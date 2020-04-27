Сегодня граждане Грузии вернутся на родину из Польши 

Граждане Грузии, находящиеся в Польше, возвращаются на родину – чартерный рейс Варшава-Тбилиси, будет выполнен сегодня, 27 апреля, сообщает МИД Грузии. «Среди пассажиров, возвращающихся на родину этим рейсом, есть несовершеннолетние, беременные женщины, студенты и лица с тяжелыми заболеваниями», - сказано в сообщении.

В ближайшее время также запланированы следующие чартерные рейсы: 30 апреля – Мадрид-Тбилиси, 2 мая - Прага-Тбилиси, 5 мая – Афины-Тбилиси, 7 мая – Амстердам-Тбилиси, 9 мая – Берлин-Тбилиси. Все полеты осуществит грузинская авиакомпания Georgian Airways.

По данным на 27 апреля, посольства Грузии в разных странах мира в период пандемии коронавируса оказали помощь 15 393 гражданам и помогли вернуться на родину 7 988, сообщает агентство «Новости-Грузия».

МИД Грузии напоминает, что если граждане Грузии хотят вернуться на родину или им необходима помощь от посольства за границей, они должны заполнить специальную заявку в электронной форме, которая опубликована на веб-сайте министерства и сайте дипломатического представительства. Как правило, билеты поступают в онлайн-продажу за два дня до намеченного полета. Цена билета не должна превышать 199 евро. Все пассажиры, прибывающие в Грузию, проходят обязательный 14-дневный карантин.

Чартерные рейсы для вывоза граждан Грузии, уже были осуществлены из Берлина, Вены, Лондона, Афин, Парижа, Барселоны, Тель-Авива и Пекина.