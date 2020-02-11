Миша освободился от собственной партии

В субботу утром Михаил Саакашвили ошарашил всех, прежде всего – лидеров своей партии, «Единого национального движения». Он объявил, что на базе Президентской библиотеки откроет личный штаб, который в сотрудничестве с другими политическими силами, включая упомянутое ЕНД, уже в этом году обеспечит уход из власти Бидзины Иванишвили.

Саакашвили объяснил свой ход тем, что «больше не может стоять в стороне». Но он и до этого участвовал в грузинской политике настолько активно, насколько это возможно для живущего за границей человека. Просто до сих пор он это делал как фактический лидер ЕНД. Теперь он будет присутствовать в политике индивидуально, просто как Миша.

Значит, он посчитал, что партия ему мешает. Чем именно? Когда после поражения на выборах 2016 года он провоцировал кризис в партии, все было гораздо понятнее. Руководители ЕНД в Тбилиси действовали все более независимо от лидера. Они составили партийный список для участия в выборах по своему усмотрению и даже заговорили о том, что было бы хорошо избрать нового председателя партии из тех, кто находится в Грузии и может непосредственно участвовать в политической жизни. Это было расценено как попытка «украсть» у Миши им же созданное дитя. Как только конфликт между Саакашвили и тбилисским руководством партии стал явным, большинство активных сторонников встали но сторону отца-основателя. Слишком много о себе возомнившим лидерам пришлось уйти и создать новую партию «Европейская Грузия».

Практически Саакашвили тогда успешно провел партийную чистку. Те, кто остался, не ставили под сомнение его лидерство. Многие верили в его магические качества: только Миша способен победить дракона, т.е. Бидзину. Другие исходили из прагматических соображений: в Грузии партии реально работают лишь под харизматическими лидерами; нравится нам это или нет, только партия во главе с Мишей может составить реальную альтернативу Иванишвили.

Теперь получается, что Мишу не устраивает даже партия, которая декларирует ему полную верность. Я не знаю, что происходило на партийной кухне, но на уровне публичной политики такого поворота не предвещало ничего. Что сейчас будет с главной, доселе оппозиционной партией страны? Саакашвили может рассчитывать, что его верные сторонники останутся таковыми в любом случае. Первые реакции в социальных сетях показали, что, скорее всего, он прав. Для верных «мишистов» такое понятие, как «партийная организация», практического значения не имеет. Правда и сила там, где Миша. Лидеры ЕНД пока предпочитают вообще не реагировать. Скорее всего, ЕНД постарается найти место в орбите своего создателя.

Чего именно Саакашвили надеется достичь в новой расстановке? Согласно его заявлению, новый «штаб» предлагает себя в качестве места, где оппозиция сможет объединиться для того, чтобы победить режим Иванишвили. По сути, в этом нет ничего нового. Перед президентскими выборами 2018 года Саакашвили инициировал создание «Объединенной оппозиции» вокруг ЕНД. Правда, вошли в эту коалицию лишь небольшие партии, которые самостоятельно ничего собой не представляют. Что касается более или менее значимых оппозиционных игроков, у Саакашвили нет никаких шансов их объединить.

Скорее, тенденция была в противоположном направлении. После того как Иванишвили отказался выполнить обещание касательно пропорциональной системы выборов, все оппозиционные партии, включая ЕНД, объединились вокруг требования изменить избирательную систему. Процесс межпартийных консультаций стал регулярным, но у Саакашвили не было в этом никакой роли. Возможно, он приревновал и испугался, что остается «вне игры».

Возможно и другое объяснение. Саакашвили изменил идеологическую платформу и хочет отмежеваться от прежнего самого себя. Ранее он слыл либералом-западником; в последнее время он все больше делает заявления в духе национального и социального популизма. Образцом для него стал венгерский лидер Виктор Орбан со своей концепцией «иллиберальной демократии». Саакашвили публично раскаивается в том, что способствовал установлению безвизового режима для путешествий в Европу граждан Грузии. Он призвал не впускать в страну иранцев, хотя сам был инициатором создания для них безвизового режима. Он объявил банки врагами народа. Похоже, он надеется привлечь новых сторонников уже вокруг этого, обновленного Миши. Если так, имеет смысл освободиться от собственной партии, как змея скидывает старую чешую.

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