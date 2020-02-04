«Мы не собираемся никому ничего уступать»

Политсовет партии «Единая Абхазия» единогласно поддержал кандидатуру Аслана Бжания на пост президента Абхазии. Сам политик пришел на заседание, чтобы лично поблагодарить представителей партии за поддержку.

То, что «Единая Абхазия» поддержит именно Аслана Бжания на предстоящих президентских выборах, было очевидно. В 2019 году она была единственной партией, которая зарегистрировала инициативную группу в поддержку кандидата Бжания несмотря на то, что в тот период он был тяжело болен. Напомню, что из-за болезни политик не смог участвовать в выборах 2019 года. Его сторонники считают, что Аслан Бжания был отравлен.

Прежде чем приступить к обсуждению основного вопроса, председатель партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба дал оценку январскому политическому кризису, в результате которого президент Рауль Хаджимба подал в отставку. Он заявил, что когда власть нарушает закон и не хочет подчиняться Конституции и праву, тогда и народ имеет право действовать соответствующим образом. Шамба подчеркнул, что в Абхазии происходят события, не выходящие за демократические рамки:

«Нас критикуют за постоянные какие-то действия. Но я считаю, что рост нашей демократической системы вызывает такие события, которые у нас неоднократно уже происходили в стране. Но, в отличие от многих других стран, где тоже идет борьба разных интересов, мы обходимся без стрельбы и даже без драк, показывая тем пример того, как на самом деле нужно решать вопросы», – заявил Сергей Шамба.

Что касается предстоящих выборов (они состоятся в марте этого года), он предположил, что уже не будет девять претендентов, как в прошлый раз, и партии нужно сделать правильный выбор. Член политсовета «Единой Абхазии» Алексей Чагава заявил, что в стране очень много нерешенных проблем, и заметил, что Аслан Бжания – пока единственный кандидат, который имеет более или менее внятную программу:

«Если ты говоришь: «Мы должны это делать», ты должен сказать, как это сделать и с кем. Поднять пенсию до 15 тысяч рублей, это можно сказать, а завтра откуда взять эти деньги?»

Выступавшие говорили, что поддержат Аслана Бжания, так как он наиболее подготовленный кандидат в президенты. Заместитель председателя партии Роберт Яйлян заявил, что следующему президенту не дадут срок в пять лет или три года. Он пояснил:

«Если он не справится, ему и года никто не даст. Очень тяжелая ситуация в стране, и нам нужно сделать все, чтобы он стал успешным, и мы все должны ему помогать. Все должны сделать все, чтобы Аслан Георгиевич Бжания победил на выборах, сумел провести реформы и навести порядок в стране».

Член политсовета партии Ахра Авидзба заявил, что после выборов президента необходимо вернуться к обсуждению вопроса паспортизации жителей Галского района:

«Когда спекулировали на эту тему и говорили, скольким грузинам дали абхазские паспорта, я попрошу тех людей, которые делали это, сказать, сколько абхазов получили грузинские паспорта за пять лет правления Рауля Хаджимба».

Кандидат в президенты Аслан Бжания прибыл и на заседание политсовета, чтобы лично поблагодарить членов партии за поддержку. Он заявил:

«Сегодня новый этап. Выборы, судя по всему, как это обычно у нас бывает, не будут простые. Но мы не собираемся никому ничего уступать. Меня, как кандидата в президенты, можно сравнить с тем, что я говорил в 2014 году, и с тем, что я скажу сейчас, в 2020 году. Мы одержим победу, я в этом не сомневаюсь. Желающие в этом выборном процессе могут принять участие. Если люди будут вести себя адекватно, мы будем адекватными и культурными. Если люди будут себя вести по-другому, мы покажем, что мы умеем делать. Это так, чтобы успокоить всех, и чтобы не было лишних поползновений».

Лидер партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба подчеркнул, что они никогда не участвовали в президентской кампании и сейчас не намерены выторговывать для себя какие-то портфели. Это подтвердил Аслан Бжания:

«Кто бы что ни говорил, я не намерен ни с кем в этом смысле вопросы обсуждать, устраивать торг – этого не будет. Меня обязывает Конституция, как кандидата в президенты, моя инициативная группа уже зарегистрирована, назвать фамилию одного человека – вице-президента. Этим, пожалуй, я и ограничусь».

По итогам встречи члены политсовета единогласно поддержали выдвижение Аслана Бжания кандидатом в президенты Абхазии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия