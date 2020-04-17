Абхазская страстная неделя и химзащита Черноморского флота

Страстная неделя была заполнена спорами о том, как отмечать Пасху: в режиме самоизоляции или в церкви? Мнения православных разделились: одни считали, что светские законы не указ для людей верующих, другие настаивали на том, что нет необходимости подергать паству опасности заражения коронавирусом. Напомню, что указом и.о. президента Валерия Бганба гражданам страны предписано не посещать культовые объекты до 20 апреля.



Нет единства и среди священнослужителей – две православных организации и два мнения. Священнослужители Ново-Афонского монастыря (Священная митрополия Абхазии) сообщили, что праздничная литургия будет транслироваться в онлайн-режиме. Представители другой церковной организации, Абхазской православной церкви, заявляют, что решения политиков не является для них законом, и призывают свою паству прийти в церковь, так как «собрание верных никто не может отменить».

К концу недели ситуацию прояснил советник президента по делам религии Резо Кация. Он рассказал об итогах заседания Совета Абхазской православной церкви, которое было посвящено празднованию Пасхи. Как нести службу в условиях коронавируса? Найдено половинчатое решение – церкви будут открыты, священство будет служить, но священники обратятся к своей пастве с призывом к тем, кто чувствует недомогание – не идти в церковь и не подвергать опасности заражения своих близких, прихожан. По словам Резо Кация, священнослужители АПЦ также просят людей преклонного возраста придерживаться рекомендации врачей, оберегать себя, не подвергать риску свое здоровье и не приходить в церковь с детьми.

На этой неделе экс-президент Абхазии Рауль Хаджимба обратился к общественности с призывом не нарушать правила самоизоляции и провести праздники в кругу семьи. Он также выразил надежду, что после вступления в должность нового президента, руководство продолжит курс нынешнего правительства, направленный на предотвращение распространения вируса на территории страны. С призывом оставаться дома обратились к жителям Абхазии Общественная палата и ряд других общественных и политических организаций.

Но вернемся к мирской жизни, которая тоже напрямую зависит от эпидемии. В связи с карантином, направленным на предотвращение эпидемии, Торгово-промышленная палата обратилась к и.о. президента с призывом продлить действие декрета о мерах поддержки субъектов предпринимательства. В перечень входит продление налоговых каникул, запрет на проведение контрольно-надзорными органами плановых и внеплановых проверок, освобождение от уплаты НДС и аренды госсобственности, введение моратория на штрафы малому и среднему бизнесу до конца 2020 года.

Различные благотворительные организации, представители абхазской диаспоры продолжают оказывать помощь Абхазии. На этой неделе в Абхазию доставили медицинское оборудование и медикаменты для больниц, которые закупили абхазские предприниматели. Средства защиты и дезинфекции, а также семена для проведения посевных работ поступают от общественных и международных организаций.

Тем временем под видом борьбы с коронавирусом происходят и различные неожиданности. Так, в пятницу общественность и руководство Абхазии узнали из российских СМИ о том, что колонна из 13 специальных автомобилей Черноморского флота России движется из Крыма в Абхазию. СМИ заявляют, что после прибытия российские военнослужащие «совместно с медиками и специалистами Абхазии оценят объем предстоящих работ и приступят к выполнению дезинфекционных мероприятий в республике».

Новость о том, что подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флата прибывают в Абхазию, застала руководство страны врасплох. На момент ее появления никто не мог ответить на вопросы о достоверности этой информации. Однако вскоре выяснилось, что российские СМИ откровенно дезинформируют читателей: колонна с военнослужащими и машинами прибывает на российскую военную базу, которая находится в Абхазии, совсем не с целью оказания помощи по проведению мероприятий по борьбе с коронавирусом в республике, а в рамках собственного учебного плана. В Министерстве обороны Абхазии отмечают, что если правительство Абхазии обратится к российским военным за помощью, то они, конечно, ее окажут, но никаких договоренностей о проведении дезинфекции в стране силами российских военных на сегодняшний день не существует. Прямо скажем, что преподнесение материала агентством РИА новости под заголовком «Черноморский флот поможет Абхазии в борьбе с коронавирусом», как и его содержание, были весьма далеки от сообщения о рядовом «плановом мероприятии».

Государственный комитет по курортам и туризму опроверг на этой неделе фейковые новости об аннулировании турпутевок на курортный сезон 2020 года. Государственный комитет по курортам и туризму утверждает, что подобные фейковые новости, распространяемые в социальных сетях, направлены на подрыв конкурентоспособности курортов Абхазии.

Несмотря на информационную войну, развернутую против Абхазии, ситуация в стране остается достаточно стабильной. Зафиксировано три случая заражения коронавирусом, больные госпитализированы, все они являются членами одной семьи. Врачи констатируют, что ситуация стабильная, с положительной динамикой, а результаты повторного тестирования говорят о выздоровлении пациентов. Минздрав сообщает, что после повторного тестирования на следующей неделе первого пациента будут готовить к выписке из больницы. Новых случаев заболевания в стране не зафиксировано.

В конце рабочей недели и.о. главы государства Валерий Бганба провел заседание Совета безопасности. Тема все та же – коронавирус и меры защиты. Участники Совбеза приняли решение о продлении карантина до мая. Однако ограничения на въезд в Гагрский и Галский районы и комендантский час будут отменены с 21 апреля. Государственная граница как со стороны России, так и со стороны Грузии по-прежнему остается закрытой, все граждане, пересекающие границу, будут размещаться на двухнедельный карантин.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия