Давид Арахамия о Грузии: «Это же не США, которые говорят: у вас будут дипломатические проблемы..»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян по случаю 105-й годовщины Геноцида армян сегодня посетили мемориал «Цицернакаберд» в Ереване.

Премьер-министр Пашинян с холма Цицернакаберда выступил с посланием, в котором, в частности, поблагодарил граждан Армении за проявленное понимание в связи с решением правительства в этом году из-за пандемии коронавируса нового типа не проводить массовых мероприятий по случаю годовщины Геноцида армян.

В своем послании, текст которого опубликовала пресс-служба премьер-министра, Никол Пашинян, в частности, заявил:

«Сегодня, 24 апреля 2020 года, 105-я годовщина Геноцида армян. Многолетняя антиармянская политика Османской Турции достигла своего апогея в 1915 году, во время правления младотурок.

В результате длившегося несколько лет и осуществленного решением государства геноцида Западная Армения была полностью очищена от армян։ 1,5 миллиона наших соотечественников были убиты, сотни тысяч армян стали беженцами, лишившись права жить на своей исторической родине.

В результате Геноцида армянский народ не только понес огромные человеческие потери, но и лишился родины и подвергся культурному геноциду. Невозвратима потеря духовного и религиозного наследия нашего народа, огромен нанесенный материальный ущерб. Геноцид армян, осуществленный властями Османской империи, был преступлением не только против идентичности нашего народа, но и против всей человеческой цивилизации.

А 24 апреля 1915 года стало самым сильным символом всего этого процесса, потому что в тот день сотни представителей армянской интеллигенции, религиозных и политических деятелей были арестованы, отправлены в ссылку, убиты или пропали без вести по приказу правительства младотурок.

В течение уже 55 лет 24 апреля мы чтим память жертв Геноцида армян. Первый раз это произошло в 1965 году, когда тысячи армян получили возможность провести в Ереване массовое мероприятие в этот день. И это было связано не только с «эпохой оттепели» в Советском Союзе, но и с тем, что в 1946-49 годах около ста тысяч армян, в основном потомков жертв Геноцида армян, репатриировались в Армению, стали полноправной частью Советской Армении, разжигая томящую боль, память, тоску.

Власти Советской Армении решили объявить 24 апреля Днем памяти жертв Геноцида армян и построить в Цицернакаберде мемориал жертвам Геноцида. И этот величественный памятник стал одним из самых ярких символов вечности нашего народа.

В то же время в колониях армянской диаспоры началось движение за признание Геноцида армян. Движение, которым десятилетиями самоотверженно руководят политические и общественные структуры диаспоры, и благодаря последовательным и неутомимым шагам это движение добилось успеха во многих странах.

Геноцид армян официально признан 30 странами мира, и мы благодарны всем государствам, международным организациям, религиозным и светским лидерам, которые выражают свою солидарность с армянским народом, признают и осуждают Геноцид армян.

Дорогие соотечественники,

Сегодня представители нашего народа во всех уголках мира чтят память невинных жертв Геноцида армян. Почему наши чувства не исчезают спустя столетие, а в наших сердцах еще ярко горит пламя памяти?

Ответ прост. Прошло более века, однако последствия геноцида не устранены. До сегодняшнего дня Турция не выразила сожалений, не извинилась за содеянное. Именно по этой причине мы сегодня заявляем: помним и требуем.

В то же время мы считаем признание Геноцида армян не только вопросом нашей национальной, но и глобальной повестки дня, поскольку 24 апреля является не только днем памяти наших невинных жертв, но и еще одним днем для озвучивания ответственности государств по борьбе с преступлением против человечества - геноцида и геноцидальных действий, призыва к трезвости и к борьбе с негационизмом, к защите человечества от геноцида и других серьезных преступлений против человечества.

И все же 24 апреля - это, прежде всего, самый обязывающий повод подумать о прошлом и будущем нашей нации, нашего народа, самый подходящий момент для самопознания, признания наших сил и наших ожиданий.

Так какими же должны быть наши выводы в связи с 24 апреля?

Первый вывод: в 1915 году правительство младотурок приговорило армянский народ к смерти, все силы были брошены на исполнение этого приговора, этот приговор был осуществлен в отношении полутора миллионов армян, но осуществить его в отношении всего армянского народа не удалось.

Полтора миллиона наших святых мучеников укрепили нашу желание жить, созидать, становиться сильнее, помнить и требовать, и армянский народ одержал победу над смертью.

Второй и не менее важный вывод заключается в следующем: вставшие перед нашим народом в начале прошлого века вызовы сегодня все еще существуют. И единственный способ и механизм не просто спастись от этих вызовов, но и достойно противостоять им - это сильная государственность, сильное государство, такая Армения, которая готова противостоять всем угрозам безопасности.

Да, мы не должны жалеть сил для установления длительного и прочного мира в регионе, урегулирования всех разногласий и конфликтов на основе взаимного уважения, путем переговоров и мирными средствами. И реальную возможность для достижения такого результата может создать только обороноспособное, достойное и суверенное государство.

Да, мы не должны жалеть сил, чтобы углубить наши отношения с нашими союзниками, сделать их более институциональными и надежными, а также увеличить число наших союзников в мире. И реальную возможность для достижения такого результата может создать только обороноспособное, достойное и суверенное государство.

А для того, чтобы иметь обороноспособное, достойное и суверенное государство, нам нужно иметь отвечающую всем современным критериям систему образования, динамично развивающуюся высокотехнологичную экономику, состоявшийся военно-промышленный комплекс, мощную армию и спецслужбы, а такого результата можно достичь только путем консолидации общеармянского потенциала, консолидации общеармянского потенциала вокруг государственности Армении, такой консолидации, которая станет стимулом и гарантом научного, дипломатического, экономического прогресса нашей государственности.

Для решения этой практической задачи мы должны быть в состоянии сформулировать нашу национальную концепцию, нашу национальную идеологию, наше видение, которое сформирует общенациональную солидарность вокруг наших национальных ценностей, национальных целей и национальной стратегии, которая будет защищать, сохранять, развивать нашу идентичность, создавать гарантии для того, чтобы быть более жизнеспособными и конкурентоспособными в условиях современного мира и, тем более, завтрашнего мира.

В ближайшее время я представлю на всеармянское обсуждение проект такой концепции и стратегии.

Дорогие соотечественники,

Мы отмечаем 24 апреля этого года в исключительных условиях. Эпидемия коронавируса нового типа поставила нас всех в невообразимое положение, когда проходящее в течение 55 лет шествие по случаю 24 апреля с участием сотен тысяч граждан, не должно состояться, поскольку это является обязательным и неизбежным предусловием для того, чтобы не ухудшить текущую напряженную эпидемиологическую ситуацию.

Прежде всего, я хочу поблагодарить всех наших соотечественников за то, что с пониманием относятся к этому решению правительства. Следует отметить, что в аналогичной ситуации находятся и наши соотечественники из диаспоры, которые тоже из-за эпидемии коронавируса не проведут многотысячные шествия в разных странах мира, многолюдные памятные мероприятия.

Однако в этой кризисной ситуации мы попытались найти возможность провести еще более масштабное событие 24 апреля, и в этом году миллионы людей со всего мира смогут принять участие в шествии 24 апреля, потому что в этом году шествие пройдет в виртуальном пространстве.

Для участия в шествии, вы должны продолжать оставаться дома, и с этого момента отправлять свое имя на короткий номер 1915, если вы находитесь в Армении, и на номер +374 33 19 15 00, если вы находитесь за границей, что будет означать, что ваши имена с этого вечера до рассвета будут отображаться на колоннах Мемориала Цицернакаберда.

Виртуальное шествие начнется в 22:00 вечера, продлится до рассвета, и тысячи ваших иностранных друзей и знакомых получат возможность принять в нем участие».

Затем премьер-министр Никол Пашинян возложил венок к Мемориалу жертвам Геноцида армян, вместе с супругой Анной Акопян возложил цветы к Вечному огню.