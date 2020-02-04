Ираклий Шотадзе признался в разборке по неосторожности

Скандалом обернулось собеседование с кандидатом на пост генпрокурора Ираклием Шотадзе в прокурорском совете. Шотадзе ранее уже возглавлял ведомство и был вынужден подать в отставку в мае 2018-го из-за нашумевшего дела об убийстве двух подростков на улице Хорава в Тбилиси. Сегодня Шотадзе подтвердил, что был на встрече, на которой Бидзина Иванишвили уговорил бизнесмена Мамуку Хазарадзе отозвать свой иск из Конституционного суда и без суда разрешил спор между ним и бизнесменом Вано Чхартишвили.

Пять часов длилось собеседование с кандидатом на пост генпрокурора Ираклием Шотадзе в прокурорском совете. Шотадзе, бывший главный прокурор – тогда эта должность называлась так, возглавлял ведомство с 2015 года, подал в отставку 31 мая 2018-го на волне массовых акций протестов из-за убийства двух подростков на улице Хорава в Тбилиси. Суд первой инстанции доказал правоту Зазы Саралидзе, отца одного из убитых, который утверждал, что среди подсудимых не оказалось настоящих виновников смерти его сына Давида. Причем из-за того, что Главная прокуратура покрывала виновников, которые оказались родственниками влиятельного силовика.

Сегодня Ираклий Шотадзе рассказал членам прокурорского совета и общественности – поскольку собеседование передавалось в прямом эфире, что не жалеет о своем решении подать в отставку. А вернуться на должность генпрокурора он хочет для того, чтобы довести до конца нерасследованные дела.

Оппозиция и представители правозащитных НПО считают, что Шотадзе для «Грузинской мечты» – явный фаворит среди остальных 16 кандидатов. Но не из-за своего незаурядного профессионализма, а в силу политической мотивированности и готовности следовать указаниям Бидзины Иванишвили.

Об этом говорили представители НПО, которые сегодня в знак протеста собрались у здания Генпрокуратуры, где проходило собеседование с Шотадзе. Долго ждать подтверждения его приближенности к Бидзине Иванишвили им не пришлось. Шотадзе сам признался, что присутствовал на встрече, где шла «разборка» между бизнесменами Мамукой Хазарадзе и Вано Чхартишвили.

«Правда, что вы присутствовали на этой встрече?» – спросил Шотадзе входящий в прокурорский совет от оппозиции депутат «Европейской Грузии» Отар Кахидзе.

– Да, это так, – ответил Шотадзе на вопрос депутата и добавил, что его там не должно было быть, но оказался случайно как частное лицо по своему делу:

«Это подтверждает и сам участник встречи Мамука Хазарадзе. На той встрече я ничего не говорил, ни на кого не давил, не оскорблял, не подвергал нечеловеческим пыткам, я был главным прокурором, но туда пришел по личному вопросу».

Для бывшего замминистра юстиции времен правления «Нацдвижения» Отара Кахидзе этого признания оказалось достаточно, чтобы наводящими вопросами уточнить, что на его присутствии настоял сам Иванишвили, что приходил Шотадзе в бизнес-центр к ушедшему тогда из политики миллиардеру с просьбой профинансировать образовательные курсы для молодых прокуроров. Только вмешательство главы прокурорского совета остановило попытки депутата узнать мнение Шотадзе, может ли главный прокурор лично посещать влиятельных бизнесменов, просить у них деньги и, наконец, присутствовать на сомнительных встречах, походящих на «разборки».

О том, что спор между основателем «ТБС банка» Мамукой Хазарадзе и бизнесменом Вано Чхартишвили уладил в обход суда Бидзина Иванишвили, журналистам в октябре 2018 года рассказал сам основатель правящей «Грузинской мечты». Тогда он был недоволен, что Хазарадзе даже не поблагодарил его за то, что Иванишвили смог договориться с Чхартишвили не брать с Хазарадзе 30 миллионов долларов США, которые Чхартишвили отсудил у Хазарадзе в суде.

Хазарадзе тогда же открыл другие подробности. «ТВ Пирвели» он рассказал, что Иванишвили настоял на том, чтобы Хазарадзе отозвал из Конституционного суда ответный иск.

«Иванишвили был и судьей, и главой Верховного суда, и Конституционного суда. Там молча сидел Шотадзе, главный прокурор, и хорошо, что он был там. После полутора часов разговоров Шотадзе вполголоса посмел сказать, что не видит в этом деле ничего такого. Я со встречи вышел шокированным, Иванишвили выступил как маленькое государство, которое устраивало разборку, вы понимаете, с чем имеем деле? Рядом у него сидит главный прокурор, а он разбирает дело».

Очень скоро у банкира Хазарадзе неприятности усугубились, власти затормозили строительство порта Анаклия, которое он курировал, а вскоре Хазарадзе и его партнера обвинили в отмывании денег. Все это кончилось тем, что Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе ушли из «ТБС банка» и учредили оппозиционную партию «Лело».

Сегодня, после признания Шотадзе, бывшие банкиры праздновали маленькую победу. Ведь тогда представители власти назвали утверждения банкира сплетнями, а генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе советовал журналистам:

– Факты, факты, факты представьте.

Факты для оппонентов власти представил сам бывший и, вероятно, будущий генпрокурор Шотадзе. Это вселило оптимизм в лидеров «Лело»:

«Как эту правду подтвердил господин Шотадзе, так подтвердится и другая наша правда о том, что мы невиновны. Грузия должна освободиться от лжи, и наша партия «Лело» будет авангардом в борьбе против лжи в Грузии».

В оппозиции также увидели необходимость возбуждения уголовного дела по факту признания бывшего главного прокурора.

Представители правительства в течение дня не комментировали слова Ираклия Шотадзе. Депутат от «Грузинской мечты» Давид Матикашвили отметил, что ничего зазорного и тем более противозаконного не видит в том, что главный прокурор гостил у Бидзины Иванишвили, а Иванишвили пытался уладить спор между бизнесменами.

Так не считают в правозащитных НПО, по словам представителя грузинского филиала Тransparency International Гии Гвилава, у его организации есть и другие доказательства неформального правления:

«То, что в стране серьезно стоит проблема неформального правления, подтверждается не только этой встречей. Неформальное правление Бидзины Иванишвили отражается на всех институтах, политических процессах. Это снижает качество демократии и создает большие риски развитию нашей страны».

Пошатнулись ли позиции кандидата в генпрокуроры Ираклия Шотадзе после сегодняшних скандальных слов, пока неясно. Он был шестнадцатым из 17 кандидатов, с которыми прокурорский совет провел собеседование. Собеседования завершатся завтра, 5 февраля. Прокурорский совет должен выбрать одного из кандидатов на пост генпрокурора и представить парламенту на утверждение.