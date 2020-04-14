Оперштаб: несмотря на относительно стабильную ситуацию в Абхазии, просим соблюдать режим ЧП

Закрылась церковь Иоанна Богослова, которая находится на улице Киачели в центре Тбилиси. В храме проводятся работы по дезинфекции, а священники переходят в самоизоляцию до 20 апреля.

Как сообщил Общественному вещателю служка церкви Паата Геловани, церковь будет закрыта и на Пасху. «Сейчас в церкви проводят дезинфекционные работы. До 20 апреля все священнослужители уходят на самоизоляцию. Соответственно, храм будет закрыт и на Пасху», – заявил он.

Сегодня, 14 апреля, выяснилось, что один из священников церкви Георгий Папава, заразился коронавирусом. Кроме того, вирус выявлен у его сестры, которая работает в больнице, и у его племянника. Все они помещены на лечение в тбилисскую клинику имени Бочоришвили. Еще шестеро духовных лиц, которые служат в церкви Иоанна Богослова, после сообщения о болезни Папава перешли в карантин.

Сам Георгий Папава в телефонном интервью Общественному вещателю сообщил, что во время праздничной службы 7 апреля священники старались соблюдать социальную дистанцию, когда контактировали между собой и с прихожанами. Что касается исповеди, то, по словам отца Георгия, этот ритуал в последнее время проводят в письменном виде.

Как выясняется, уже чувствовавший себя нехорошо священник 8 апреля все-таки пришел в церковь проводить службу. «Был день моего дежурства», - объяснил отец Георгий. При этом, по его словам, на этой службе в церкви присутствовал только один прихожанин.

Священник не знает, где он мог заразиться, однако предполагает, что это произошло в больнице. По его словам, в медучреждение он обратился из-за бронхита 6 апреля. Чтобы сделать рентген, пришлось дожидаться очереди в коридоре. «6 апреля я находился в больнице вместе с моей сестрой. Она медсестра в одной из тбилисских клиник. Мне пришлось долго ждать своей очереди, а в коридоре было много людей. Мне нужно было сделать рентген», - сказал отец Георгий.