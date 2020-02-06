Банки Грузии и 100 тысяч новых неплательщиков

Население Грузии не справляется с выплатами по банковским кредитам. Несмотря на новые, более жесткие регуляции, число тех, кто не может выплачивать проценты, неуклонно растет. Власти считают это обычным процессом, эксперты бьют тревогу.

Число граждан Грузии, неспособных выплачивать банковские долги, растет. Оказавшаяся в распоряжении грузинских СМИ документация Национального банка подтверждает: на конец 2019 года в стране зафиксирован существенный рост числа должников. В «черный список» попали более 100 тысяч человек, которые еще год назад не имели подобных проблем. Впрочем, в правительстве не связывают эти показатели с экономическим положением страны. Министр финансов Иване Мачавариани уверяет: в стране фиксируется уверенный экономический рост, а задолженности населения по кредитам – обычный процесс.

«Когда накапливаются долги или кто-то не платит по кредиту, – это обычный экономический процесс. Мы тут не можем никого обвинять в том, что кто-то ввел кого-то в заблуждение или налицо какие-то скрытые схемы. Никакого отношения к экономическим процессам это не имеет. Экономика Грузии последние два года показывает рост в 5%, это лучший показатель в регионе. Правила кредитования являются цивилизованными и наиболее приближенными к европейским. И если у кого-то накапливаются долги или просрочены платежи, то это обычный процесс. Если вы думаете, что это показатель ухудшения ситуации, вы ошибаетесь».

Впрочем, осенью 2018 года все тот же Иване Мачавариани признавал, что в стране существует такая проблема, и не называл это «обычным процессом». Более того, правительство «Грузинской мечты» было вынуждено даже объявить «долговую амнистию» более чем 700 тысячам граждан, которые больше года не могли выплатить задолженность банкам или другим финансовым организациям. Тогда Мачавариани заявлял:

«Около 700 тысяч человек внесены в «черный список». Это примерно треть трудоспособного населения Грузии. Эта треть была реально оторвана от экономической жизни. Никакой мотивации найти работу у этих людей не было, поскольку это бремя долга мешало им включиться в экономическую деятельность».

Причиной такого положения Мачавариани называл «безответственное кредитование», которое, по его мнению, и привело к довольно тяжелым социально-экономическом последствиям.

В итоге в 2018 году Нацбанк запретил выдавать кредиты людям без постоянного фиксированного дохода. Расчет, очевидно, строился на том, что граждане не смогут брать новые кредиты в надежде, что смогут покрыть их за счет других кредитов. Но ситуация не улучшилась, говорит глава правления НПО «Общество и банки» Георгий Кепуладзе:

«На конец 2019 года у каждого четвертого кредита просрочена дата погашения. Туда входят все категории граждан. И чтобы исправить эту ситуацию, нужно бороться с причиной, а причиной является нищета и нужда».

С тем, что ситуация ухудшается, согласны и другие эксперты. Экономист Ираклий Кипиани обращает внимание на то, что в статистике Нацбанка за последний год зафиксировано более 100 тысяч новых должников. То есть тех людей, которые раньше не испытывали трудности с погашением банковских долгов. И это, считает Кипиани, очень тревожный знак:

«Налицо 111 тысяч человек, у которых еще год назад не фиксировалось задолженностей, а сейчас они в этом списке. Это является индикатором определенных проблем. Например, у их бизнеса появились проблемы, то есть он не развивается. Это также может означать что сфера, в которой работают эти люди, не развивается и, соответственно, зарплата не растет. В конечном итоге это все замыкается на экономическом положении страны. Очень тревожно, что более 100 тысяч человек находятся в категории высокого риска отсутствия возможности выплаты задолженностей по кредитам».

При этом Национальный банк Грузии признает: люди вынуждены брать новые долги, чтобы покрыть старые, что в конечном итоге приводит лишь к росту задолженности. Проценты, которые люди вынуждены платить микрофинансовым организациям, онлайн-кредиторам и ломбардам, достигают 40-50% годовых. В частности, согласно статистике, ломбардные долги имеют около 600 тысяч граждан Грузии.

Впрочем, проблемы банковских долгов лежат не только в плоскости экономических проблем страны. Одной из причин накопления задолженности специалисты называют игорную зависимость, наблюдающуюся у многих граждан Грузии. Активисты требуют ввести более жесткие регуляции в игорном бизнесе, вплоть до полного запрета функционирования казино и тотализаторов на территории страны.