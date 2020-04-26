Больше тестов – больше инфицированных?

В Грузии продолжается скандал, вызванный откровениями Марины Эзугбая, клинического директора инфекционной больницы. Комментируя резкий рост инфицированных коронавирусом, она подчеркнула, что это обусловлено агрессивным тестированием. Заявление подверглось критике со стороны оппозиции.

Рекордный рост за последние дни инфицированных в Грузии объясняется наращиванием темпов тестирования. По крайней мере, так прозвучало вчерашнее пояснение клинического директора инфекционной больницы Марины Эзугбая:

«25 случаев, да, это много, но хочу подчеркнуть: вчера в масштабах страны было проведено большое количество тестов, и это объясняет существенный прирост в сравнении с другими днями. В течение следующих дней агрессивное тестирование не будет проводиться, и, надеюсь, показатель будет иным».

Оппозиция считает объяснение врача, по крайней мере, непонятным, заявил член политсовета «Европейской Грузии», бывший министр здравоохранения Зураб Чиаберашвили:

«В ситуации, когда правительство объявило о пошаговом плане выхода из режима ЧП с очень большой задержкой, широкомасштабное тестирование является одним из необходимых средств предотвращения скрытого, неконтролируемого распространения вируса».

Тина Бокучава, член политсовета «Нацдвижения», назвала заявление Марины Эзугбая тревожным.

«Заявление действительно очень тревожно и ставит вопросы о том, является ли его главной задачей определение количества пациентов или ведение искусственной статистики», – сказала Тина Бокучава.

На обвинения оппозиции последовал ответ директора Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе. Заявление о том, что невысокие цифры по инфицированным в Грузии по сравнению с другими странами продиктованы отсутствием надлежащего тестирования, не соответствует действительности, заявил он. Параллельно ослаблению карантинных мер количество тестов будет нарастать, заверил главврач.

«Мы серьезно расширили тестирование с прошлой недели, то есть мы увеличиваем количество ежедневных тестов. Сейчас у нас есть 10 лабораторий, вчера у нас было 920 тестов, а на протяжении прошлой недели – 700. Мы уделяем особое внимание группе высокого риска – моим коллегам. В целом со следующей недели мы планируем наращивать число тестов до 2000 в день», – заверил Гамкрелидзе.

На этом фоне обнадеживающими можно назвать новости из Батуми: по словам Тенгиза Церцвадзе, директора Центра клинической иммунологии и СПИДа, тамошние врачи применяли озонотерапию против нового коронавируса, что, по предварительным данным, имело большой успех. По словам иммунолога, с применением этого метода лечения болезнь была устранена значительно раньше, чем по существующей практике.

По состоянию на утро 26 апреля число людей, зараженных коронавирусом, за сутки увеличилось еще на 29 и достигло 485. Скончался еще один человек – 83-летний пациент умер от коронавируса на фоне заболевания сердечно-сосудистой системы.

Между тем за два последних дня карантин введен в трех новых населенных пунктах Болнисского муниципалитета: Хатисопели, Ванати и Мусхани, где выявлено в общей сложности 19 инфицированных. В рамках чрезвычайного положения там обустроены контрольно-пропускные пункты.

Постепенно входит в русло ситуация в соседнем Марнеульском муниципалитете, где на уходящей неделе прошли массовые протесты фермеров, требующих незамедлительной реализации урожая огурцов. Благодаря своевременной реакции властей, на протяжении последних дней было закуплено до 250 тонн продукции, что позволило значительно разрядить обстановку.