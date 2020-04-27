В Грузии заявили, что в стране не будет дефицита зерна из-за российского запрета на экспорт

Число людей, у которых был выявлен коронавирус нового типа, во всём мире в понедельник превысило 3 миллиона человек. Таковы данные агрегаторов Worldometers и Roylab Stats. Американский институт Джонса Хопкинса пока приводит меньшие цифры, однако и по его подсчётам рубеж в 3 миллиона будет преодолён в понедельник.

Данные опираются на информацию, сообщаемую властями различных стран, и зависят от множества факторов - открытости соответствующих государств, уровня медицины в них, числа и надёжности тестов и так далее.

Число умерших в результате инфекции COVID-19 и её осложнений во всём мире превысило 200 тысяч, а число выздоровевших приближается к 900 тысячам (вероятно, оно больше, поскольку некоторые страны не ведут официальной статистики выздоровевших).

Больше всего инфицированных было выявлено в США, где оно приближается к 1 миллиону. Более 100 тысяч заражённых - в Испании, Италии, Франции, Великобритании, Турции. В России, по официальным данным, их более 87 тысяч.

В мировом масштабе в последнее время можно наблюдать сокращение темпов прироста числа новых инфицированных. В последние дни он в среднем держится на уровне 70-80 тысяч в день. Однако число активных случаев в большинстве стран, включая Россию и США, по-прежнему растёт - заболевает больше людей, чем выздоравливает.

В ряде стран Европы, в которых эпидемия началась в конце февраля-начале марта, в последние дни число активных случаев, однако, снижается. Речь идёт, помимо прочего, о Германии, Италии, Франции, Австрии.

Коронавирус нового типа впервые был выявлен в Китае в декабре прошлого года. Число новых случае заболевания в Китае начало резко снижаться в середине февраля и сейчас в среднем составляет 10-15 в день. Такая же ситуация в Южной Корее, Австралии и ряде других стран, куда эпидемия пришла раньше, чем в Европу и США.