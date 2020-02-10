Гиги Угулава пошел на третий срок

Бывший мэр Тбилиси, лидер оппозиционной «Европейской Грузии» Гиги Угулава в третий раз оказывается в тюрьме после прихода к власти «Грузинской мечты». Объединенная оппозиция расценивает это как политическое преследование со стороны правящей силы.

Гиги Угулава не сомневался, что Верховный суд вынесет обвинительный приговор по делу восьмилетней давности. Высшая судебная инстанция сочла, что, будучи мэром Тбилиси в 2011-2012 гг., Угулава растратил около 50 миллионов лари из Фонда развития Тбилиси. По этому делу бывший градоначальник уже отбыл срок, только по другой статье – «превышение полномочий». Он был освобожден в январе 2017 года, отбыв наказания и по другим делам, касающимся присвоения имущества и отмывания денег.

Вопреки ожиданиям, Верховный суд свой вердикт вынес под конец рабочего дня, из-за этого весь день стал хроникой объявленного заключения. Грузинские СМИ подробно освещали, как Угулава, генсек «Европейской Грузии», с утра пришел в партийный офис, как во второй половине дня направился в офис Лейбористской партии. Там объединенная оппозиция собралась для обсуждения дальнейших планов переговоров с властями о реформе избирательной системы. Там и стало известно, что Верховный суд приговорил Угулава к трем годам, двум месяцам и восьми дням тюрьмы.

«У меня вещи упакованы», – сообщил Гиги Угулава журналистам, даже обратился к судебным приставам, чтобы те сообщили ему, в какую тюрьму ему явиться. Не потому, что Угулава считает себя виновным, а потому, что в этих действиях он увидел конец правления «Грузинской мечты» и его основателя Бидзины Иванишвили:

«Если путь к свободе проходит через тюрьму, я готов второй, точнее, третий раз пойти в тюрьму. Ограниченное пространство в то же время – это возможность и большего свободного времени. Соответственно, я по этому поводу не переживаю».

К спокойствию и к единству Угулава призвал и находящихся рядом с ним представителей оппозиции. Туда же пришла старшая дочь Гиги Угулава, и многие наблюдали в прямом эфире эмоциональное прощание дочери с отцом.

Главный лейборист Шалва Нателашвили сообщил решение объединенной оппозиции, принятой после обвинительного приговора Гиги Угулава:

«Кровожадный диктатор Иванишвили перешел красную черту – третий раз арестовывает примечательного лидера оппозиции, господина Гиги Угулава, который направляется в тюрьму. Это плевок в адрес всей страны, общества, международного демократического сообщества».

Поэтому Шалва Нателашвили сообщил, что у оппозиции не осталось другого выбора, кроме как прервать переговоры и консультации с «Грузинской мечтой» и перейти к всеобщему протесту. Слово взяла и находящаяся рядом лидер партии «Единая Грузия – демократическое движение» Нино Бурджанадзе – как политик и юрист:

«Я не помню ни единого периода правления в Грузии, когда за одно и то же преступление осуждали дважды. Даже жесточайшие режимы выдумывали что-нибудь другое и так осуждали людей. Все это нарушение элементарных правовых норм. Все это значит, что в Грузии больше не действует закон. Я уверена, что власти умышленно пошли на этот шаг, поскольку знали, что у оппозиции после консультаций с дипломатами были очень конструктивные предложения по поводу избирательной системы. И власти в случае согласия при таком справедливом раскладе обязательно проиграли бы выборы».

По словам Нино Бурджанадзе, сейчас оппозиция будет разрабатывать план действий, которые подразумевают острые акции протеста. Оппозиционные лидеры отмечали, что не намерены нарушать закон и тем самым давать повод властям осуществлять новые задержания и аресты.

Представители «Грузинской мечты» в течение всего дня отмечали, что политика не может быть индульгенцией для преступления.

Грузинским властям Гиги Угулава во время прежних задержаний доставлял серьезные неудобства. По поводу его нахождения в предварительном заключении 14 месяцев в 2015-м правящая «Грузинская мечта» неоднократно становилась объектом критики международных партнеров. Кроме того, Угулава дважды выиграл дело в Конституционном суде.