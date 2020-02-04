Депутатам пригрозили палатками

Активисты инициативной группы «За ратификацию 20-й статьи и конкурсный подбор кадров», не первый год взывающие к депутатам и требующие принять закон о противодействии коррупции, пошли на крайнюю меру. Они установили палатки перед зданием абхазского парламента и заявили о начале бессрочной акции. Депутаты в очередной раз пообещали, что на ближайшем заседании поработают над законом.

Сегодня утром активисты инициативной группы разбили перед парламентом палатки и объявили, что не сдвинутся с места, пока депутаты не примут закон о декларировании должностными лицами и депутатами, а также членами их семей имущества и доходов. Один из наиболее решительно настроенных участников акции – Джансух Адлейба заявил:

«На протяжении семи лет инициативная группа добивается, чтобы парламент принял этот закон. За это время состав парламента сменился, другие депутаты уже два с половиной года здесь работают, друг на друга перекидывают, и бесконечно это все продолжается. Мы понимаем, что они нас игнорируют. Я не знаю, как это иначе расценить. На протяжении семи лет можно было семьдесят законов принять, в конце концов! Если за семь лет они закон не приняли, они нам сейчас говорят, что через два дня примут. Мы подождем! Мы будем ждать их здесь. Мы пришли показать, что мы здесь не на час, не на два, не на день, не на два… Мы пришли сюда всерьез и надолго, пока они не примут необходимый для нашей страны закон против коррупции, мы будем здесь стоять, мы готовы».

Джансух Адлейба уверен, что без борьбы с коррупцией у его детей нет будущего:

«Я шестерых детей воспитываю: троих племянников и троих своих детей, я не вижу светлого будущего! Я хочу, чтобы мои дети учились в Абхазии, чтобы здесь образование было на высоком уровне; чтобы медицина у нас была на высоком уровне; чтобы все развивалось. У нас спорт не развивается, у нас сельское хозяйство не развивается - все сферы, все отрасли хромают, везде провал! Если мы примем нужные для страны законы, наш бюджет, который сегодня десять миллиардов, я глубоко убежден, что он может стать 20-25 млрд рублей. Вся проблема в том, что, к большому сожалению, мы думаем только о том, как бы сейчас прожить, думаем только о своем животе. Это приводит нас к тому, к чему мы сегодня пришли! Пора просыпаться. Тот, кто спит, тот видит только сны. Тех, кто спит, я готов разбудить!»

Участники акции встретились с депутатами, о результатах встречи рассказал Астамур Какалия:

«Мы говорили про закон о декларировании имущества и доходов должностными лицами и депутатами, а также членами их семей. Есть один проект, который принят в двух чтениях. Этот закон может вступить в силу сразу после принятия, он не нуждается в дополнительном законе о госслужбе. Принять закон и отложить его вступление в силу до принятия закона о госслужбе – это значит не принять закон. Закон прошел все стадии изучения, обсуждения, согласования, он готов, он может вступить в силу, он может быть принят или отвергнут. В четверг будет сессия, депутат Астамур Логуа вынесет этот вопрос на сессию, депутаты согласны, и закон о декларировании должностными лицами либо будет принят депутатами, либо будет отвергнут».

Инициативная группа уже несколько лет добивается принятия 20-й статьи Конвенции ООН, в соответствии с которой незаконное обогащение признается уголовно наказуемым деянием. В результате усилий, предпринимаемых в этом направлении активистами, в парламенте был подготовлен проект закона «О декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества лиц, замещающих или занимающих государственные и муниципальные должности», а также внесение изменений в Уголовный кодекс и введение понятия «незаконное обогащение». Закон был принят в двух чтениях, и движение застопорилось.

Совсем недавно, 21 января, представители инициативной группы «За ратификацию 20-й статьи и конкурсный подбор кадров» собирали общественность и призывали депутатов принять в кратчайшие сроки, до выборов президента, закон о противодействии коррупции и декларировании доходов и расходов чиновников и депутатов. Это собрание никто из приглашенных депутатов не посетил.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия