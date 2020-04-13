«Никакой самоизоляции дома!»

Несмотря на призывы представителей власти и церкви оставаться дома, в Вербное воскресенье в югоосетинских храмах было многолюдно. Накануне югоосетинский президент встречался и с предпринимателями, чтобы объяснить им новый порядок ввоза грузов в республику. Анатолий Бибилов отметил, что по приезде в Южную Осетию им придется пройти двухнедельный карантин в стационаре.

В Северной Осетии продолжает расти число инфицированных коронавирусной инфекцией. По последней информации, за выходные их количество увеличилось до 34 человек. Двое умерли от COVID-19.

Министр Южной Осетии Игорь Наниев призвал граждан без необходимости не покидать свой дом:

«Призываем всех граждан соблюдать режим карантина, не собираться в общественных местах как в дневное, так и в ночное время, и без необходимости не покидать свой дом. Автотранспорт нарушителя карантинного режима будет изыматься и доставляться на штрафстоянки УГИБДД РЮО, а водитель будет привлекаться к административной ответственности. В случае нарушения данного постановления сотрудниками милиции будут приниматься меры административного характера ко всем нарушителям карантинного режима».

Кто будет считаться нарушителем карантинного режима, не разъясняется: человек, выехавший в магазин, или решивший прокатиться без цели по городу? Невнятно звучит и предупреждение не собираться в общественных местах. Последний пример – Вербное воскресенье, которое накануне отметили православные республики. В минувшую субботу церковь рекомендовала прихожанам воздержаться от посещения храмов и следовать введенным руководством республики ограничениям. Как писали местные СМИ, «в этот раз с учетом эпидемиологической обстановки верующих предупредили, что они могут сами освятить вербу, окропив ее крещенской водой». Однако Вербное воскресенье отметили при большом скоплении людей, о чем свидетельствуют вывешенные на разных ресурсах фотографии. Это означает, что через неделю, на Пасху, в храмы может прийти еще больше верующих.

В воскресенье югоосетинский президент встречался и с предпринимателями, объясняя им новый порядок ввоза грузов в республику. Все въезжающие на территорию Южной Осетии водители будут обязаны отправиться на двухнедельный карантин в стационары. Приезжие, не граждане РЮО, – разгружать товар, не выходя из водительской кабины, и возвращаться обратно. Судя по пустеющим полкам продуктовых и овощных магазинов, предприниматели в растерянности. Но Анатолий Бибилов настаивает на необходимости этих мер:

«Все меры, которые предпринимаются правительством и руководством республики, направлены на то, чтобы максимально минимизировать, более того, никто гарантию не дает, что эта зараза не войдет сюда. Но максимально, максимально возможное мы должны сделать, чтобы минимизировать возможность проникновения и завоза этого вируса. Это наша задача. Это задача не только руководства республики, это задача народа, всего народа республики… Мы определили количество машин, чтобы минимизировать передвижение через границу. Поэтому мы определили всем этим водителям не домой идти, а в боксы. Поэтому мы всех въезжающих в РЮО граждан, наших граждан, все сто процентов, которые будут въезжать, они будут проходить через 14-дневный карантин. И каждый это должен понимать. Никакой самоизоляции дома! Никакой самоизоляции, что такое самоизоляция? Человек приехал, зашел домой, не зная, что он носитель, находится дома, и он может заразить свою семью. Заражается семья, заражаются соседи, заражаются приятели, друзья, родственники и так далее. Поэтому никакой самоизоляции, только стационар, только бокс (палата)».

Главный санитарный врач Марина Кочиева на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции предложила для удобства изолированных провести в палаты бесплатный интернет.

Депутат парламента Давид Санакоев считает, что, несмотря на ужесточение карантинных мер, остаются вопросы к их реализации:

«С сегодняшнего дня начинают работать меры, которые прописаны в последнем постановлении правительства. Они более жесткие, но по ним тоже не все понятно. Например, каким образом будут отслеживаться скопления людей, автотранспорта. Посмотрим, как будут реализовывать эту часть постановления. С другой стороны, все еще остаются вопросы по доставке (в республику) продуктов питания и товаров первой необходимости. Согласятся ли перевозчики на условия, которые им выставлены? Ведь многие из водителей могут отказаться совершить рейс, чтобы потом две недели не быть на карантине. Мы все, конечно, надеемся, что в магазинах какие-то продукты будут, потому что потребителю неинтересен механизм, который придумает правительство, ему важен результат – чтобы в магазинах были продукты питания, и чтобы жизнь в республике не остановилась. С другой стороны, чтобы соблюдалась безопасность. Потом мы видим, что люди ходят по улицам. В этом случае, думаю, было бы неплохо брать за пример передовой опыт других стран, чтобы соблюдать, например, дистанцию, чтобы соблюдались элементарные правила карантина – чтобы люди ходили в масках. Пока, на сегодняшний день, во многих госучреждениях, в которые обращаются граждане, люди, которые их принимают, принимают их без масок, без перчаток. То есть меры есть, но они не исполняются. И ответственность здесь не только на руководстве, но на самих гражданах. Должна быть более конкретная работа и с гражданами, и с учреждениями, которые продолжают работать и принимать людей».

Санакоев продолжает настаивать и на помощи государства самозанятым гражданам республики, которые из-за карантина остались без средств к существованию.

Между тем Югосетпотребнадзор сообщает, что на 13 апреля в Южной Осетии по-прежнему не зафиксировано ни одного заражения коронавирусной инфекцией, под медицинским наблюдением дома находятся 176 человек, большинство из которых – вернувшиеся в республику студенты. В стационарах республики остаются шесть человек.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия