Племянника Малхаза Мачаликашвили освободили из заключения

Сенат США в ночь на четверг по московскому времени проголосовал против отстранения президента Дональда Трампа от должности. Верхняя палата американского парламента, большинство которой составляют республиканцы, отказалась признавать действующего главу государства виновным в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

За импичмент Трампу по обвинению в злоупотреблении властью проголосовал 48 сенаторов, 52 – против. Против обвинения в препятствовании работе Конгресса проголосовали 53 сенатора, за — 47 сенаторов.

Среди голосовавших за отставку — только один республиканец, бывший кандидат в президенты, видный республиканец Митт Ромни. За несколько часов до голосования он анонсировал своё решение голосовать за импичмент по первому из обвинений.

Ромни – первый республиканец, поддержавший предложение демократов об отстранении президента от власти и первый в истории сенатор, голосовавший за отстранение от власти президента от своей собственной партии.

Ни один демократ, даже поддерживающий Трампа по ряду вопросов Джо Манчин, не голосовал за оправдание президента.

Палата представителей в декабре прошлого года подвергла Трампа импичменту по двум статьям: злоупотребление властью и воспрепятствование работе Конгресса. Оба обвинения были связаны с его попыткой добиться от украинского президента расследования деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента и возможного кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. В противном случае, как утверждали демократы, Трамп угрожал приостановить военную помощь Киеву.

После импичмента — третьего в истории США — вопрос об отстранении Трампа от должности решал Сенат. Чтобы отстранение Трампа от должности стало возможным, необходима была поддержка двух третей из 100 сенаторов. Республиканская партия обладает в палате большинством, и изначально шансы на отстранение президента оценивались как невысокие. Большинство сенаторов в ходе процесса отказались вызвать новых свидетелей.

Твит Дональда Трампа, размещённый одновременно с началом голосования.

Сам Дональд Трамп обвинения отверг, он неоднократно называл процесс "охотой на ведьм". Его юристы указывали на то, что Трамп не совершил преступлений, и потому его отстранение от власти неконституционно. Некоторые сенаторы-республиканцы признали действия президента неэтичными, но заявили, что импичмента они не заслуживают. Рейтинг же президента в ходе процесса, по большинству опросов, даже несколько вырос.