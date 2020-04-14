Ложка по-прежнему дорога к пасхальному обеду

Количество случаев инфицирования коронавирусом в Грузии достигло 296-ти. В числе заболевших – священник одного из храмов, проводивший богослужение в праздник Благовещения 7 апреля и, по некоторым данным, также участвовавший с литургии в Вербное воскресенье, которое в этом году отмечалось 12 апреля.

Чрезвычайное положение в Грузии продевается до 10 мая. Премьер-министр страны Георгий Гахария заявил об этом на специальном брифинге по итогам семичасового заседания межведомственного координационного совета, созданного для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Плюс ко всему с 15 апреля режим карантина будет ужесточен в Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси. На 10 дней будет запрещен въезд и выезд из крупнейших городов страны.

«У нас впервые зафиксировано 30 случаев инфицирования за день. Страна перешла на уровень полномасштабного внутреннего распространения. Вместе с тем, несмотря на то, что мы должны сказать спасибо эпидемиологам, ученым и врачам, сегодня никто нам не может сказать точно, когда будет пик кризиса и распространения. Правительство приняло решение, что с 21:00 завтрашнего дня, 15-го апреля, в четырех крупных городах – Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси – запретить на 10 дней въезд и выезд всех видов транспорта».

С просьбой рассмотреть соответствующие инициативы правительство Грузии уже обратилось к президенту страны Саломе Зурабишвили.

Некоторые наблюдатели связали продление режима чрезвычайного положения и ужесточение карантина с итогами встречи в патриархии поздно вечером 13 апреля, в которой приняли участие члены кабмина и директор Центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе. Все они покинули резиденцию Католикоса-Патриарха без комментариев. Но сегодняшний брифинг показал, что скрытое противостояние власти и церкви переходит в открытую фазу. Георгий Гахария замахнулся на вотчину церкви – кладбища:

«Что касается религиозных праздников и наших традиций посещать кладбища, мы серьезно рассматриваем вопрос, что в крупных городах нам, возможно, придется закрыть кладбища. Это прямо пропорционально зависит от распространения вируса и той динамики, которая будет. Я понимаю, что это непростое решение. Однако такое решение, возможно, будет принято. Это решение мы примем в ближайшие день-два и, конечно же, заранее предупредим людей. С большой вероятностью, нам придется вводить ограничения».

Церковь в ответ сделала свой ход – патриархия, наконец, нарушила обет молчания. Пресс-секретарь Илии Второго Андриа Джагмаидзе также провел брифинг. Он призывал мирян не нарушать закон, но вероятность того, что храмы могут закрыть свои двери в пасхальную ночь, называл «немыслимым»:

«О пасхальной литургии мы подробно расскажем завтра, но одно можно сказать, что служба будет проведена. Нужно согласовать детали, и сегодня будет поспешным, если я выскажу предположения».

Впрочем, вера и святое причастие, вопреки уверениям церковных иерархов, оказались не способными защитить от коронавируса. Инфицированный COVID-19 священнослужитель храма Иоанна Богослова прошел обряд причастия в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, который отмечали 7 апреля. Вместе с ним это сделали и прихожане. Об этом сам Георгий Папава сообщил по телефону телекомпании TV Pirveli.

«Да, я проводил богослужение, в том числе и обряд причастия. Прихожане тоже причастились. Но, как и призывал святейший (Католикос-Патриарх Илия Второй), мы все соблюдали дистанцию».

То, что социальная дистанция соблюдалась, подтвердил и глава пресс-службы патриархии протоиерей Андриа Джагмаидзе:

«По моей информации, последний раз отец Георгий проводил богослужение в праздник Благовещения. По его словам, служба прошла с учетом всех рекомендаций, касающихся соблюдения дистанции. После службы он почувствовал недомогание и обратился за медицинской помощью. Анализы подтвердили вирус. На следующий день у него, оказывается, также была служба. Впрочем, в храме почти никого не было».

О том же, что во время причастия использовалась одна и та же ложка, Джагмаидзе даже не упомянул. Церковь продолжает настаивать – ложка не может быть переносчиком инфекции в принципе.

Тем не менее храм Ионна Богослова, так же, как и находящаяся рядом с ним церковь Андрея Первозванного закрылись на карантин. В храмах проводится дезинфекция, изолированы все лица, контактировавшие с инфицированным. Впрочем, продлится карантин не положенные две недели, а всего пару дней. Несмотря на инфицирование священнослужителя, по случаю Пасхи в храме Иоанна Богослова пройдет праздничное богослужение, отметил Джагмаидзе:

«Сегодня или завтра должна быть проведена дезинфекция. Храм сейчас закрыт, объявлен полный карантин. Эти несколько дней он будет закрыт. Затем другой священник будет совершать службы, и в день празднования Пасхи там будет служба».

Сам инфицированный священник, проходящий лечение в одной из тбилисских клиник, тем временем мог стать источником инфицирования сотрудников Тбилисского института медицины. Он является братом одной из медсестер, работающих в учреждении. У нее и нескольких других медработников также подтвердился диагноз.

От сотрудника же службы охраны, следящей за безопасностью на территории патриархии, у которого также обнаружили коронавирус, в церкви открестились. Никакого отношения к ГПЦ он не имеет и, соответственно, не мог иметь никаких контактов со священнослужителями.

«Вообще, у патриархии нет службы охраны. Ее охрану осуществляет Специальная служба государственной охраны. Время от времени происходит ротация сотрудников. Заболевание выявлено у представителя этой службы, который контролировал вход в патриархию. У тех двух сотрудников, с кем он вместе выполнял работу, коронавирус не подтвердился», – отметил Андриа Джагмаидзе.

Часть представителей гражданского общества споры вокруг пасхального богослужения уже называют «подготовкой к массовому самоубийству».

Но, судя по действиям и заявлениям церковных иерархов, ни продленный режим чрезвычайного положения, ни ужесточение карантина, ни возмущение части общественности не окажут особого влияния на намерение Грузинской православной церкви продолжить массовые богослужения. И у нее есть немалая поддержка в обществе. В социальных сетях проходит кампания под лозунгом: «Я не остаюсь дома. Я иду в храм Божий. А ты?» А один из депутатов грузинского парламента, в декабре прошлого года покинувший «Грузинскую мечту», Александр Эрквания на пленарном заседании и вовсе заявил:

«Вы хотите сказать, что Гахария, мыло и антисептик нас спасут? Наше спасение в церкви».

И хоть Георгий Гахария не входит в перечень средств, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения, мыло и антисептик как раз фигурируют среди них на первых позициях. Равно как и самоизоляция. Но, как отмечают наблюдатели, Грузинская православная церковь, по аналогии с самопровозглашенными республиками Абхазия и Южная Осетия, видимо, входит в список территорий, неподконтрольных официальному Тбилиси.