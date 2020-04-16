Пасхальная полемика и молчание избранных

В Абхазии не прекращается полемика по вопросу пасхальной службы в условиях эпидемии и объявленного карантина. На Страстной неделе службы продолжаются, прихожане идут, а глава Сухумо-Пицундской епархии Абхазской православной церкви призывает верующих не бояться смерти, посещать храмы и молиться вместе. Только один священнослужитель АПЦ обратился к своим прихожанам с просьбой соблюдать карантин и исполнять все рекомендации. Главный санитарный врач требует, чтобы люди не собирались на службы, но ее призывы на ситуацию не влияют. Экс-президент Рауль Хаджимба призвал верующих отметить праздник Пасхи дома в кругу семьи.

9 апреля и.о. президента Валерием Бганба был издан декрет о введении ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса, в котором содержится требование приостановить посещение гражданами культовых объектов. Чтобы исполнить это решение, необходимо закрыть храмы для посещения, но это отказывается сделать руководство Сухумо-Пицундской епархии Абхазской православной церкви.

Известно, что только один из ее священнослужителей – иеромонах Иоанн (Свинухов), будучи сам врачом-нейрохирургом, сообщил, что понимает всю меру опасности эпидемии и просит своих прихожан опасаться заражения, не собираться вместе и выполнять все требования карантина. Он советует им переждать какое-то время и предупреждает, что не сможет их принимать в эти дни.

15 апреля состоялся Совет Абхазской православной церкви, на котором обсуждался вопрос, насколько постановление, принятое властью об ограничениях в условиях эпидемии, будет сочетаться с проведением церковного богослужения. Совет решил, что храмы будут открыты, и священнослужители будут в них служить. И в пасхальную ночь служба будет проходить в штатном режиме.

Священнослужители АПЦ обратились к своей пастве через Абхазское телевидение и не рекомендовали ходить в церковь тем, кто чувствует недомогание, не приводить в церковь детей и не приходить людям преклонного возраста.

Советник президента Абхазии по делам религии Резо Кация участвовал в заседании церковного совета АПЦ и по итогам обсуждения заявил следующее: «Этот великий праздник проходит в этом году в особых условиях, условиях опасности распространения болезни, которая может охватить все наше общество. Поэтому наше правительство делает все возможное, чтобы локализовать эту болезнь. Но не ждите указаний от кого-то сверху. Всем известно, что эта болезнь передается в результате прямого контакта от человека к человеку, поэтому ограничьте выход из своего дома. Самоизолируйтесь, и прежде чем выйдите из дома, вглядитесь в глаза своих детей и старших и соизмерьте свои убеждения в необходимости выхода с той бедой, которую можете принести, и подумайте, стоит ли делать этот шаг. Что касается Пасхи, смерти боятся, конечно, все, но есть категория людей, которые больше смерти боятся отказа от Христа. Для них двери церкви всегда открыты, службы будут вестись нашим священством в штатном режиме, но те, которые могут посчитать возможным остаться дома, обращаемся к ним, с их убеждением и сознанием не подвергать близких и людей, находящихся в зоне риска, той опасности, которая сегодня на пороге».

Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик настаивает на строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических мер: «Я считаю, что данная инфекция – карантинная, и мы ни в коем случае не должны нарушать карантинных мер, которые введены руководством страны, и ни в коем случае не надо посещать в данный период храмы. Ситуация в Республике Абхазия находится в столь зыбком положении, мы пока ее стабилизировали, и заболевших у нас на данный период времени остаются три человека, поэтому, чтобы у нас ни в коем случае не пошел рост, не должны ни верующие, ни другие наши жители нарушать тех мер, которые были приняты у нас в республике».

Скорик предупреждает, что во время службы в непосредственной близости друг к другу находятся посторонние люди, и опасность многократно возрастает: «Опасность состоит в том, что с больным человеком нельзя ни в коем случае контактировать, а в церкви как раз появляются те моменты, когда на близком расстоянии находятся неизвестные люди. Церковь чаще всего посещают пожилые лица, для которых коронавирусная инфекция является смертельно опасным заболеванием. Коронавирусная инфекция не выбирает ни нацию, ни возраст, ни вероисповедание, она может передаться от больного человека любому другому, кто будет находиться в этом храме, на этой службе. И у нас есть примеры, когда в других странах при посещении богослужений один больной человек явился распространителем или источником и вызвал массовое заболевание».

Сегодня к верующим обратился и экс-президент Рауль Хаджимба: «Очевидно, что эпидемия находится в фазе своего развития и никому еще не известно, какие масштабы она может принять. Сегодня нет вакцины от коронавируса, и единственный эффективный способ уберечь от болезни себя и своих близких – самоизоляция. К этому призывают не только врачи и политики, но и главы всех христианских церквей. Я хотел бы призвать к ответственности и нас с вами. Оставаясь дома и отмечая этот Великий праздник в кругу семьи, мы все можем сберечь данную нам Богом человеческую жизнь, а, возможно, и не одну», – говорится в его обращении.

В этой предпасхальной коллизии, когда правительство Абхазии, руководство Священной митрополии Абхазии, главный санитарный врач, общественность и экс-президент пытаются остановить людей и призывают их не собираться в храмах, остаться дома, чтобы не подвергать страну и общество опасности возникновения эпидемии, непонятно молчание вновь избранного президента Аслана Бжания. Ни он, ни один человек из его команды на данный момент не выразил своего отношения к происходящему.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия