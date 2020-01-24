Леонид Дзапшба: «Я иду в президенты»

Сегодня третий день регистрации кандидатов в президенты в Центральной избирательной комиссии. Несмотря на отмену итогов выборов 2019-го года и назначение новых в 2020-м, в первые дни кампании ЦИК не зафиксировал никакой активности. И вот во второй половине дня появилась первая ласточка: была зарегистрирована партия «Акзаара», а ее лидер Леонид Дзапшба заявил, что готов побороться за пост главы государства.

Центральная избирательная комиссия объявила, что в соответствии с «Календарным планом основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Республики Абхазия», регистрация инициативных групп, партий и кандидатов началась 22 января и завершится 11 февраля. Времени отведено не так уж много, и отсутствие активности в первые дни казалось странным. Однако сегодня лед тронулся, и ЦИК зарегистрировал республиканскую политическую партию «Акзаара» («Единство»). Ее лидер Леонид Юрьевич Дзашпба сообщил о том, что принял решение выдвинуться в президенты:

«Как положено по закону, я зарегистрировал партию «Акзаара», которую возглавляю, и она будет участвовать в выборах. Естественно, я иду кандидатом в президенты. Какая ситуация в Абхазии, вам прекрасно известно. Люди устали, нам всем это все уже надоело, надо исправлять, надо жить, рожать детей, развиваться. Стабильность, правопорядок, закон должны быть в сердцах, в душах, в стране, в доме, на улице – везде должен быть порядок. Вы сами видите, в каком все положении, в каком состоянии. Поэтому я и обращение сделал ко всем здоровым людям, кому небезразлична судьба нашей страны. Так дальше жить нельзя, поэтому я принял решение и иду».

По словам Леонида Дзапшба, в ближайшие дни будет созван съезд партии «Акзаара», на котором партийцы заявят о своих планах и примут решение о выдвижении его кандидатом в президенты.

Леонид Дзапшба – известная в Абхазии политическая фигура. Он баллотировался в президенты на выборах в 2014 и 2019 годов, и нынче предпринимает третью попытку стать президентом Абхазии.

В 2019 году Леонид Дзапшба получил 5,9% голосов избирателей, за него проголосовало 4 938 человек; на выборах 2014 года эта цифра составила 3 397 (3,4% голосов). Небольшой процент отданных за него голосов на прошлых выборах его не смущает, он готов побороться снова и уверен, что может рассчитывать на большее:

«Не шесть процентов населения проголосовало за нас, а больше, я это знаю. В то время, когда проходили выборы, не хочу говорить о плохом, но я единственный, наверное, кандидат, который не заливал бетон и не ставил столбы, никого не подкупал и так далее. Я думаю, что люди после этого многое увидели и сделают выводы. Шесть процентов – это ни о чем не говорит. У меня только членов партии более десяти тысяч. Как вы думаете, все члены партии за меня проголосовали? Конечно, проголосовали. Были бы завтра выборы, я знаю свой электорат, более пятнадцати тысяч проголосовали бы за меня с удовольствием. А мы до выборов время еще имеем, многое разъясним, объясним, я думаю, будем двигаться вперед».

Леонид Дзапшба говорит, что никогда не был сторонником никаких политических кланов и старался честно работать в той сфере, куда его назначали.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия