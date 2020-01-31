Двадцать вопросов соискателю и другие итоги абхазской недели

Про что была нынешняя неделя? Да все про то же – про выборы президента. Мы живем в этой теме с апреля прошлого года: назначаем выборы, потом их переносим, затем выбираем и перевыбираем. Так мы развлекаемся уже почти год. Очередная (и не факт, что успешная) попытка выбрать президента будет предпринята нами 22 марта. Сейчас в Центризбиркоме лениво регистрируются первые претенденты на должность главы государства – две инициативные группы зарегистрировались за неделю. У претендентов на главное кресло страны еще есть время – регистрация кандидатов завершится 21 февраля.

В то время как кандидаты ищут способы заставить журналистов говорить о себе, не дожидаясь официальной регистрации, Центральная избирательная комиссия обращает внимание парламента на неготовность к выборам и указывает на то, что пробелы в законодательстве могут снова привести к отмене итогов выборов. Единственный выход, считают в ЦИК, – внести уточнения в ряд статей закона о выборах, дабы избежать споров и конфликтов, которыми сопровождалась предыдущая попытка избрать главу государства. Среди пунктов, на которые указывают в Центризбиркоме, – статьи закона, связанные с подсчетом голосов во втором туре выборов, контролем над избирательными фондами кандидатов, нарушениями прав избирателей с ограниченными возможностями, которым во втором туре выборов не предоставляется возможность для голосования. Всего 20 вопросов, на которые депутаты должны дать ответы до того, как ЦИК выдаст свидетельства о регистрации кандидатами в президенты.

Но парламент в общей своей массе не торопится. Хотя некоторые депутаты уже выступили с инициативой упростить печально известную статью 19 и считать победившим во втором туре выборов кандидата, набравшего более 50% голосов избирателей. Есть также предложение ограничить на законодательном уровне право на выдвижение для граждан страны, которые уклонились от защиты родины в период грузинской оккупации.

Автором данных поправок выступил депутат Илья Гуния, глава общественной организации ветеранов грузино-абхазской войны и глава парламентского комитета по обороне и безопасности. Депутат настаивает на том, что президент Абхазии, который по Конституции является еще и Верховным главнокомандующим Вооруженными силами страны, не может быть дезертиром. Поэтому он предлагает внести в закон о выборах статью для граждан, проигнорировавших мобилизацию 1992 года, и запретить им выдвигаться на высшую должность в стране. С такими требованиями на протяжении многих лет обращаются в парламент ветеранские организации – «Аруаа» и «Абаш», а также ряд партий и общественных движений. Но не все.

К примеру, партия «Амцахара» не разделяет мнения ветеранов войны. В своем заявлении, последовавшем вслед за публичным оглашением поправки, которая, возможно, появится в законе уже на следующей неделе, «амцахаровцы» утверждают, что «некоторые депутаты парламента оторвались от народа и полностью игнорируют его мнение». Надо сказать, что заявление «Амцахара» не подкреплено ничем, кроме личного интереса. Дело в том, что после долгих внутрипартийных споров партия решила поддержать на выборах кандидатуру Аслана Бжания. Но в биографии этого политика, вернувшегося в Абхазию в 2010 году, есть пробелы, связанные с долгом, который он, как абхазский чекист, должен был отдать родине во время грузино-абхазской войны, но не отдал. Эта деталь в биографии генерала Бжания, как, впрочем, и звание генерала, и карьерный рост, остается притчей во языцех.

На нынешней неделе глава «Народной партии» Якуб Лакоба в эфире Государственного телеканала саркастически произнес: «уехал из страны в затяжную командировку на 15 лет». Таким образом, Бжания ставит в неловкую позу всех своих сторонников, в том числе и в парламенте, многие из которых позиционируют себя как пламенные патриоты. Что окажется выше – патриотизм или личные отношения, – мы увидим уже на следующей неделе на сессии парламента.

Еще одна тема недели также связана с предстоящими выборами президента. Депутат Астасмур Логуа заявил СМИ, что настаивает на рассмотрении проекта закона о декларировании доходов и расходов в третьем чтении. Закон прошел два чтения и, как это часто бывает в парламенте, застопорился, однако накануне выборов тема вновь стала актуальной, и закон будет вынесен на заседание сессии на следующей неделе. Однако многие депутаты, в том числе и инициатор рассмотрения проекта закона Астамур Логуа, отмечают, что без принятия другого закон о декларировании доходов и расходов работать не будет. Напомню, что несколько вариантов проекта закона о Госслужбе, регламентирующего правила приема на работу сотрудников государственных органов власти, много лет пылятся в парламенте. Законодатели по какой-то странной причине много лет не могут приступить к обсуждению проекта данного закона.

Ну и под занавес из невыборного. Из-за дефицита электроэнергии страна на этой неделе находилась в режиме веерных отключений. К концу недели руководство Абхазии достигло договоренности с российскими энергетиками о поставках электроэнергии в страну. Россия будет поставлять электроэнергию по цене 2 рубля 50 копеек. Ценовая разница будет покрыта за счет Инвестпрограммы. Напомню, что стоимость электроэнергии в Абхазии составляет 40 копеек, а самой большой проблемой энергетики два десятилетия остаются недобросовестные плательщики.

И еще – сегодня в кабинете министров прошло заседание правительства, на котором среди многих рассматриваемых вопросов был оглашен ущерб размером 5 млн рублей, нанесенный в результате государственного переворота 9 января нынешнего года только зданию администрации президента.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия