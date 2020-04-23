Бжания заявил, что будет вести с Россией более интенсивную работу по всем аспектам сотрудничества

Новый президент самопровозглашенной республики Абхазия заявил, что намерен более активно сотрудничать с Россией.

«Укрепление и развитие всестороннего сотрудничества с нашим главным союзником и стратегическим партнером – Российской Федерацией было и остается приоритетным направлением внешней политики Абхазии. В соответствии с соглашениями мы будем вести с братской Россией более интенсивную работу по всем аспектам двустороннего, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества», - заявил Бжания на церемонии инаугурации.

Он отметил, что «в стране зарождается новая политическая культура» и поблагодарил бывших кандидатов в президенты.

«Рассчитываю на совместную с ними работу в плане противодействия политическому экстремизму и другим угрозам, стоящим перед государством, на деятельность, направленную на преобразование и укрепление ключевых государственных институтов, в рамках которых возможно сохранение и устойчивое развитие народа Абхазии. Это наша главная цель! Ради этой цели отдали свои жизни лучшие сыновья и дочери Абхазии. Этой миссии посвятили свою деятельность Владислав Ардзинба и Сергей Багапш. Надеюсь, что предстоящая работа по достижению указанной цели будет способствовать общественному согласию», - сказал Бжания.

По словам политика, одна из первостепенных задач для него – «восстановление доверия общества к власти». При этом он заявил, что не обещает моментального улучшения жизни граждан.

«Завтра не будет всеобщего благоденствия, завтра будет работа, тяжелая и кропотливая», - отметил Бжания.

Говоря о пандемии коронавирусной инфекции, он сказал, что «скоординированные действия ветвей власти позволили на этом этапе локализовать масштабы данной проблемы».