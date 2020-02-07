«Мы – не скот, чтобы нас держали взаперти»

Вечером 6 февраля власти Южной Осетии закрыли пункт пропуска «Раздахан». Его открыли для того, чтобы пенсионеры из Ленингорского района, которые получают пособия только в Грузии, могли бы выехать за ними в Церовани. Они остались без средств к существованию с сентября прошлого года.

2 декабря 2019 года Совет безопасности принял послабления в режиме закрытой границы для пенсионеров, чтобы они могли один раз в два месяца выезжать за деньгами. Кроме них Совбез разрешил выезд в Грузию и тяжелобольным, нуждающимся в серьезном лечении: с согласия специальной медкомиссии. Для пенсионеров «Раздахан» открыли 24 января - сначала на пять дней, потом продлили еще на восемь. В итоге пункт пропуска проработал тринадцать дней. Гражданская активистка Тамара Меаракишвили подвела некоторые итоги этого периода:

«Это мероприятие ускорило получение пропусков не только для пенсионеров, но и для граждан помоложе, причем не только для ленингорцев, но и цинагарцев. Все сдали документы на пропуски еще в августе-октябре прошлого года, но в ощутимых количествах эти заявки стали удовлетворять только теперь, перед открытием «Раздахана», и в те дни, когда он работал. Поэтому не только старики смогли выехать в эти дни через «Раздахан», но и молодые люди смогли поехать через «Синагур».

Хочется надеяться, говорит Меаракишвили, что активная выдача пропусков не будет приостановлена и после закрытия поста.

«Собственно, главный – один из положительных итогов этих дней: у стариков появилась возможность выехать и получить свои деньги. Теперь им есть на что жить. Хорошо, что они смогут повидаться с родными. Это крайне важно для самочувствия пожилых людей, которые скучают по своей семье. Многие воспользовались этой возможностью, чтобы выехать на лечение, потому что медкомиссия работает очень плохо, почти никого не выпускают на лечение».

Теперь к отрицательным итогам.

Не все пожилые люди успели выехать за пенсиями через «Раздахан». Некоторые получили пропуски в последний день – 6 февраля. Но их не пропустили через «Раздахан», потому что их имена не были внесены в списки на посту. По сложившейся практике, имя появляется в списках на следующий день после получения пропусков. Теперь им придется добираться в объезд через несколько перевалов – к пропускному пункту «Синагур» на западной границе республики. Это слишком затратно и слишком тяжело для пенсионеров. Меаракишвили подчеркивает, что слышала только об одном таком старике. Быть может, их окажется несколько, то есть не так много, но им от этого не легче.

Другой негативный результат: не все уехавшие вернулись обратно, говорит Тамара Меаракишвили:

«Точных данных у меня нет, но по моим впечатлениям, по тому, что я наблюдаю в поселке, – по меньшей мере треть выехавших осталась на той стороне.

– То есть треть стариков не вернулась?

– Не только стариков, но и тех, кто выехал через «Синагур». Еще до закрытия пункта пропуска я созванивалась с некоторыми из пенсионеров, которые уже выехали в Церовани, и спрашивала их, намерены ли они вернуться. Те из них, кто решил остаться, называли три причины. Первая – нестабильное отношение властей к ленингорцам. Вторая причина – это зима. Пожилым трудно пережить зиму в одиночку, без заботы близких. Третья причина – многие решили задержаться на лечение».

В целом, по наблюдениям Меаракишвили, эти дни вызвали неоднозначное отношение со стороны населения. Например, те из ленингорцев, у кого есть югоосетинское гражданство и кому из-за этого отказали в получении пропуска, почувствовали себя дискриминированными. Их не меньше связывает с той стороной, чем тех, у кого нет югоосетинского паспорта. У этих людей там тоже есть родные, по которым они скучают, врачи, которые их лечат, какие-то дела. Эти ограничения они считают несправедливыми, абсурдными, унизительными. А еще этот период убедил людей в том, что все эти нововведения никакие не временные меры в ответ на действия грузинских властей в Цнелисе. Это новые издевательские правила в отношении ленингорцев, которые власти уже не намерены менять вне зависимости от того, уберут грузины пост от Цнелиса или нет. Люди это понимают, говорит Тамара Меаракишвили:

«Мы не будем с этим мириться. Свобода передвижения – это одно из основных прав человека. Мы – не скот, чтобы нас держали взаперти. Мы не смиримся с этим и будем добиваться, чтобы «Раздахан» возобновил работу в прежнем режиме».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия