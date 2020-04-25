Тенгиз Церцвадзе: Применение озонотерапии при коронавирусе было очень успешным

«По предварительным данным, применение озонотерапии при коронавирусе было очень успешным. У трех из четырех пациентов с COVID-19 исчез на 7-й и 9-й день. Если в последующем эта тенденция продолжится, то это потрясающе», - сообщил директор Инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе журналистам после встречи в Первой университетской клинике ТГМУ.

По его словам, на встрече обсуждались подходы, используемые в клиниках для лечения коронавируса. По информации Церцвадзе, при озонотерапии в организм человека специальным методом вводится озон (О 3 ).

«На встрече говорилось о некоторых новых подходах, которые используются отдельными клиниками в Грузии и которые могут быть перспективными. Например, я рассказал о нашем опыте использования препарата «Тоцилизумаб», который является очень важным препаратом, но может применяться только в единичных случаях, поскольку имеет серьезные ограничения.

Речь также шла об опыте Батуми, где при этом заболевании применялась озонотерапия и, по предварительным данным, она была очень успешной. Они применили озонотерапию к четырем пациентам, и у трех пациентов вирус исчез на 7-й и 9-й день. Если эта тенденция будет продолжаться в последующем, это потрясающе, потому что у наших пациентов вирус исчезал в лучшем случае, на 13-14 день, у некоторых – на 21-й, а у некоторых, возможно, только через 2 месяца.

Все знают, что такое озон. Эта терапия подразумевает введение озона в организм человека специальным методом. Речь шла также о плазмаферезе, который 10 апреля Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) официально был утвержден как одно из средств лечения COVID-19», - сказал Церцвадзе.