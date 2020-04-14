На Пасху в Тбилиси и других крупных городах могут закрыть кладбища

«Лично я скажу, что церковь не закроется, особенно в пасхальную ночь», - заявил на брифинге премьер-министр Грузии Георгий Гахария. По его словам, закон не должен нарушаться, и таким будет призыв как государства, так и церкви.

«Я лично надеюсь на разумность и мудрость наших граждан. А почему? Потому, что исполнение закона и защита здоровья – это прямая обязанность государства, которую государство должно исполнять. Однако и незакрытие церкви, и ее функционирование для многих наших граждан является экзистенциальным вопросом.

В этом случае, я убежден, что разумный, мудрый гражданин поймет и не станет перекладывать ответственность на Церковь, и не будет ждать ее призыва не приходить в храмы, и не ждать призыва государства не нарушать закон. В этом выход и золотая середина, и я убежден, что каждый из наших граждан найдет правильный выход.

Разумеется, правительство, и я лично призываем наших граждан оставаться дома, защитить нашу церковь и не ставить ее в такой кризисной ситуации перед выбором. Убежден, что мы должны прийти именно к этому. Ни в коем случае закон не должен нарушаться, и таким будет призыв как государства, так и церкви. Лично я скажу, что церковь не закроется, особенно в пасхальную ночь», - заявил Георгий Гахария.