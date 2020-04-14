Архимандрит Дорофей: «Мы должны показать, что мы разумные существа»

В этом году праздник Пасхи проводится в условиях пандемии. Принятые правительством Абхазии решения направлены на защиту населения от коронавирусной инфекции, но их эффективность во многом зависит от того, в каком режиме будут работать церковные организации в эти праздничные дни. Из двух абхазских церковных организаций одна – Священная Митрополия Абхазии – отказалась от проведения служб в Ново-Афонском монастыре в присутствии паствы, ее священнослужители транслируют их в режиме онлайн. Председатель Совета СМА архимандрит Дорофей (Дбар) обосновал принятое решение и призвал всех в условиях пандемии проявить любовь друг к друг и милосердие и не допускать массового скопления верующих в храмах в дни Страстной недели и Пасхи.

Елена Заводская: Отец Дорофей, как сейчас в христианском мире решается проблема проведения пасхальных служб в условиях пандемии?

Архимандрит Дорофей: Сейчас канун праздника Пасхи, и вот сейчас идет Страстная неделя, когда очень много богослужений, в которых, безусловно, должны принимать участие православные христиане. Конечно, здесь позиции православных церквей кардинально отличаются. Грекоговорящие церкви, в том числе, Элладская православная церковь, паства которой составляет 10 миллионов человек, пошли по такому пути, что закрыли двери храмов. Все эти богослужения на Страстной неделе и на Пасху будут совершаться только священнослужителями и совсем небольшим количеством необходимых людей, например, певчих, и эти службы будут транслироваться.

Мы тоже пошли по этому пути: Ново-Афонский монастырь и на Светлой неделе, и на Пасху, – собственно говоря, мы это делаем уже в течение месяца, с 18 марта, – мы транслируем богослужения и призываем своих прихожан, чтобы они в реальном онлайн-режиме вместе с нами молились. Я никого не хочу осуждать, но другого пути на данном этапе не вижу.

Е.З.: Сейчас нередко можно услышать аргумент, что все мы смертные, что все равно все умрем, не надо ничего бояться, не надо бояться смерти. Как, по-вашему, насколько это правильное отношение к проблеме и ситуации?

В отношении людей всегда на первом месте должна стоять любовь к ним и, самое главное, сострадание к людям. С этой точки зрения, конечно, безумство то, что мы иногда слышим

А.Д.: Это один из таких вопросов, который часто встает, он связан с тем, что «вот, мы – христиане, мы не должны бояться смерти, и ничего страшного, если мы пойдем, заразимся» и так далее. А я бы хотел напомнить: буквально два дня тому назад в Лазареву субботу мы читали отрывок из Евангелия, когда Спаситель приходит в Вифанию, где ему говорят о том, что Лазарь умер. Он очень любил Лазаря, его сестер Марию и Марфу, очень был расположен к этой семье, и Евангелие нам говорит о том, что эта новость его потрясла, и когда он прибыл в этот город, он прослезился. Понимаете, речь идет о Спасителе – о Боге, ставшем человеком. На его месте большинство священников в наше время сказали бы: «Ну, что тут такого – Лазарь умер, ничего особого, все мы помрем». Но Спаситель прослезился. Это означает, что верующий человек, отдавая себя в руки Божьи, – безусловно, это нужно делать, – и веря глубоко в Бога, он всегда должен понимать, что самое главное, с точки зрения христианства, это любовь к человеку, сострадание. В отношении себя никаких проблем нет – пожалуйста, на любой подвиг идите, но в отношении людей всегда на первом месте должна стоять любовь к ним и, самое главное, сострадание к людям. С этой точки зрения, конечно, безумство то, что мы иногда слышим.

Е.З.: Многие люди сегодня высказываются в том духе, что верующий человек не может молиться вне храма. Они говорят: «Если мы испугаемся коронавирусной инфекции и не пойдем в храм, мы тем самым предадим Бога». Что бы вы сказали людям, которые так думают?

А.Д.: Христианство подразумевает внутреннюю свободу человека. В большинстве случаев в наше время, к сожалению, этой свободой многие христиане не обладают, поэтому они зависимы от этой мысли: а вдруг мы согрешим, если не пойдем, а вдруг мы там что-то не так сделаем… Я сегодня буквально прочитал одну такую мысль: господь же сказал: «Приходите ко мне все обремененные, и вы получите утешение». А что, разве Христос, когда это говорил, звал в Иерусалимский храм или в христианский храм, или он звал к себе? И он же, Господь, говорит, что «я внутри вас». Поэтому, понимаете, здесь нужно глубже посмотреть. Когда ставится этот вопрос, я всегда привожу такой аргумент.

Все-таки надо понимать, что сейчас речь не идет о проблемах веры или гонения на Церковь, сейчас речь идет о том, что мы переживаем страшную эпидемию

Вы мне скажите, вот, вы – верующие люди, неважно, вы простые христиане или священники, разве мы в своей жизни не болеем? И когда та или иная болезнь одолевает нас, разве мы не обращаемся к врачам? Разве мы не используем медицину, лекарства, не делаем операции? Сколько среди нас священников, которые являются еще и врачами?! Например, известен на всю Абхазию отец Иоанн (Свинухов), нейрохирург. А почему тогда мы, когда заболеваем, не уповаем на свою веру? Мы не говорим: «Я не пойду в больницу, никакие мне врачи не нужны, я – верующий человек, и я отдаю себя всецело в руки Господа». Все-таки надо понимать, что сейчас речь не идет о проблемах веры или гонения на Церковь, сейчас речь идет о том, что мы переживаем страшную эпидемию. Таких эпидемий было очень много в истории, и во время этих эпидемий миллионы людей умерли, и среди них сотни тысяч верующих, священников, епископов, мулл, не важно, к какой религии они принадлежали. Мимо верующего человека не проходит ни болезнь, ни смерть. Мы же не созданы из другого материала, мы такие же люди, как и все. И поэтому мы тоже подвержены и болезням, и страданиям, и, в конечном итоге, смерти. Об этом тоже надо всегда думать.

Е.З.: Отец Дорофей, есть публикации о весьма трагическом опыте некоторых церковных организаций и священнослужителей, если можно, расскажите о нем.

А.Д.: В Сербской православной церкви уже умер митрополит от коронавирусной инфекции. В Киево-Печерской лавре, там, где мы как раз слышали героические призывы ко всем: «Приходите в монастырь, с детьми, не бойтесь ничего, причащайтесь!» Человек, который к этому призывал, митрополит Павел, сегодня лежит с этой болезнью в больнице. И по тем данным, которые вчера выложил этот монастырь, умер один архимандрит и умер дьякон, более шестидесяти человек были заражены коронавирусом. Друзья мои, они что, не были верующими людьми? Второй момент. Мы сегодня знаем, что в Москве у очень большого числа священнослужителей подтвердился факт заражения коронавирусом. Я таких примеров могу привести много.

Греция избежала сценария Испании и Италии только потому, что она прислушалась к одному человеку! Это профессор биологии, он сейчас руководит штабом, который информирует людей, и это глубоко верующий человек, у него семеро детей, он поет в Афинах в православном храме. Так вот, этот человек, когда все это началось, пришел к иерархам и сказал: «Я вас очень прошу, не принимайте полумер, не делайте так, что церкви вы не будете закрывать и будете говорить: «Мы никого не будем звать, и оставляем это право за людьми. Он им сказал: «Закройте двери храмов!» Он также пришел к премьер-министру Греции и сказал ему это. И люди, понимая, что перед ними, с одной стороны, ученый, и с другой стороны – глубоко верующий, прислушались к нему и приняли жесткие меры. И, на их счастье, они избежали того коллапса, которого, к сожалению, не избежала ни Испания, ни Италия. А мы должны понимать, что это – христианские страны с огромнейшей христианской культурой, традициями и святынями.

Господь дает нам испытание, в котором мы должны показать не героизм, а то, что мы действительно разумные существа на этой земле, что мы прислушиваемся к каким-то разумным голосам и принимаем разумные решения

Я противник этих дебатов в интернете, всей этой грызни, которую мы наблюдаем. Если даже у кого-то есть другое мнение, для того чтобы его переубедить, надо это делать с любовью, с назиданием, а не с руганью, угрозами или с какими-то оскорбительными словами. Сейчас наша главная задача – через слово убедить людей в том, что все-таки в дни Страстной недели и особенно Пасхи надо воздержаться от массового скопления в храмах. Господь дает нам испытание, в котором мы должны показать не героизм, а мы должны показать, что мы действительно разумные существа на этой земле, что мы не просто инстинктам следуем, а вначале все это глубоко осмысляем, прислушиваемся к каким-то разумным голосам и принимаем разумные решения. Другого выхода в сложившейся ситуации я, к сожалению, не вижу.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия