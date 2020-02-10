Адгур Ардзинба знает абхазский «достаточно хорошо»

Кандидат на пост президента Абхазии Адгур Ардзинба сдал экзамен на знание абхазского языка. Тестирование прошло сегодня в здании Центральной избирательной комиссии. Председатель лингвистической комиссии Алексей Касландзия заявил, что Ардзинба достаточно хорошо владеет абхазским языком.

Знание государственного языка является обязательным условием для кандидата в президенты, данное требование закреплено в Конституции. Экзамен проводится в устной и письменной форме. При этом оценку не ставят, по итогам тестирования экзаменаторы указывают, достаточно ли знаний у кандидата в президенты, чтобы руководить республикой.

Ровно в 14 часов дня в здание Центризбиркома пришел кандидат в президенты Адгур Ардзинба. Пять членов лингвистической комиссии поприветствовали его. Это председатель комиссии, доктор педагогических наук, профессор Алексей Касландзия, доктор филологических наук Леонид Саманба, кандидат филологических наук Диана Аджинджал, доктор филологических наук Валентин Когония и доцент Батал Хагуш. Кандидат в президенты Адгур Ардзинба сел напротив экзаменаторов.

Журналистам разрешили присутствовать на тестировании. Даже не говорящим на абхазском было понятно, что Адгур Ардзинба свободно говорит на родном языке. Экзамен длился час. Затем около получаса члены лингвистической комиссии подводили итоги.

После экзамена председатель лингвистической комиссии Алексей Касландзия заявил журналистам: «Он достаточно хорошо владеет абхазским языком. Вы сами посмотрели, как процедурно мы проводили экзамен. Он должен был сначала рассказать свою биографию, творческий путь. После этого мы ему задавали дополнительные вопросы. А затем мы ему дали газету. Почему не художественную литературу? Потому что у газеты все-таки свой специфический язык. Он великолепно прочитал, рассказал. Затем из пяти книг он выбрал одну, открыл страницу, два раза ему зачитали, и он написал изложение. Я думаю, что его знания удовлетворили нас всех полностью».

Кандидат в президенты Адгур Ардзинба поблагодарил членов комиссии за их труд и беспристрастное отношение к его работе. Ардзинба заявил журналистам: «В соответствии с законодательством Республики Абхазия я прошел экзамен на знание абхазского языка. Соответствующая есть установка в Конституции Республики Абхазия. Это правильно, мне кажется. Абхазский язык – это наш государственный язык, и лицо, которое претендует на пост главы государства, – это лицо должно владеть абхазским языком, поэтому считаю это правильным действием».

На вопрос «Эха Кавказа», изменились ли правила тестирования, председатель лингвистической комиссии Алексей Касландзия ответил, что не было ни ужесточения, ни послабления. Единственное, изменили форму опроса.

Касландзия пояснил: «Он не билет брал, каждый из нас имел право дать ему тему, а он должен быть отвечать. На этот раз мы так сделали. Нас пятеро было, я сказал, каждому из вас разрешается дать по три темы. 15 тем. Я не знаю, какие темы давал Когония, Когония не знает мои темы. Игра была честная. Все-таки, будем откровенными, художественную литературу читать и рассказать легче, чем деловую статью, взятую на экономическую, юридическую тему в газетах. Вы сами свидетели, из 10 газет он выбрал одну, открыл, прочитал и рассказал».

Другие претенденты на пост главы государства – Аслан Бжания и Леонид Дзяпшба – экзамен сдали в 2014 году, потому повторно эту процедуру проходить не будут.

Лингвистическая комиссия продолжит свою работу еще и завтра, 11 февраля. Поэтому у кандидата в президенты Кана Кварчия также есть возможность сдать экзамен на знание государственного языка.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия