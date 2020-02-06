Вице-премьер, министр экономики абхазского правительства будет баллотироваться на пост президента

Кремль ужесточил проверку участников мероприятий с участием президента России Владимира Путина. У посетителей проверяют температуру тела тепловизором. Об этом сообщил в фейсбуке журналист телеканала "Дождь" Антон Желнов, аккредитованный для освещения работы президента.

Меры предосторожности предприняты в связи со вспышкой коронавируса, — подтвердил "Ведомостям" пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, проверяются все участники публичных мероприятий. У журналистки газеты так же была проверена температура.

В ноябре президент России потребовал от членов правительства срочно сделать прививки от гриппа, — сообщал ТАСС. "Гриппом заболел — самострел. А как? Можно предотвратить — не предотвратил. Я вас прошу подумать об этом", — цитировало агентство президента.