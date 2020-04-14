Нарушителям карантина пригрозили уголовной ответственностью

В Южную Осетию из России вернулись десять граждан. Всех их ждет двухнедельный карантин. Для их приема в республиканской больнице подготовили 58 палат. Возрос и размер штрафа за нарушение карантина. Отныне нарушителям придется заплатить от 15 до 40 000 рублей. Главный санитарный врач Марина Кочиева не исключила и уголовную ответственность, если административные меры не возымеют должного действия.

В Южную Осетию сегодня приехали десять граждан республики, которые захотели вернуться на родину. Пути их возвращения обсуждались после закрытия границы в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В консульском отделе МИД Южной Осетии во Владикавказе формируются списки желающих. Затем они пересылаются в МИД, Министерство здравоохранения и Погранслужбу РЮО. Данные этих людей сверяют со списками на посту в селе Рук, после чего их отправят на карантин в республиканскую больницу. По сообщению пресс-службы Минздрава, для их приема подготовлено 58 палат. Граница по распоряжению президента Анатолия Бибилова будет закрыта до 1 мая. Консул Морис Санакоев сказал журналистам о 25 желающих вернуться в Южную Осетию. Хотя, по его словам, есть и те, кто меняет свое решение.

Главный санитарный врач Марина Кочиева предупреждает о значительном повышении штрафов для тех, кто нарушит карантин и домашнюю изоляцию.

«Если раньше штраф составлял небольшую сумму от 500 до 1000 рублей, то сегодня он будет в размере от 15 000 до 40 000 рублей. Людей, находящихся на карантине и в домашней изоляции, каждый день проверяют представители органов внутренних дел и сотрудники медицинских учреждений. Это пока административное воздействие, но, если возникнет необходимость, будем привлекать и к уголовной ответственности», – заявила она.

Между тем полки продуктовых магазинов в Цхинвале начали постепенно пустеть. Сегодня с утра многие торговые точки по продаже овощей и фруктов были закрыты. В одном из них «Эху Кавказа» рассказали, что товар ждут и сегодня, но машины с водителями стоят на югоосетинской таможне. После введения ограничений на пересечение российско-югоосетинской границы оперативным штабом, по сообщениям государственных СМИ, был составлен список из 11 предпринимателей, которые готовы продолжать работать. Ближе к вечеру появилась информация о том, что грузы благополучно прибыли на территорию Южной Осетии.

Из-за объявленного властями карантина в республике до 20 апреля закрыты многие торговые точки, спортивные залы, кафе и рестораны. Но бизнес страдает даже у тех предпринимателей, которые продолжает работать. Об этом «Эху Кавказа» рассказал один из них – Владимир Валиев:

«Жизнь встала. Про бизнес могу сказать, что, считай, никакого бизнеса. Единственное, что я нарабатываю, так это, чтобы хотя бы рассчитаться за аренду. В этом месяце еще получится отдать полную сумму аренды, в следующем месяце, я не знаю, если будет продолжение такого (ситуации). То есть либо закрывать совсем, либо как-то договариваться. Не знаю.

– А вы пытались договориться с арендодателем?

– Пока нет. Вот сейчас выплачу ей аренду за этот месяц и буду уже говорить. По большому счету женщина не виновата, что у меня дело не идет. То есть если люди не приходят, люди сидят дома, то открывай или закрывай, толку никакого… Такое ощущение, что жизнь замерла. То есть толком ничего не сделаешь, ну и дома сидеть тоже… С одной стороны, нужна самоизоляция, с другой стороны - если у нас граница наглухо закрыта, то зачем нам нужна эта самоизоляция домашняя? Вполне достаточно никого сюда не пропускать, и никакой вспышки коронавируса у нас не будет. То есть это работа уже других служб».

В Северной Осетии продолжает расти число инфицированных коронавирусом – за прошедшие сутки прибавилось еще 18 человек, общее число заболевших достигло 52. В Южной Осетии, по данным Югосетпотребнадзора, ни один из проведенных за весь период 110 тестов не выявил заражения коронавирусной инфекцией.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия