Уйдет ли ЧП на «продленку»?

Власти Грузии рассматривают возможность продления чрезвычайного положения в стране. В оппозиции поддержать его готовы далеко не все. По крайней мере, речь идет о внесении определенных изменений в существующий режим.

Срок чрезвычайного положения, объявленного в Грузии 21 марта, истекает через неделю – 21 апреля. Будет ли он продлен и на какой срок – пока доподлинно не известно. Но, судя по заявлениям, которые делали сегодня представители власти, вероятнее всего, режим ограничений еще какое-то время сохранится. Так, председатель парламента Арчил Талаквадзе дал понять, что ориентир взят на май. Правда, тут же оговорился и добавил, что все зависит от того, насколько прилежно граждане будут соблюдать правила, продиктованные ЧП. «Чем больше мы будем придерживаться правил, тем скорее общество и страна смогут вернуться к нормальному режиму», – сказал он.

По словам министра иностранных дел Давида Залкалиани, самый сложный этап борьбы с коронавирусом еще не пройден: наиболее широкое распространение инфекции ожидается в скором будущем:

«Критически важными будут ближайшие две недели. Наши медики не раз заявляли, что мы приближаемся к пиковой фазе. Именно поэтому каждый гражданин должен с особой ответственностью относиться к сложившейся ситуации в течение грядущих двух недель – чтобы те результаты, которыми все мы так гордимся и за которые мы получаем оценки со стороны международного сообщества, не растерялись».

21 марта, голосуя за решение о введении в стране ЧП, и власть, и оппозиция были на редкость единодушны. Впрочем, сейчас, судя по всему, все вряд ли пройдет так же гладко. Представители «Мечты» заявляют, что их оппоненты руководствуются политической повесткой дня, а вопрос продления ЧП должен решаться в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации, в то время как оппозиционеры говорят, что слепо вверять судьбу граждан властям на этот раз не намерены:

«Власть обязательно должна предоставить экономический план помощи (населению). Но не посткризисный, рассчитанный на несколько месяцев план, а план того, что будет делать власть прямо в апреле, какая помощь будет оказана людям, оставшимся без работы и без зарплаты, самозанятым и социально незащищенным гражданам, бизнесу, находящемуся на грани закрытия. Без вот такого конкретного плана помощи введение чрезвычайного положения нанесет непоправимый урон экономике и каждой семье в стране», – заявил сегодня один из лидеров «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе.

Лидер лейбористов Шалва Нателашвили даже назвал конкретные суммы:

«Чрезвычайное положение превратилось в чрезвычайный голод. Если власть сегодня решит (продлить) чрезвычайное положение – это должно произойти только в том случае, если каждая семья, закрытая в карантине, получит компенсацию – 1000 лари. Пусть «Мечта» даже не мечтает, что под прикрытием эпидемии ей удастся блокировать конституционные изменения и отложить наступающие парламентские выборы».

Предположительно, вопрос продления чрезвычайного положения в стране будет вынесен на обсуждение к концу этой – началу следующей недели.

Тем временем коронавирус продолжает расширять свои «познания» в географии Грузии. Сегодня по решению межведомственной комиссии было закрыто на карантин село Хидискури в Хашурском муниципалитете. Как и в других регионах, где был введен особый режим, – туда запрещено въезжать или оттуда выезжать, а местным жителям – выходить из дома. Исключение – поход в магазин, аптеку или к врачу.

По данным на семь часов вечера, в Грузии в общей сложности фиксируется 266 случаев заражения новым коронавирусом. Три гражданина Грузии были доставлены на лечение из-за границы. В режиме карантина числится 4890 человек, под стационарным наблюдением – 439. Три человека скончались, а 67 выздоровели.