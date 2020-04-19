Число инфицированных коронавирусом в Болниси увеличилось до 54

Еще у трех жителей Болнисского района подтвержден коронавирус – общее число инфицированных в муниципалитете увеличилось до 54 человек. Как сообщил журналистам мэр Болниси Давид Шеразадишвили, все новые случаи COVID-19 – это контакты сотрудников «скорой», у которых заболевание диагностировали ранее на этой неделе.

Чтобы предотвратить распространение коронавируса в районе, 16 апреля местные власти закрыли села Баличеби и Казрети, где добывает золото компания RMG. На рудниках трудоустроены сотни людей. Их передвижение по району, который объявлен красной зоной, ограничили в целях превенции.

Из-за выявленных фактов инфицирования режим строго карантина ввели в селе Саванети и общине Квемо Болниси. 17 апреля въезд и выезд также был ограничен из райцентра Болниси и села Рачисубани.

Болнисский и соседний Марнеульский район стали первыми муниципалитетами Грузии, где был установлен жесткий карантин. Это произошло еще 23 марта. В двух районах выявлено уже более 80 случаев заболевания, один из которых с летальным исходом. Помимо Марнеули и Болниси, красной зоной объявлены Лентехский муниципалитет в Нижней Сванетии, село Хидискури Хашурского района, а также селах Гвара, Мухаестате, Легва и Цкаврока Кобулетского района.

По состоянию на 19 апреля в Грузии зарегистрировано 394 случая инфицирования COVID-19. 86 пациентов выздоровели, четверо скончались.