Новости
Кан Кварчия отказался от участия в президентских выборах
И.о. главы администрации Сухуми Кан Кварчия отказался от участия в президентских выборах в самопровозглашенной республике Абхазия. Об этом сообщает «Абхазия-информ».
При этом, Кварчия не собирается поддерживать ни одного из кандидатов, а избирателей призвал сделать осознанный выбор.
«Нынешнее положение в стране свидетельствует о серьезном расколе и противостоянии в нашем народе. Каждый гражданин Абхазии, от рядового жителя до претендента на пост президента, сегодня должен сделать все от него зависящее для того, чтобы преодолеть раскол или, как минимум, не допустить его дальнейшего усиления. Проанализировав политические и просто человеческие отношения, сложившиеся в нашем обществе, я пришел к решению не участвовать в нынешней избирательной кампании. Это решение продиктовано осознанием необходимости моего неучастия в негативных процессах и накале страстей, сопровождающих наши выборы», - отметил Кварчия.
Выборы в Абхазии состоятся 22 марта. Выдвижение кандидатов же завершается сегодня.
На пост абхазского лидера претендуют лидер оппозиции Аслан Бжания, вице-премьер и министр экономики абхазского правительства Адгур Ардзинба, а также лидер партии «Акзаара» Леонид Дзапшба.
Другие новости дня
МИД России назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией
Возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией возможно при стабилизации ситуации в Грузии и прекращении русофобской кампании в стране, - заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко.
«Как известно, введенный в июле прошлого года запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии это временно вынужденная мера, на которую Москве пришлось пойти в ответ на известную грубую антироссийскую провокацию, устроенную в Тбилиси в июне 2019 года. Говорить об ее отмене можно будет после того, как для этого будут созданы необходимые условия. Прежде всего речь идет о стабилизации ситуации в Грузии, прекращении русофобской кампании и исчезновении каких-либо угроз для безопасности наших граждан», - отметил заместитель министра.
Руденко также заявляет, что Москва не рассматривает вопрос отмены визового режима для граждан Грузии.
«Что касается вопроса отмены визового режима между нашими странами, то на сегодняшний день данная тема в двусторонней повестке дня не стоит. Готовы будем вернуться к ее обсуждению, когда удастся преодолеть негативные последствия прошлогоднего кризиса в двусторонних отношениях», - заявил представитель внешнеполитического ведомства.
Руденко прокомментировал и заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о возможности диалога с Россией по примеру нормандского формата.
«Это далеко не первое заявление Саломе Зурабишвили, в котором она, комментируя существующие двусторонние и многосторонние форматы с участием России и Грузии, предлагает в дополнение к ним или на их замену нечто новое. Свои оценки на этот счет мы уже давали. По-прежнему исходим из того, что проблематика региональной безопасности является предметом международных женевских дискуссий по вопросам безопасности и стабильности в Закавказье. Этот переговорный формат доказал свою востребованность. Уверен, что его потенциал до конца не использован. Существуют и другие устоявшиеся форматы, в том числе и для двустороннего общения, развитие которого мы всегда приветствуем. Имею в виду прежде всего регулярный диалог Григорий Карасин – Зураб Абашидзе. В любом случае дело не в их количестве, а в наличии политической воли решать накопившиеся проблемы и искать взаимоприемлемые развязки», - заявил замглавы МИД.
В интервью РИА Новости Руденко прокомментировал и возможное участие Сергея Лаврова в заседании комитета министров Совета Европы. Грузинская оппозиция выступает против участия главы российского МИД в заседании.
«Нас, конечно, не могут не беспокоить подобного рода провокационные высказывания, но мы в большей степени ориентируемся на официальную позицию Тбилиси. Исходим из того, что все государства-участники Совета Европы должны выполнять свои международные обязательства. Рассчитываем, что так поступят и власти Грузии. Что касается уровня российского участия в министерском заседании КМСЕ, то решение на этот счет в Москве будет приниматься с учетом всех сопутствующих факторов», - отметил Руденко.
Бывшего депутата, пригласившего Сергея Гаврилова в Грузию, назначили замдиректора электростанции
Бывшего депутата Закария Куцнашвили, пригласившего депутата Госдумы Сергея Гаврилова в Грузию, назначили заместителем директора Гардабанской тепловой электростанции. Информацию журналистам подтвердил сам Куцнашвили, правда не уточнил, когда приступил к новой работе.
Электростанция принадлежит государству. Её построила «Корпорация нефти и газа Грузии».
Куцнашвили покинул парламент Грузии летом прошлого года из-за инцидента, который произошел во время заседания Международной ассамблеи православия. Депутат Госдумы от Коммунистической партии России Сергей Гаврилов открыл заседание, заняв кресло спикера, что стало причиной массовых выступлений в Тбилиси. Куцнашвили был главой грузинской делегации и выступал в качестве организатора этого мероприятия.
В тот же день стихийный митинг перед зданием парламента в центре грузинской столицы перерос в столкновения с полицией. Правоохранители применили против манифестантов слезоточивый газ и резиновые пули. Инцидент привёл к политическому кризису в Грузии.
ФСБ обвинила жителей Калининграда в госизмене за съёмку собственной свадьбы
ФСБ завершила расследование дела в отношении двух жителей Калининграда, заподозренных в государственной измене. Спецслужба обвиняет супругов Антонину Зимину и Константина Антонца в раскрытии личности действующего сотрудника. По данным газеты "Коммерсантъ", суть дела заключается в том, что чекист был приглашён на свадьбу, фото и видео с которой попали в сеть.
Директор Балтийского центра диалога культур Антонина Зимина и её муж были арестованы в июле 2018 года. Суть обвинений следствием публично не раскрывалась. По данным "Коммерсанта", супругов обвиняют в том, что спецслужбы видео и фотографии с их свадьбы попала спецслужбам Латвии, которые смогли опознать на них действующего сотрудника ФСБ.
Разоблачённый сотрудник занимается в ведомстве контрразведкой и был на хорошем счету у начальства, сообщает газета без указания источника. Родственники обвиняемых вспоминают, что контрразведчик — бывший однокашник Зиминой по Балтийскому университету. Выпив за праздничным столом, он раздавал гостям свои визитные карточки и рассказывал о своей работе, фотографируясь с гостями. Позднее эти материалы попали в эфир неназванного балтийского телеканала.
Зимина и Антонец своей вины не признают, доступа к государственной тайне они не имели. Женщина с июля 2018 года содержится в СИЗО "Лефортово" в Москве, где её поставили на учёт как склонную к побегу за незначительные нарушения режима.
По предъявленной статье супругам грозит до 20 лет лишения свободы.
Руководителем Совбеза Чечни назначен 23-летний племянник Кадырова
Родной племянник главы Чечни Рамзана Кадырова - Хамзат Кадыров - назначен главой Совета безопасности республики. Ранее он занимал должность главы Курчалоевского района.
Об этом, по информации Кавказ.Реалии, сообщил префект Шалинского района, двоюродный брат Рамзана Кадырова Турпалали Ибрагимов на своей странице в "Инстаграме".
23-летний Хамзат Кадыров окончил Центароевскую школу хафизов и факультет госуправления Чеченского госуниверситета. С июня 2018 года возглавлял администрацию Курчалоевского района.
Ранее Кадыров назначил министром образования и науки региона двоюродного брата Идриса Байсултанова.
Михаил Саакашвили: «У Путина в России меньше политзаключённых, чем у Иванишвили в Грузии»
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Грузия обогнала Россию по числу политзаключённых. Об этом он заявил в эфире телекомпании «Мтавари архи», комментируя арест одного из лидеров оппозиции Гиги Угулава.
«Несмотря на моё отношение к Владимиру Путину, могу сказать, что у него в огромной России намного меньше политзаключенных, чем у Иванишвили в Грузии», - отметил Саакашвили.
Экс-президент считает, что не имеет смысла продолжать политический диалог с властями Грузии и Бидзиной Иванишвили.
«Всё закончится с этом году», - заявил Саакашвили, имея в виду победу в парламентских выборах.
Верховный суд Грузии приговорил бывшего мэра Тбилиси, оппозиционера Гиги Угулава к 3 годам, 2 месяцам и 8 дням лишения свободы. Он сам приехал в министерство внутренних дел, после чего его поместили в т.н «матросовскую тюрьму».
В Вашингтоне встревожены арестом Гиги Угулава: «Это не демократия»
В Вашингтоне встревожены арестом одного из лидеров грузинской оппозиции Гиги Угулава.
Сопредседатель Группы друзей Грузии в Конгрессе, республиканец Адам Кинзингер написал в социальной сети Twitter: «Гиги Угулава, лидер «Европейской Грузии» был аррестован сегодня и приговорён к 38 месяцам тюрьмы за старое преступление, за которое он уже отбыл наказание. Сказать, что это тревожно, было бы преуменьшением. Использовать суды в качестве оружия – это не демократия».
Позднее заявление распространил и глава комитета по международным отношениям, республиканец Джим Риш: «Я разочарован, что Грузия решила усилить политически мотивированное гонение лидеров оппозиции. Как я сказал министру иностранных дел Грузии на прошлой неделе, коллапс независимости судебной системы и преследование оппозиции - неприемлемое поведение».
Кинзингер и Риш на прошлой неделе провели встречи со спикером парламента Грузии Арчилом Талаквадзе и министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани. Ранее они направили критические письма премьер-министру страны Георгию Гахария.
Верховный суд Грузии приговорил бывшего мэра Тбилиси, оппозиционера Гиги Угулава к 3 годам, 2 месяцам и 8 дням лишения свободы. Он сам приехал в министерство внутренних дел, после чего его поместили в т.н «матросовскую тюрьму».
В Ирландии националисты «Шинн фейн» добились крупного успеха на выборах
Досрочные выборы в Ирландии, прошедшие 8 февраля, завершили многолетний период, когда две политические партии - консерваторы «Фине гэл» и либералы из партии «Фианна фойл» - определяли политику страны. В результате голосования, прошедшего в минувшие выходные, националисты «Шинн фейн» приобрели решающее влияние, став третьей силой.
Подсчет голосов в некоторых избирательных округах еще продолжается.
Мэри Лу Макдональд, лидер «Шинн фейн», выступающей за объединение Ирландии с британским регионом Северная Ирландия, заявила о готовности к коалиционным переговорам. Она выразила стремление сформировать «народное правительство». В интервью государственной телерадиокомпании RTÉ лидер «Шин Фейн» уточнила, что предпочла бы покончить с прежней двухпартийной системой.
Мэри Лу Макдональд намерена провести консультации о будущем правительстве с Зеленой партией Ирландии (7,1 процента голосов), Лейбористской партией (4.4%), Социал-демократами, Social Democrats (2.9%), Solidarity-People Before Profit (2.6%), с Социалистической партией, Рабочей партией Ирландии и союзом двух левых партий (он называется «Солидарность - Люди важнее прибыли». Эти небольшие партии смогут получить 22 кресла в 158-местном парламенте. «Шин фейн» для создания коалиции с этими партиями необходимо не менее 58 мест.
Националистическая «Шинн фейн» ранее считалась политическим крылом военизированной Ирландской республиканской армии (ИРА), целью которой является достижение полной самостоятельности Северной Ирландии от Соединенного Королевства.
Как показывали 9 января опросы по окончании голосования, «Шинн фейн» набирала примерно 24,5 процента голосов, крупнейшая оппозиционная партия «Фианна фойл» - 22,2 процента, правящая «Фине гэл» во главе с премьером Лео Варадкаром - также 22,2 процента.
Посол Китая надеется, что Грузия снимет ограничения в связи с коронавирусом как можно скорее
«Мы верим, что благодаря тесной коммуникации и сотрудничеству между Китаем и Грузией мы сможем предотвратить и контролировать эпидемию», - заявила на пресс-конференции посол Китая в Грузии Ли Ян, передает Общественный вещатель. Она отметила, что Грузия предприняла некоторые временные меры для предотвращения распространения эпидемии, включая прекращение прямых рейсов и запрет на ввоз живых животных из Китая.
«Эпидемия уже оказала определенное негативное влияние на сообщение между Китаем и Грузией, визиты, импорт и экспорт, а также может повлиять на темпы текущих масштабных проектов транспортной инфраструктуры. Китай будет и впредь поддерживать тесные связи и сотрудничество с международным сообществом, включая Грузию, чтобы победить эпидемию в кратчайшие сроки. Мы еще раз призываем грузинскую сторону тщательно рассмотреть уже принятые временные меры ограничения с целью свести к минимуму ущерб, который эпидемия может нанести сотрудничеству между Китаем и Грузией в различных областях», - отметила посол.
Гиги Угулава приговорили к 3 годам, 2 месяцам и 8 дням лишения свободы
Верховный суд Грузии приговорил бывшего мэра Тбилиси, оппозиционера Гиги Угулава к 3 годам, 2 месяцам и 8 дням лишения свободы. О решении стало известно несколько минут назад.
Угулава признан виновным в противоправном присвоении или растрате чужого имущества с использованием служебного положения. Речь идёт о деле по «Фонду развития Тбилиси»
Политик сейчас находится в офисе «Лейбористской партии Грузии». После решения суда, журналисты ожидают его задержания. Угулава уже назвал решение суда «решением Бидзины Иванишвили».
В 2015-2017 годах бывший мэр Тбилиси уже находился в тюрьме по делу компании "Тбилсервис" и территории Рике в центре Тбилиси.
Инициативная группа по выдвижению Аслана Бжания представила в ЦИК подписные листы
Инициативная группа по выдвижению Аслана Бжания в президенты самопровозглашенной республики Абхазия представила в ЦИК подписные листы.
Как заявил «Апсны.иахьа» руководитель инициативной группы Дмитрий Маршания, сторонники Бжания собрали больше подписей, чем требовалось. Решение о регистрации кандидата ЦИК должен принять в течение 10 дней.
Еще один кандидат, вице-премьер абхазского правительства Адгур Ардзинба сегодня сдал экзамен на владение абхазским языком. Он рассказал лингвистической комиссии о себе, прочитал и пересказал текст на политическую тематику, а также написал изложение.
Выдвижение кандидатов завершается завтра, а президентские выборы пройдут 22 марта. В выборах планируют участие Аслан Бжания, Адгур Ардзинба, Леонид Дзапшба и Кан Кварчия.
Грузинская оппозиция продолжает консультации по реформе избирательной системы
Грузинские оппозиционные партии продолжают консультации по реформе избирательной системы. Очередные переговоры прошли в офисе «Лейбористской партии Грузии».
Как заявили представители партии «Европейская Грузия», правительство должна сформировать партия, которая наберет на выборах более 40 процентов голосов и выиграет большинство мажоритарных округов. В оппозиции хотят, чтобы число мажоритариев в парламенте было сокращено до 20 или 15.
В том случае, если правящая партия не пойдёт на уступки по избирательной системе, оппозиционные силы планируют выставить в тбилисских мажоритарных округах единых кандидатов.
Правящая сила еще в декабре предложила оппозиции свой вариант под условным названием «100 на 50». Он подразумевает сохранение смешанной избирательной системы, но с увеличением числа депутатов, избираемых по пропорциональным партийным спискам до 100 и сокращением мажоритарных депутатов до 50.
Георгий Гахария поздравил Ильхама Алиева с победой партии «Ени Азербайджан» на выборах
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сегодня позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и поздравил его с убедительной победой на парламентских выборах партии «Ени Азербайджан». Алиев является руководителем партии.
Как сообщают азербайджанские СМИ, Алиев поблагодарил Гахария за проявленное внимание и поздравление.
Президент Азербайджана и премьер-министр Грузии, выразив удовлетворение развитием дружеских отношений между двумя странами, высказали уверенность в дальнейшем расширении двусторонних связей.
Парламентские выборы в Азербайджане были запланированы на ноябрь 2020 года. Однако в декабре парламент страны решил самораспутиться и провести досрочные выборы. По мнению оппозиции, это приведёт к ещё большей консолидации власти в руках семьи Алиевых.
Парламентские выборы в Азербайджане, прошедшие в воскресенье, сопровождались многочисленными нарушениями, которые ставят под сомнение честность официальных результатов. Кроме того, несмотря на большое число кандидатов, на выборах не было подлинной конкуренции. К такому мнению пришли представители миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.
МИД России не уточняет, приедет ли Сергей Лавров в Тбилиси
В МИД России пока не уточняют, есть ли в планах Сергея Лаврова поездка в Тбилиси для участия в заседании Комитета министров Совета Европы в мае текущего года.
Агентству «Интерпрессньюс» в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что на таком раннем этапе не располагают информацией о графике министра.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия допустит исключение для россиян, нарушивших «Закон об оккупированных территориях», и они смогут приехать в Тбилиси в мае текущего года.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария отметил, что решение относительно визита российской делегации в Тбилиси будет принято в рамках закона.
В МИД России же призвали Грузию выполнять международные обязательства.
СМИ также сообщили, что из-за Лаврова заседание Комитета министров могут перенести из Тбилиси в Страсбург.
В «Национальном движении» отрицают, что Григол Вашадзе покидает партию
Руководитель партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе может покинуть пост из-за разногласий с экс-президентом Михаилом Саакашвили. Об этом сообщили главный редактор газеты «Хроника» Элисо Киладзе и телекомпания «Имеди».
Однако в оппозиционной партии говорят, что Вашадзе продолжает работу в прежнем режиме.
Информацию опроверг и сам политик. «Я покинул только пост Далай-ламы и Папы Римского. В «Национальном движении» остаюсь», - заявил Вашадзе.
Ранее «Национальное движение» покинули члены политсовета Чиора Тактакишвили, Мариам Герсамия, Заза Бибилашвили и Нино Каландадзе.
А Михаил Саакашвили объявил об открытии персонального штаба в своей библиотеке в Тбилиси и решении «активно подключиться к избавлению от режима Иванишвили»
В Грузии активизировали борьбу с абхазскими сигаретами
В Грузии активизировали борьбу с безакцизными сигаретами. При этом, часть выявленной продукции попадает на грузинский рынок из самопровозглашенной республики Абхазия.
В Службе доходов министерства финансов Грузии сегодня сообщили об обнаружении в регионе Квемо Картли партии в 1920 сигарет без грузинских акцизов.
7 февраля сообщалось о 820 сигаретах, а 4 февраля – о крупной партии в 46 920 сигарет. Часть продукции была изъята близ села Рухи, недалеко от де-факто границы самопровозглашенной республики Абхазия.
На опубликованных Службой доходов фотографиях видна продукция с абхазскими акцизами – Manchester и Leon.
За последние месяцы грузинские СМИ подготовили несколько репортажей об абхазских сигаретах, которые поступают на грузинский рынок незаконно. Журналисты сообщали о том, что такую продукцию можно свободно купить, например, на рынке в Зугдиди.
При этом, служба доходов Грузии также часто выявляет контрабанду сигарет из Армении, Азербайджана и России, где табачная продукция дешевле, чем в Грузии.
На досрочных выборах в Азербайджане побеждает партия Алиева
В Азербайджане в воскресенье состоялись внеочередные парламентские выборы. Явка на них составила около 48 процентов - это несколько ниже, чем на предыдущих выборах.
По итогам обработки 87 процентов протоколов из почти пяти тысяч избирательных участков , правящая партия "Новый Азербайджан", возглавляемая президентом страны Ильхамом Алиевым, получает 64 из 125 мест в парламенте республики. О своей победе на выборах партия объявила ещё накануне со ссылкой на данные экзитполов.
Остальные места в парламенте главным образом заняли самовыдвиженцы. В выборах принимали участие кандидаты от 20 политических партий. Однако целый ряд партий бойкотировал выборы. Оппозиция объявила их фарсом, который лишь усилит власть президента Алиева. Лидер старейшей оппозиционной партии "Мусават" Арифа Гаджилы заявил, что"выборы полностью сфальсифицированы".
Представители оппозиции также сообщают о многочисленных нарушениях в ходе голосования - вбросах, "каруселях" и препятствии работы наблюдателей, пишет "Кавказский узел".
Парламентские выборы в Азербайджане были запланированы на ноябрь 2020 года. Однако в декабре парламент страны решил самораспутиться и провести досрочные выборы. По мнению оппозиции, это приведёт к ещё большей консолидации власти в руках семьи Алиевых.
Михаил Саакашвили советует Вано Мерабишвили взять политический тайм-аут
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили советует бывшему премьер-министру Вано Мерабишвили взять политический тайм-аут.
Мерабишвили, который был приговорен к лишению свободы сроком на 6 лет и 9 месяцев, выйдет из тюрьмы 20 февраля.
«За те годы, пока Мерабишвили сидел в тюрьме, мир изменился. Например, не было таких iPhone-ов - тогда были телефоны Nokia. Не было Uber-а и т.д. Если бы я был на месте Мерабишвили, я вернулся бы в семью, порадовался счастью своих детей, отправился в путешествие по миру, посмотрел по сторонам и только потом принял бы какое-либо решение», - заявил Саакашвили в эфире телекомпании «Мтавари архи».
При этом, экс-президент указал на ошибки, допущенные Мерабишвили.
«Мерабишвили несколько раз предложили – дай ложное показание против Саакашвили и мы тебя выпустим. Он сидит в тюрьме только потому, что не стал давать ложные показания. У меня есть личное чувство ответственности перед ним. Но я вижу и системные ошибки, которые он допустил. Без этих ошибок Иванишвили было бы труднее прийти к власти», - заявил Саакашвили.
На борту Diamond Princess - 60 новых случаев заражения коронавирусом
У 60 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который находится в карантине порту Иокагама в Японии, за сутки диагностирован новый коронавирус, который, по последним данным, стал причиной смерти уже более 900 человек главным образом в Китае.
Число инфицированных коронавирусом на круизном судне, таким образом, достигло 130. Всего на борту более 3700 человек - граждане разных стран. Они не могут покинуть лайнер из-за 14-дневного карантина.
По данным на утро понедельника, коронавирусная инфекция была зафиксирована у более чем 40 тысяч человек. Почти 3 с половиной тысячи признаны вылечившимися. 910 умерли - 908 в Китае и 2 за его пределами. По официальным данным, среди умерших в Китае двое иностранцев.
В последние дни число заболевших за сутки увеличивается примерно на 3-4 тысячи человек, умирает за сутки почти 100. По-прежнему подавляющее большинство новых случаев болезни фиксируется в китайской провинции Хубэй, в особенности в её центре, городе Ухань, где в декабре были отмечены первые случаи коронавирусной инфекции.
Власти Китая утверждают, что принимаемые жёсткие меры замедляют распространение болезни. При этом они просят другие страны не ограничивать сверх меры торговлю с Китаем и сообщение с этой страной.
Британские власти в понедельник заявили о серьёзной угрозе распространения заболевания.
В России на данный момент зафиксированы два случая болезни, заболели граждане Китая.
Коронавирус способен вызвать пневмонию, от которой нет специфического лечения. Число жертв уже превысило число умерших от вспышки атипичной пневмонии SARS, вызываемой коронавирусом подобного типа.
Вопрос увольнения директоров школ в Ахалгори обсудят на встрече с сопредседателями Женевских дискуссий
Госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили планирует обсудить вопрос увольнения директоров школ в Ахалгори на встрече с сопредседателями Женевских дискуссий.
Речь идёт об увольнении директора средней школы №1 Ахалгори Нино Амиранашвили и директора средней школы села Икоти Мзии Псутури.
«Это отражается на мотивации учеников и их возможности получить полноценное образование в Ахалгори, который и так пустеет и находится в полной изоляции. Всё это является составной частью гуманитарного кризиса», - заявляет Цихелашвили.
Министр считает, что ситуация в школах Гальского и Ахалгорского районах ухудшается и у детей нет возможности получать образование на родном, грузинском языке.
«Эхо Кавказа» еще в ноябре сообщало о давлении на директора школы Нино Амиранашвили и ситуации в системе образования Ахалгори.
Опрос: 64 процента россиян готовы голосовать о поправках в Конституцию
Больше половины россиян (64 процента) заявили, что готовы принять участие во всенародном голосовании по внесению изменений в Конституцию, если бы оно прошло в ближайшее воскресенье. 72 процента из них высказались за поправки, 13 процентов выступили против, а 15 процентов затруднились ответить. Это следует из данных опроса "Левада-центра", который был проведен по запросу прокремлёвской организации Фонд по развитию гражданского общества.
Среди предложенных президентом Владимиром Путиным поправок в Конституцию, по мнению россиян, самыми важными оказались введение обязательной индексации пенсий (92 процента) и закрепление минимального размера оплаты труда (83 процента).
64 процента респондентов поддерживают предложение ограничить в Конституции право занимать должность главы государства двумя сроками. Более половины россиян (58 процентов) поддерживают идею закрепить в Конституции создание нового органа - Государственного совета. 84 процента россиян готовы проголосовать за приоритет российского права над международным.
Ранее согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 79 процентов россиян назвали предложенные Владимиром Путиным поправки в Конституцию важными, 16 процентов считают иначе. Наибольшее одобрение вызвали социальные инициативы. Так 91 процент россиян поддерживает предложение закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий и других социальных выплат и установление МРОТ не ниже прожиточного минимума.
О плане изменить Конституцию России Владимир Путин заявил 15 января в послании Федеральному собранию. В частности, президент предложил установить приоритет российской Конституции над международным законодательством и закрепить в ней статус и роль возрождённого им Госсовета. Оппозиция опасается, что Путин объявил об этой мере для того, чтобы в 2024 году, когда истечёт срок его президентских полномочий, возглавить Госсовет и, таким образом, остаться у власти.
- Законопроект о поправках в Конституцию единогласно приняла в первом чтении Государственная дума России. Второе чтение назначено на 11 февраля, однако не исключён его перенос на более поздний срок.
- Предполагается, что всероссийское голосование по поправкам пройдет в середине апреля.
- На минувшей неделе Путин на встрече с общественностью в Череповце сказал, что надеется, что "весь цикл работы над поправками" займёт "три с небольшим месяца".
В компании Frontera заявляют, что вложили в Грузию 580 миллионов долларов инвестиций
В американской компании Frontera заявляют, что с 1997 года вложили в Грузию 580 миллионов долларов инвестиций. При этом, добыли нефть и газ стоимостью в 60 миллионов долларов и внесли в бюджет Грузии несколько десятков миллионов.
В специальном заявлении Frontera указывает на проблемы, возникшие у компании несколько лет назад.
«С 2013 года началось притеснение компании со стороны государства. Это выражалось в невыдаче различных операционных разрешений и попытках аннулировать лицензию на добычу нефти и газа. В 2017 году государство и корпорация нефти и газа Грузии затеяли международный арбитражный спор против компании Frontera, что привело к затруднению деятельности компании и приостановке инвестиций в Грузию», - заявляют в компании.
Frontera надеется, что сможет продолжить многомиллиардный проект по освоению месторождений нефти и газа в Грузии.
Из-за компании Frontera сразу несколько американских конгрессменов обратились к властям Грузии с критическими письмами. В Тбилиси же заявили, что политики – официальные лоббисты компании, а Frontera просто не выполняет своих обязательств.
Конгрессмен Адам Кинзингер вновь призвал власти и оппозицию в Грузии к достижению компромисса
Конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер вновь призвал власти и оппозицию в Грузии к диалогу и достижению компромисса. Сопредседатель Группы друзей Грузии в Конгрессе в социальной сети Twitter прокомментировал встречу со спикером парламента Грузии Арчилом Талаквадзе, назвав её продуктивной.
«После встречи я провёл диалог с различными сторонами-участниками политического кризиса в Грузии. Прогресс достигнут, но стало очевидно, что у оппозиции и правящей партии вновь остаются неразрешенные вопросы», - заявляет политик.
Кинзингер указывает на то, что в условиях демократии акции протеста должны быть мирными.
«Протесты – норма для демократии, но они должны оставаться мирными. При этом, жители должны жить с гарантией, что правовая система справедлива для всех, вне зависимости от политической принадлежности», - отметил Кинзингер.
Конгрессмену в социальной сети ответил и Талаквадзе, который надеется, что отношения между Грузией и США. «США – главный стратегический партнёр и друг Грузии. Вместе в вами мы продолжим вносить вклад в укрепление мира, безопасности и свободы в мире. Наша дружба и сотрудничество для нас многое значит. Наше правительство продолжает работу для достижения политического результата», - заявил Талаквадзе.
Адам Кинзингер – один из конгрессменов, который направил премьер-министру Грузии Георгию Гахария критическое письмо. В нём говорилось о невыполнении обещания по демократическим реформам, закрытии проправительственных аккаунтов в социальной сети «Фейсбук», спаде прямых иностранных инвестиций и задержке строительства порта Анаклия.
Впервые главного "Оскара" получил фильм не на английском языке
Премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм года" получила южнокорейская картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо. Впервые в истории "Оскара" награду американской киноакадемии в этой номинации получил фильм не на английском языке.
Создатель "Паразитов" Пон Чжун Хо стал лучшим режиссером.
Кроме того, "Паразиты" получили премии в номинациях "Лучший иностранный фильм" и "Лучший оригинальный сценарий".
Фильм уже является обладателем "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля, "Золотого глобуса" и награды Ассоциации кинокритиков США в категории "Лучший зарубежный фильм".
Сюжет "Паразитов" построен вокруг истории о социальном неравенстве, показанном на примере богатой и бедной семей.
В главной номинации "Оскара" – "Лучший фильм года" – в этом году были представлены девять картин: "1917", "Паразиты", "Ирландец", "Однажды в … Голливуде", "Кролик Джоджо", "Брачная история", "Маленькие женщины", "Ford против Ferrari" и "Джокер".
За роль Джокера Хоакин Феникс получил "Оскар" как лучший актёр.
Рене Зеллвегер удостоена "Оскара" в номинации "Лучшая женская роль" за роль голливудской звезды Джуди Гарлэнд в фильме "Джуди".
Брэд Питт получил "Оскар" как лучший актер второго плана за роль в фильме "Однажды в… Голливуде". Это второй "Оскар" в его карьере - первый он получил в 2014 году как один из продюсеров картины "12 лет рабства".
Лучшим короткометражным фильмом признана картина "Окно напротив". "История игрушек 4" получила "Оскар" как лучший анимационный фильм.
92-я торжественная церемония вручения премии академии кинематографических наук и искусств США "Оскар" прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе. Второй год подряд у церемонии нет ведущего. "Оскар" присуждается в 24 номинациях.
По данным экзит-полла «Ени Азербайджан» вновь получает в парламенте почти 70 мест
Правящая партия «Ени Азербайджан» вновь побеждает на парламентских выборах, завоевав 69 мест. Об этом свидетельству.т результаты экзит-полла, проведенного местной Лигой защиты трудовых прав совместно с американской организацией AJF&Associates Inc.
Независимые кандидаты получили 41 место, партия «Единый Азербайджан» - 3 места, партия Демократических реформ – 1 место, партия Великое созидание – 1 место, партия Народного фронта Единого Азербайджана – 1 место, партия Отечества - 1 место, партия Гражданской солидарности – 3 места.
Согласно данным экзит-полла, в парламент проходит пожалуй единственный оппозиционер – представитель партии «Республиканская альтернатива» Эркин Гадирли. Практически все депутаты прошлого созыва, участвовавшие в выборах, а их было 95, сохраняют мандаты.
При этом проиграл выборы Фарадж Гулиев, стоящий в центре скандала с предложением взятки своему сопернику Мехману Гусейнову для снятия кандидатуры в пользу него. В этом округе побеждает эксперт в области образования Этибар Алиев, сообщает агентство Turan.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.