В настоящее время в Грузии подтверждено 394 случая коронавируса

«Уже три раза была проведена организованная китайской стороной видеоконференция с участием специалистов здравоохранения и контроля заболеваний Грузии. Кроме того, в рамках своих возможностей, Китай оказывает Грузии медицинскую материальную помощь», - заявила в интервью «ИнтерпрессНьюс» посол КНР в Грузии Ли Ян.

По информации посла, для борьбы с эпидемией коронавируса Китай передал в подарок Грузии наборы реактивов для выявления коронавируса и быстрые тесты стоимостью 420 тысяч долларов США. По его же словам, это все уже в Грузии и используется по назначению. Кроме того, как сказала Ли Ян, в грузинское посольство в Китае направлены маски, защитная одежда и другое медицинское оснащение, и все это будет доставлено в Грузию.

«Китай, в рамках своих возможностей, оказывает медицинскую материальную помощь Грузии. Переданные в качестве подарка наборы реактивов для выявления коронавируса и быстрые тесты стоимостью 420 тысяч долларов США уже в Грузии и используются по назначению. Грузинская сторона подтвердила качество наборов реактивов. Еще одна партия подарков китайской стороны, в которую входят маски, защитная одежда и другие медицинские материалы уже направлены в грузинское посольство в Китае, и мы надеемся, что они вскоре будут транспортированы в Грузию», - завила Ли Ян.

Посол КНР в Грузии сказала и о существующих грузино-китайских отношениях, отметив, что обе страны проявили волю к сотрудничеству в процессе борьбы с эпидемией коронавируса нового типа.

«Эпидемия является одним большим испытанием. Это «пробный камень» межгосударственных отношений… В процессе борьбы против коронавируса взаимодоверие и взаимная поддержка между Китаем и Грузией усилилось, а дружба между народами двух стран еще более упрочилась, что в будущем станет краеугольным камнем еще большего укрепления двусторонних отношений и сотрудничества в разных сферах», - заявила Ли Ян.