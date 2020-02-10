Предвыборное обострение в Абхазии

Сегодня в Абхазии был предпоследний день двадцатидневного срока, отведенного для регистрации инициативных групп и партий, выдвигающих кандидатов в президенты на повторных выборах. Пока их зарегистрировано четыре. Кстати, когда выдвижение только начиналось, я в разговоре с одним приятелем предположил, что будет выдвинуто 4-5 претендентов на президентское кресло, а собеседник назвал цифру 5-6. Сегодня он признал, что пока я ближе к истине.

После того как в июне прошлого года желающие выдвинуть своего кандидата стали являться в ЦИК чуть ли не ежедневно, в головах у некоторых наших наблюдателей произошел какой-то непонятный сдвиг, и они стали ждать чего-то подобного и сейчас. В СМИ замелькали рассуждения о «низкой активности» (словосочетание из одного заголовка) потенциальных кандидатов. Такое было ощущение, что еще чуть-чуть – и начнут высчитывать в процентах отставание от прошлогоднего графика. Так и хотелось у этих наблюдателей-комментаторов спросить: вы что, всерьез считаете, что десяток или дюжина кандидатов в президенты – нормальное явление для маленькой Абхазии? Ведь понятно, что не только у нас, но и в других странах при подобном численном «переборе» кто-то из зарегистрированных кандидатов обычно не скрывает, что он просто решил воспользоваться предоставленной ему трибуной в СМИ, а кто-то воспринимается как трагикомическая фигура, поскольку не сознает неадекватности своих президентских амбиций. Вот в 2011 году в Абхазии в выборах участвовало только три кандидата, и это как раз воспринималось как вполне себе нормальное явление, поскольку все они были опытными, самодостаточными политиками.

Вспомнилось также, как после первого тура выборов в августе прошлого года некоторые наивные наблюдатели умилялись тому, как все прошло гладко, без грубых нарушений, стычек и споров, даже почти без черного пиара в соцсетях. Хотя понятно же было, что решающее противостояние еще впереди…

И вот сейчас, когда «выбитый» из прошлогодних выборов из-за тяжелого отравления лидер оппозиции Аслан Бжания вернулся в строй, ясно, что жесткого противостояния между его командой и командой исполнительной власти, остающейся у руля и после отставки Рауля Хаджимба, не избежать. Причем оно уже началось.

На прошлой неделе политическая партия «Айтайра» предложила экс-министру культуры Бадре Гунба пойти в команду Аслана Бжания в качестве кандидата в вице-президенты. Но куда больший резонанс и всплеск эмоций вызвало то, что, как сообщил в СМИ в пятницу 7 февраля председатель этой партии Леонид Лакербая, в случае победы на предстоящих президентских выборах команды Аслана Бжания и Бадры Гунба, «депутат Народного собрания, экс-президент Абхазии Александр Анкваб станет премьер-министром». Впрочем, еще за пару дней до этого информация о достигнутой договоренности просочилась в соцсети, и в свете этого смешно выглядит версия, будто заключение данного союза стало ответом на испугавшее оппозицию выдвижение в четверг 6 февраля кандидатом в президенты действующего вице-премьера правительства Адгура Ардзинба.

После того как еще в минувшую среду одна из пользовательниц «Фейсбука» сообщила об этой договоренности, сославшись на достоверный источник, восторгу в комментариях сторонников оппозиции не было предела: «Огромная радость! Стопроцентная победа!»; «60-65 процентов в первом туре!» «Люблю, всех целую... Урааааа!!!»

Более иронично настроенный комментатор высказался так: «Нежели воскрес Мичурин?» Никому из следящих за политической жизнью Абхазии не нужно было растолковывать здесь намек на то, что после президентских выборов 2014 года пути-дороги Бжания и Анкваба разошлись (хотя в публичном пространстве, надо отметить, они ни разу не позволили в адрес друг друга худого слова, а Бжания в интервью отзывался об экс-президенте подчеркнуто уважительно). В канун выборов 2019 года преодолевший 65-летний верхний рубеж возрастного ценза Александр Анкваб сделал ставку, точно так же примериваясь к креслу премьер-министра, на выдвинутого кандидатом в президенты малоизвестного в публичном пространстве Олега Аршба. И если можно спорить о том, в какой части выбор 35,9 процента проголосовавших в 2014 году за Бжания стал его собственной заслугой, а в какой был основан на поддержке ими вынужденного ранее уйти в отставку Анкваба, то, думается, почти все 21,6 процента проголосовавших в августе 2019 года за Олега Аршба сделали это, поскольку представляли собой электорат Анкваба. Да, сторонников Александра Золотинсковича в политическом спектре Абхазии по-прежнему немало, и было бы странно, если бы он не пытался задействовать их в своих целях, а уподобился бы пушкинскому царю Кощею, который без толку «над златом чахнет».

Ну, а с кем ему заключать предвыборный союз для задействования своего электората, если не с Бжания, шансы на победу которого ныне в силу известных причин резко возросли? В свою очередь, и команде Бжания не хотелось рисковать, отказываясь от этого устойчивого оппозиционного электората. Так что все здесь выглядит весьма логично. Но для того чтобы возникла данная договоренность, нужно было преодолеть еще более серьезный барьер – идущее еще с президентских выборов 2011 года взаимное неприятие Александра Анкваба и Сергея Шамба, который все последние годы позиционирует себя и возглавляемую им партию «Единая Абхазия» как последовательных соратников Аслана Бжания. Так что шутку интернет-пользователя про «Мичурина» вполне резонно распространить и на да данную межличностную коллизию.

Первоначально распространенная в соцсетях информация о достигнутом альянсе «Бжания – Анкваб» была воспринята все же некоторыми с недоверием, ибо из растиражированного в СМИ выступления Аслана Георгиевича на заседании политсовета партии «Единая Абхазия» 4 февраля она отнюдь не вытекала, и даже могло сложиться обратное впечатление. Один абхазский журналист, выкладывая текст об этом заседании в «Фейсбуке», явно поспешил с выводами и домыслил это в своей подводке так: Аслан Бжания заявил, что не намерен обсуждать союз с Александром Анквабом на условиях последнего. Ну, а пресс-служба фонда «Апра», возглавляемого Бжания, торопясь с опровержением этого утверждения, и вовсе напутала, решив, что оно содержалось в самой публикации в СМИ. Далее пресс-служба сообщила: «Было бы странно не вести диалог и не искать общую позицию с экс-президентом Александром Анквабом, учитывая его политический опыт и сложившиеся между ним и лидером оппозиции взаимоотношения. Аслан Бжания и Александр Анкваб ведут диалог по поиску путей развития нашего государства на основе законности, прогресса, ради благополучия наших граждан».

Небольшой скандальчик, разразившийся в связи с этими публикациями между отдельными представителями журналистского сообщества Абхазии, не идет, впрочем, ни в какое сравнение с обострением общественно-политической ситуации, возникшим из-за другого высказывания Аслана Бжания на том же заседании. А именно:

«Желающие в этом выборном процессе могут принять участие. Если люди будут вести себя адекватно, мы будем адекватными и культурными. Если люди будут себя вести по-другому, мы покажем, что мы умеем делать. Это так, чтобы успокоить всех и чтобы не было лишних поползновений».

В пятницу общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа» («Воины») опубликовала в ответ заявление, где упрекает Аслана Бжания в том, что в период войны он «отсиделся за пределами Родины», и «удивлены неожиданным проявлением смелости политика спустя 28 лет». И в тот же день между сторонниками Аслана Бжания и представителями «Аруаа» разгорелся конфликт.

После этого председатель «Аруаа» парламентарий Илья Гуния в интервью Абхазскому телевидению заявил, что высказывание претендента на президентское кресло «восприняли как угрозу». И продолжил:

«Мы выждали, это было три-четыре дня назад, думали, ну, бывает, что ошибается в высказываниях, думали, будет какое-то опровержение. Никакого опровержения не было, это прошло тихо, спокойно, поэтому посчитали нужным ответить резко. Да, заявление получилось действительно резким. Вы знаете, что после заявления были инциденты, которые, слава богу, разрешились. Тем не менее считаем, что такого рода заявления, как «Аруаа», так и заявление кандидата, резкие, по отношению к другим кандидатам или другой стороне, могут привести к конфронтации. Это показал вчерашний день, и сегодняшний день это показывает. Хотелось бы, чтобы таких высказываний не было, тогда не будет и таких ответов…. Я думаю, мы найдем точки соприкосновения, чтобы не довести ситуацию до абсурда и сделать так, чтобы выборы у нас прошли в спокойной обстановке. Но просьба ко всем, как и к кандидатам, так и к нашим людям, держать себя в руках и не высказывать лишних критических слов, которые могут привести вот к таким последствиям».

Представитель «Аруаа» Темур Надарая в интервью Абхазскому телевидению проинформировал, что к нему приехали родственники Аслана Бжания и другие люди, которых было около 30 человек. И сказал: «Они были на эмоциях, были возмущены заявлением, которое было принято вчера «Аруаа». Разговор получился эмоциональным, но без всякого мата, без какого-либо рукоприкладства. Бывают всплески эмоций, ничего страшного не произошло. Договорились о том, чтобы найти причины, почему это заявление появилось, с чем это связано и что дальше встретимся, будем говорить».

На одном из интернет-форумов встретились такие рассуждения явных сторонников оппозиции: «Услышали в словах Бжания угрозу? Это они серьезно? Каждый слышит то, что хочет слышать»; «Но он ведь адресовал свои слова не тем, кто собирается голосовать против него, а тем, кто собирается вести себя неадекватно и некультурно»; «Складывается такое впечатление, что эти ветеранские организации воевали друг против друга во время войны. Они обиделись на слова Бжания и почему-то не обиделись, когда был инцидент с Виталием Габния, а там были прямая стычка и физическое оскорбление вице-президента. Мне кажется, что ветеранские организации не должны быть такими ангажированными и предоставить своим членам право свободного голосования»; «Мы все знаем, что характер у АГБ спокойный, взвешенный, он интеллигент до мозга костей. Его оппоненты восприняли эту его деликатность как трусость и принялись над ним просто измываться в 14-м году. Сегодня Бжания уже не тот человек. Он приобрел опыт оппозиционной борьбы и не питает иллюзий, особенно после своего непонятного отравления. Его оппоненты не поняли этого, не скорректировали своего поведения и пошли по накатанной дорожке. Поэтому их повергло в изумление заявление Бжания, где только пристрастный человек может найти угрозу».

Оптимисты по поводу случившегося конфликта высказывают мнение: может, даже хорошо, что эти эмоции выплеснулись заранее, задолго до решающей фазы избирательного процесса, и данное разбирательство, возможно, станет чем-то вроде прививки от болезни, заставит всех говорить и действовать предельно осторожно. Но, так или иначе, поляризация политизированной части общества на сей раз наступила рано.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия