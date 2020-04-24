В «Слуге народа» сообщили, что поддержка кандидатуры Саакашвили снизилась

Поддержка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на пост вице-премьера Украины после встречи с фракцией «Слуга народа» снизилась. Об этом заявил депутат от этой фракции Никита Потураев.

«Я был на встрече. Кандидатуру Саакашвили поддерживаю, но по результатам встречи его поддержка во фракции уменьшилась. Я еще не знаю причин изменения позиции тех коллег, которые изначально были «за», поскольку был вынужден уехать раньше на заседание своего комитета», - сказал Потураев в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Ранее первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко сказал, что после презентации своей программы перед его однопартийцами Саакашвили встретится и с представителями других депутатских фракций и групп, а голосование за его кандидатуру возможно на следующей неделе.

В свою очередь депутат из фракции «Слуга народа» Елена Мошенец сказала, что вопрос голосования за назначение Саакашвили вице-премьером зависит от результатов консультаций с другими парламентскими фракциями, поскольку у «Слуги народа» пока нет однозначной позиции по этому вопросу. «Практически два часа наша фракция слуга народа общалась с Михаэлом Саакашвили, у нас была горячая дискуссия», - сказала она.

Отвечая на вопрос, пришли ли к единому решению, депутат сказала: «Пока не известно, какими будут результаты голосования. Приблизительно 50 на 50. 50% нашей фракции поддерживает его, поскольку у многих был некий опыт сотрудничества с ним».