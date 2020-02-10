Гиги Угулава становится мажоритарным фактором

Оппозиция выходит из переговоров с «Грузинской мечтой» о будущем избирательной системы. Хотя буквально за полчаса до этого решения оппозиция еще предлагала свои поправки к избирательному кодексу. Причина – арест Гиги Угулава.

В своем совместном заявлении оппозиция сообщает о прекращении консультаций с властью.

«Мы начинаем готовить волну народного неповиновения, которая сметет олигархический режим Бидзины Иванишвили», – заявил лидер «лейбористов» Шалва Нателашвили.

Сегодняшние консультации в офисе «лейбористов» начались после ультиматума спикера парламента Арчила Талаквадзе. «Оппозиция должна принять условия «Грузинской мечты» до конца февраля, в противном случае выборы пройдут по существующему избирательному кодексу», – заявил он в субботу, 8 февраля.

Сегодняшние консультации продолжались до 18:00 вечера. Оппозиция предлагала свои варианты выхода из кризиса, ставя своей целью уменьшение удельного веса мажоритариев, заявил председатель фракции «Европейской Грузии» Ото Кахидзе:

«Оппозиция объединена вокруг фундаментального принципа – представительство политических сил в парламенте должно соответствовать количеству набранных голосов. «Грузинская мечта» предлагает нам расклад, делающий возможным получение большинства в парламенте при получении трети голосов. Кроме «германской модели» мы выдвигаем компромиссный вариант – 130-20, который гарантирует получение мандата на формирование правительства в случае получения 50%-ной поддержки избирателей».

Впрочем, правящее большинство сходу отвергло предложения оппозиции. Один из инициаторов ноябрьского провала голосования по переходу на полностью пропорциональную систему Дмитрий Хундадзе вновь пригрозил «бунтом мажоритариев», если их претензии не будут учтены:

«По всей видимости, оппозиция пытается перевести дискуссию в область заведомо неприемлемых для нас манипуляций. Я все более укрепляюсь в мысли, что этим они желают завести переговоры в тупик и перейти к революционному сценарию. Думаю, большинство предложило максимально компромиссный вариант, дальше которого мы не уступим. Если же кто-нибудь из правящего большинства попытается ввязаться в опасную игру, мы, мажоритарии, вновь нажмем на тормоз», – предостерег депутат.

Еще до сворачивания переговорного процесса политолог Гия Хухашвили пояснял, почему не верил в успех переговорного процесса:

«Стороны далеки от консенсуса, правящая партия, отложив в сторону все дела в государстве, целиком поглощена вопросом сохранения власти и в качестве единственного механизма рассматривает вариант сохранения пресловутой мажоритарной системы. В чем кроется ее главный недостаток? В отличие от цивилизованных стран, у нас мажоритарии попросту покупают мандаты, начиная со времен Шеварднадзе. Учитывая низкие рейтинги, власти отчаянно цепляются за каждый одномандатный округ, гарантированно считая его своим. Впрочем, думаю, при адекватном поведении оппозиции даже при предложенной властями системе 100 на 50 они вполне могут рассчитывать на успех».

Теперь, после выхода оппозиции из всех переговорных форматов, шансы на возобновление переговорного процесса становятся призрачными, считает политолог Вахтанг Дзабирадзе:

«Заявление оппозиции считаю поспешным и непродуманным. Сворачивание переговоров будет означать радикализацию процессов. Тут важно рассчитать свои возможности. Если оппозиция мобилизует столько людей, как это было в 2003 или в 2012 году, решение правильно, однако если решение построено на эмоциях, то оно может оказаться фатальным, так как по факту прежняя система выборов будет сохранена».

Напомним, действующий Избирательный кодекс предусматривает смешанную систему выборов: по спискам 77 мандатов и 73 по одномандатным округам. Последние инициативы властей предполагали увеличение пропорциональной доли до двух третей – 100 мандатов в счет сокращения мажоритарных до 50.