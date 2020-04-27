От эпидемии – к экономическому коллапсу

В Грузии, как и во всем мире, происходит естественный процесс – переход пандемии на новый этап – привыкания.

Так уж устроены люди: все, что совсем недавно казалось ужасным и смертельно опасным, в какой-то момент становится обыденностью, рутиной. Люди уживаются с войнами, которые уносят по несколько сот жизней в день, ходят в школы во время бомбежек, спокойно водят детей гулять в парки в городах, где орудуют банды и наркокартели. Представьте себе, кто-то даже в Сомали и Афганистане живет, и ничего.

Было бы странно, если бы процесс привыкания не начался в отношении вируса средней мощности. Еще недавно все с ужасом говорили – «Спасайся, кто может, корона идет», а сегодня, спустя полтора-два месяца, – «Ну да, ну корона, ну вирус, и что с того?» Вслед за привыканием к болезни начинается другой, куда более сложный и тяжелый процесс – выходящие из стресса люди по всему миру начинают задавать один и тот же вопрос: «Корона короной, а жить-то как будем дальше?..»

И вот тут возникает ситуация, с которой смириться невозможно, – мировая экономика стоит, и на ее восстановление требуются в лучшем случае месяцы, в худшем – годы... Все бы ничего, но эти несколько месяцев еще прожить надо. И, представьте себе, надо что-то есть хотя бы три раза в день, а в условиях тотальной остановки экономики сделать это становится все сложнее и сложнее.

Правительство Грузии представило антикризисный план, который скорее можно назвать планом социальной помощи, так как, по сути, он не направлен на оказание реальной помощи бизнесу.

Впрочем, думать об экономике в апреле 2020 года совершенно бесполезно, сейчас уже сделать ничего нельзя. Начать «меры по стимулированию экономики», если они вообще возможны, следовало восемь лет назад, а сегодня единственное что остается – это латать дыры и надеяться, что процесс восстановления мировой экономики не затянется на годы.

Кроме того, и сам план – виртуальный, поскольку денег под него пока нет. Получить помощь от международного сообщества – проблематично, так как соискателей слишком много, а свободных денег слишком мало. Богатые страны полностью сконцентрировались на поддержании привычного уровня жизни своих граждан, и нищеброды из далеких краев их сегодня не волнуют.

Гуманизм, политкорректность, Live Aid for кого угодно, от Африки до Черного моря, – это замечательно пока все хорошо, денег много, экономика работает, свои граждане довольны. Как только клюнет «черный лебедь» – все спешат запереться в своем доме.

Не стоит особо рассчитывать и на несчастный грузинский бюджет, который только официально из запланированных 12 млрд лари недополучит около двух. А если «мечтатели» признали, что дефицит составит два млрд, то реально – считай, все три. Соответственно, денег даже на представленную слабенькую программу в наличии пока нет...

Главная тема, которая сейчас всех беспокоит, и бизнес – в первую очередь, – когда наконец будут сняты ограничения в рамках карантина?

Увы, как только ограничения будут сняты, станет ясно: не имеет принципиального значения, есть карантин или нет… Бессмысленно открывать гостиницы и рестораны в ситуации, когда у них нет и не может быть клиентов. Открывшиеся объекты через пару недель снова закроются, но теперь уже сами, без всякого участия государства.

Проблема в том, что Грузия в коронакризисный период потеряла все источники поступления валюты, стало быть, из местных покупать товары и ходить в рестораны некому, а иностранцев нет и еще долго не будет.

В 2019 году Грузия получила по линии туризма 3,2 млрд долларов, денежные переводы из-за рубежа составили почти 1,5 млрд долларов. Теперь этих денег нет. Вдумайтесь в цифру и придите в ужас: страна потеряла более 4,5 млрд долларов... Для населения в 3,7 млн человек – это равносильно катастрофе. Причем это были деньги, которые шли на самый низовой уровень и создавали определенный уровень жизни сотням тысяч человек. Сейчас все это рухнуло.

А еще добавьте к этому экспорт на 3,5 млрд долларов, инвестиции на 1,2 млрд, добавьте к этому то, что 10-15% недвижимости в Грузии покупали иностранцы – русские, украинцы, турки, арабы, иранцы и многие другие. Все эти миллиарды растаяли как вчерашний снег, и снятие ограничений внутри Грузии эту проблему никак не решает.

Выход мира из кризиса будет поэтапным – первыми пойдут сильные индустриальные страны. Локомотивы мировой экономики – Штаты, Китай, Европа, Канада, Япония. Вторым эшелоном будут зависящие от них страны – те, кто штампует их продукцию, вроде Индонезии и Мексики, или поставляет им жизненно необходимое сырье – вроде России и Азербайджана.

Страны типа Грузии, у которых нет ни своих экономик, ни «отверточной сборки», ни ценного сырья, заняли свое место в третьем эшелоне, и они вернутся к позициям января 2020 года самыми последними.

Когда жители стран первых двух категорий встанут на ноги, постригутся, купят все, что не купили из-за карантина, придут в себя после долгого стресса, пополнят прохудившиеся кубышки и лишь после этого оглянутся по сторонам – «а не съездить ли нам куда-нибудь?» Или – «а не взять ли нам на уборку нашего садика иностранного мигранта?»

И наконец – самая модная байка периода коронакризиса: «Запад начинает выводить предприятия из Китая, и нам надо перетянуть к себе хотя бы часть». Все слабые страны мира бросаются делить шкуру китайского медведя, который в это время жив и на тот свет совсем не торопится.

Во-первых, что значит «Запад уйдет из Китая»? В Китае работает не какой-то обобщенно-усредненный «Запад», а конкретные западные компании, которые не ушли оттуда даже под угрозой повышения тарифов на экспорт в США.

Было бы странно полагать, что они вдруг вместе, сговорившись, плюнут на свои многомиллиардные инвестиции и покинут Китай только из-за того, что «Пекин заразил весь мир»... Вы это серьезно? Расскажите об этом Илону Маску, который не далее чем в январе, в разгар американо-китайской торговой войны, прилюдно плясал на открытии завода «Тесла» в Шанхае...

Если даже представить себе невозможное и допустить массовый исход мирового бизнеса из Китая, то побежит он далеко не в Грузию с ее неквалифицированной, недисциплинированной и капризной рабочей силой. А побежит он туда же, в Азию – во Вьетнам, в Таиланд, Индонезнию.

В страны-муравейники, где покорное население может работать по 12 часов в день за 100 долларов в месяц, и это – без капризов, забастовок и разговоров в духе «ты чего тут командуешь, это наша земля, а ты здесь гость»...

Словом, пока все очень глухо, и худшее у нас еще впереди...

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