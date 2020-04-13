«Перед законом все должны быть равны: и верующие, и атеисты» 

– Должны ли власти занять жесткую позицию в отношении церкви?

Михаил: Они не хотят так прямо вмешиваться в это дело. Могут, но не желают, ведь церковь пользуется большим авторитетом. Эпидемия рано или поздно закончится, и тогда верующие люди, которым запретили ходить в церковь на Пасху, припомнят им это. В итоге ни правительство не желает на себя брать ответственность, ни сама церковь, а ведь могут прямо запретить (посещение церквей), но не делают этого. Как раз это, я считаю, неправильно, что никто не хочет на себя брать ответственность за это.

Анна: Непонятно, почему у нас не запрещают мероприятия, связанные с Пасхой, в то время как в Ватикане Папа провел службу один, в Иерусалиме закрыли Храм Гроба Господня, а наше светское государство бессильно перед церковью. Это что значит, что государство станет религиозным? Между тем я знаю таких людей, которых оштрафовали за то, что они стояли вместе (муж и жена), тех, кто сидел в машине на передних сидениях. А вчера видела фотографии, как вокруг церквей толпится народ, возникает вопрос о двойных стандартах.

Александр: Несмотря на то что в стране ожидается пик распространения вируса, и даже осознавая тот факт, что, так сказать, церковный кластер обязательно появится, людям нельзя запрещать идти в церкви на Пасху. Они ведь ходят туда, чтобы молиться за спасение. Мы не должны бояться этого, так и «работает» религия, верующие должны полностью доверять Богу, в этом весь смысл. Власти не должны проявлять никакой жесткой позиции. Посещение храмов должно быть разрешено для людей.

Катя: Если священнослужители не осознают того риска, которому подвергают граждан, то тут должно вмешаться государство. Вчерашняя служба в Вербное воскресенье показала, что люди не соблюдают дистанцию, на многих не было медицинских масок, в соцсетях появились фото и видео. Так что о своих гражданах должно позаботиться государство. И, кроме того, перед законом все должны быть равны, независимо от того, верующий ты или атеист.

Софо: Я считаю, что в такой сложной ситуации власть и церковь должны действовать сообща. Учитывать и придерживаться всех установленных норм безопасности. Можно провести пасхальную ночь иначе, не посещая храмов. Пусть в церквях проводят службу священнослужители, а СМИ это транслируют по телевидению. Ничего ужасного в этом нет, зато это было бы намного безопаснее для людей и всей страны.

Ирина: Самое важное – это жизнь человека. Лично я не планирую идти в церковь на Пасху и думаю, что другие тоже должны так поступить. Вообще власти должны более строго заявить о своей позиции, а ГПЦ задуматься над тем, что большинство церквей по всему миру закрыты для посещений. Думаю, и мы должны последовать их разумному примеру. Это было бы лучшим решением в сложившейся ситуации.