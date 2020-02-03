Слава Богу и хвала офицеру!

Съезд партии «Ныхас», прошедший в это воскресенье, 2 февраля, произвел впечатление мероприятия сомнительного, с неясными мотивами его организаторов. Наверное, такое впечатление неизбежно, когда смена лидера партии происходит в его отсутствие. Оправдания наподобие «он приболел, поэтому не может присутствовать, но не переживайте, мы уже давно договорились о ротации председателя партии» звучат неубедительно. Скорее, наоборот, они только напускают туману.

Организаторы съезда – люди взрослые, они должны были понимать, что подобные мероприятия должны быть оформлены безупречно – на них обязательно должен был присутствовать Давид Санакоев. Именно от него должна была исходить эта история про договоренности. Именно он должен был выдвигать на съезде аргументы и объяснять однопартийцам, почему эту замену необходимо сделать именно сейчас. И если Санакоев в этот день был болен – как было заявлено, у него грипп, – значит, нужно было отложить съезд на несколько дней до его выздоровления, чтобы все это действо не выглядело так сомнительно, как оно выглядит теперь.

«Эхо Кавказа» пыталось получить объяснения у Давида Санакоева по поводу съезда и озвученных на нем договоренностей, но он отказался от комментариев. Это тот случай, когда молчание обосновывает сомнения.

Зато смену руководства в оппозиционной, казалось бы, партии щедро прокомментировал президент Анатолий Бибилов в «Фейсбуке»: «Слава Богу, что сегодня у руля Партии ответственный человек и Патриот!!!»

Интересно, почему тогда этому ответственному человеку и патриоту не разрешили зарегистрировать партию «Аланский союз» и вынудили отказаться от участия в парламентских выборах? И что случилось за эти дни, почему правительственная пресса, еще недавно игнорировавшая партию «Ныхас», теперь так подробно освещает внутрипартийные мероприятия? Непонятно также, к чему эта ротация именно сейчас, конечно, если цель не в том, чтобы ограничить оппозиционную деятельность партии и ее теперь уже бывшего председателя?

«Мы знаем, какие проблемы стоят перед республикой, и, конечно же, будем обсуждать их, отзываться на них. Нам необходимо вместе решать стоящие перед нами задачи, решать их, в том числе, и с исполнительной и законодательной властью. Это наша республика, здесь живут наши семьи, и мы должны быть заинтересованы в благополучии нашего народа, государства», – сказал Алан Гаглоев после прошедшего в воскресенье съезда партии.

На вопрос агентства «Рес», намерен ли он баллотироваться на президентских выборах в 2022 году, Гаглоев не исключил такой вероятности.

«Об этом говорить пока преждевременно, но не исключаю это. Планы у нас большие, и мы будем работать над их реализацией», – сказал новый лидер партии «Ныхас».

Это заявление Гаглоева ничего не объясняет. В чем срочность момента? Почему именно теперь? Если это следствие президентских амбиций, то вроде бы рановато – до президентских выборов еще два года. И даже если Алан Гаглоев решил загодя к ним готовиться, то это решение, скорее всего, ошибка.

Потому что он – человек системы. Его участие в президентской компании 2017 года было согласовано с кураторами, как и качество этого участия – в роли технического кандидата (хотя он это и отрицает). А вот поучаствовать в парламентских выборах не разрешили, – и он отступил, как и положено офицеру КГБ и человеку системы.

В этом смысле непонятно, как он намерен вести оппозиционную деятельность, то есть демонстрировать избирателю недостатки власти, доказывать ему, что он представляет политическую силу, в большей степени достойную доверия избирателя. А по-другому за власть не борются. Все прочие так называемые конструктивные оппозиции отличаются от провластных партий лишь тем, что те облизывают власть вдоль, а эти – по диагонали. Это, может, и заслуживает трех восклицательных знаков Гаранта, но совершенно неинтересно избирателю, который в Южной Осетии все еще существует.

Вот Давид Санакоев был оппозиционером, и партия «Ныхас» при нем была оппозиционной, несмотря на одергивания и упреки компаньонов в излишней жесткости. У системы не было на него рычагов воздействия, поэтому компаньоны (Алан Гаглоев, Алан Алборов и Давид Санакоев) в своем кругу решили, чтобы именно он возглавил «Ныхас» на выборах.

Это была его часть их общего дела, и, надо признать, Давид со своей задачей справлялся.

Все это время Алан Гаглоев был рядом с «Ныхас», но как бы чуть в стороне, свободный от давления системы, но при этом политический капитал у них был общий, и с этим капиталом он выходил на президентские выборы 2022 года. Кроме того, у него была еще и возможность развивать свой «Аланский союз» пусть не как партию, но общественное движение.

Что происходит теперь (конечно, если мы говорим о том, что эта замена с прицелом на президентские выборы, а не ради того, чтобы слить оппозицию)?

Теперь политический капитал «Ныхас» обнуляется и новый шеф партии как бы начинает заново. Ему придется доказывать избирателю, что партия при нем как минимум не стала хуже. То есть она по-прежнему ведет открытую политическую борьбу без затхлого привкуса закулисья. Снизить планку, установленную Санакоевым, не получится – общество этого не примет. Но человеку системы удержать ее будет неимоверно сложно. А тут он решил за два года до выборов выйти на передний план, при этом не будучи даже депутатом.

Два года – это большой срок. Напомню, через два года после яркой победы Аллы Джиоевой на президентских выборах 2011 года ее партия «Осетия – площадь свободы» даже не пошла на выборы.

А между тем, как считают некоторые югоосетинские эксперты, Алан Гаглоев уже исчерпал лимит неудач, предстоящие президентские выборы – это вопрос его персональной политической жизни и смерти.

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