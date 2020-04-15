Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии превысило 300

В Грузии уже 306 лабораторно подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом. Обновлённые данные опубликованы на правительственном портале StopCov.ge.

Выздоровели 69 человек. Трое пациентов в возрасте 86, 81 и 76 лет скончались. В карантине находятся 4990 граждан, под наблюдением врачей в стационарах - 462.

Два гражданина Австрии, у которых вирус обнаружили во время их нахождения в Грузии, вернулись на родину. Между тем в Грузию на лечение доставили трех соотечественников, у которых вирус был подтвержден на территории Турции и Армении. В самопровозглашенной республике Абхазия выявлено три случая инфицирования.

Глава центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе накануне заявил, что страна перешла на этап быстрого распространения вируса. Гамкрелидзе призвал всех граждан выполнять рекомендации госструктур, в противном случае, по его словам, в начале мая в стране будет несколько тысяч инфицированных.