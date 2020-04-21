«Вирус оголил нашу полную беззащитность»

В Южной Осетии с тревогой следят за развитием событий во Владикавказе, где ОМОН накануне разогнал несанкционированную акцию протеста против режима самоизоляции. Люди требовали материальной поддержки и отставки главы региона Вячеслава Битарова. Многие из них называли угрозу коронавируса выдумкой властей.

Президент Анатолий Бибилов поддержал на своей странице в Facebook главу Северной Осетии Вячеслава Битарова, который обратился к населению в связи с массовыми протестами. По сообщениям СМИ, североосетинские власти уже начали выплачивать деньги потерявшим работу из-за пандемии. Глава РЮО сделал акцент на угрозе распространения коронавирусной инфекции. «Каждый человек должен проникнуться ответственностью перед собой и перед окружающими нас людьми!.. Здоровья всем гражданам и низкий поклон врачам и медработникам, которые находятся на передовой в борьбе с этим злом», – отметил Бибилов.

Сегодня с утра главный санитарный врач Марина Кочиева сообщила статистику по республике: на самоизоляции дома находятся 14 человек, в стационарах – 42. Все проведенные до этого дня тесты не выявили носителей коронавирусной инфекции.

Несмотря на постоянные предупреждения Кочиевой, жители республики не проявляют особой осторожности: похоронные процессии проходят в прежнем режиме, большое количество людей, не соблюдающих дистанцию, можно наблюдать в продуктовых магазинах. В минувшее воскресенье было многолюдно и в церквях. Многие гуляющие по вечерам горожане в личных беседах выражают уверенность – вирус в Южную Осетию не придет.

Жителей республики не смущает даже статистика по Северной Осетии, где число зараженных выросло до 211. Однако за митингом во Владикавказе, который прошел накануне, следили с интересом: в обществе растет недовольство ростом цен, отсутствием заработка, как и в Северной Осетии, многие предприниматели несут убытки. Все, что происходит в Северной Осетии, говорит «Эху Кавказа» политолог Дина Алборова, «не может не напрягать по той простой причине, что расшатывает и так не очень стабильную ситуацию. Но если убрать всю составляющую с отрицанием коронавируса, то необходимо понимать, что речь идет не просто о вирусе, речь идет о социальном протесте и недовольстве своей ситуацией». На вопрос «Эха Кавказа», насколько возможен такой выплеск недовольства в Южной Осетии, политолог ответила:

«Что у нас может быть в этой связи? По моим наблюдениям, пока все это, конечно, в латентной форме. У нас вообще сложно вывести людей из домов на улицы, тем более в состоянии самоизоляции. Но тем не менее хочу обозначить, что проблемы есть и они будут усугубляться. Особенно речь идет об индивидуальных предпринимателях, которые сегодня не могут работать. Парикмахерские закрыты, салоны закрыты. Речь идет о заработках людей, которые, к примеру, зарабатывают на индустрии красоты. У всех у них практически кредиты, все они содержат свои семьи, они не на госбюджете. Что делать этим людям? Вот это вопрос, на который должна отвечать власть. И я думаю, что мы пока в начале пути, но ситуация будет ухудшаться, потому что вопросы с доходом не решены, вопросы с оплатой кредита, думаю, тоже зависли в воздухе. Рост цен – и это будет продолжаться. Очень тяжело. И бюджетникам тяжело, потому что зарплаты не ахти какие. Я думаю, они пока будут терпеть какое-то время, но если проблемы не будут решаться и ситуация ухудшится настолько, что терпеть будет невозможно, то, думаю, что вполне реально (могут выйти с протестом). Поэтому именно сегодня и именно сейчас государство должно решать эти вопросы. У государства, у правительства сейчас много головных болей. И вот этот вирус – он оголил полную нашу беззащитность. И он оголил те проблемы, над которыми давным-давно надо было работать и решать эти вопросы. Но, к сожалению, увы, и дальше ситуация будет ухудшаться».

Сегодня на заседании оперативного штаба президент Анатолий Бибилов пообещал не допустить неконтролируемого роста цен в республике:

«Если в торговых точках цены будут необоснованно завышены, то я думаю, что мы сможем на государственные средства закупить месячный объем товаров и привезти их в республику – и таким образом проконтролируем рост цен», – отметил он.

Между тем цены в Цхинвале, по наблюдениям местных жителей, в среднем уже выросли на 20-30 рублей.

Между тем представители московской общины отправили помощь жителям Южной и Северной Осетии – продовольственные товары и средства индивидуальной защиты. Один из них, Альберт Пухаев, рассказал журналистам, что «все коробки лично подписаны, куда что отправлять, а на месте они уже сами будут распределять, кому что нужнее. Там есть продукты питания: масла, крупы, сахар и т.д., а также бахилы, маски, костюмы – все, что пригодится. Хочется, чтобы люди, которые нуждаются, получили эту помощь».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия