Трудности ограниченного пропускного режима

Согласно сообщению КГБ Южной Осетии, пункт пропуска «Раздахан» будет открыт до 6 февраля. В Ленингорском районе люди выстраиваются в очереди, чтобы успеть получить пропуск, необходимый для выезда.

У здания поселковой администрации по средам выстраиваются очереди по 200-250 человек за пропусками на пересечение границы. По словам гражданской активистки Тамары Меаракишвили, приезжающих за пропусками всегда хватало, но в последнее время их стало особенно много:

«Каждую среду (в день приема) такие очереди там собираются. Из всех сел приезжают, не только грузинских, но и из Цинагура, Орчосана. Они тоже хотят через пункт пропуска «Синагур» выехать – у них тоже есть гражданство Грузии, у них, как и у нас, там тоже родственники, пенсии и многое другое».

Дело в том, что с открытием пункта пропуска «Синагур» возможность выехать в Грузию появилась и у жителей Цинагарской зоны. В 2013 года в ту пору глава района Вахтанг Джигкаев своим решением запретил цинагарцам выезд в Грузию. С тех пор «Раздахан» для них закрыт даже при наличии пропуска. Поэтому многие шли на хитрость – прописывались в Ленингоре и получали право на выезд.

На пропускном пункте «Синагур» таких ограничений нет. Поэтому с его открытием в Дзауском районе спрос на пропуски вырос в разы. Этой конкуренции явно не выдерживают старики.

Из десяти дней, выделенных властями на получение пенсий в Грузии, прошло уже восемь, а пропуски получили еще не все. Между тем, согласно решению КГБ, границу решено не закрывать до 6 февраля. Например, не получил пропуск инвалид Тристан Гогичашвили, он живет на грузинскую пенсию. Старик потерял зрение еще в советское время, когда спасал людей во время пожара на заводе в Рустави. Живет один. Пока граница была открыта, его навещали родные, он и сам ездил к ним. Теперь же он в беспомощном положении, без ухода и средств к существованию. Это возмутительно еще и потому, что времени раздать старикам документы было предостаточно.

Совет безопасности принял решение по грузинским пенсионерам еще 2 декабря прошлого года. Оно обязательно к исполнению органами исполнительной власти и было напрямую адресовано администрации Ленингорского района. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы выстроить элементарную логическую цепочку, как выполнить это решение: если грузинским пенсионерам разрешили выезжать, значит, у них должны быть пропуски для пересечения границы. Рассуждаем дальше: чтобы у них были пропуски, надо им их выдать.

Выполнение этой задача было облегченно тем, что все или почти все из этих пожилых людей к началу октября уже сдали документы на получение пропусков. Задача перед районным руководством стояла невеликая: составить списки из полутора сотен стариков и сделать пару звонков, чтобы КГБ рассмотрел их заявления в первую очередь. Конечно, желающих получить пропуски в разы больше, но можно было выстроить приоритеты: в первую очередь те, на чей счет распорядился Совбез.

Но районное начальство то ли не осилило этой титанической задачи, то ли, что называется, махнуло рукой и на Совбез. В результате получилось так, что власти республики несколько месяцев анонсировали акцию, а когда она наступила, оказалось, что власти к ней не готовы.

Еще хуже обстоят дела с выполнением другого решения Совбеза, по которому через «Раздахан» могут выезжать на лечение тяжелобольные люди, нуждающиеся в высокотехнологической медицинской помощи. Разрешение на выезд должна давать специальная медкомиссия, в том числе, и на основании медицинских заключений, сделанных в Тбилиси. Увы, говорит Тамара Меаракишвили, и это решение Совбеза не выполняется. Как и прежде, разрешение на выезд через «Раздахан» получают только экстренные больные:

«Выпускают только умирающих, от которых надо избавиться, чтобы здесь не умерли. На практике именно так выглядит их работа. А больные сахарным диабетом или онкологическими заболеваниями, но которые еще на ногах стоят, они, по мнению медкомиссии, не нуждаются в том, чтобы поехать на лечение в Тбилиси. Пока так. Для чего тогда существует эта комиссия, непонятно».

Поэтому все пытаются выкручиваться и решать свои проблемы сами. Не работает медкомиссия, значит, надо в обход, через «Синагур». Это дальше, раз в двадцать дороже, с пересадками. Старика или тяжело больного одного в такое путешествие не отправишь, но все же это возможность выжить, главное – получить пропуск.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия