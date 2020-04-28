Карантин и кадры: что изменится с новым президентом?

Вчера, в понедельник, многие в абхазском обществе с нетерпением ждали указов приступившего к выполнению обязанностей президента Абхазии Аслана Бжания на две темы – по кадровому составу структур исполнительной власти и о том, что будет дальше в Абхазии с карантинными мерами по противодействию коронавирусной пандемии. Но, как оказалось, ждали напрасно; руководство республики решило взять в данном случае паузу, и только сегодня во второй половине дня появилось сообщение о новой структуре кабинета министров.

Что касается пандемии, то тут со своими рекомендациями, прозвучавшими в телеэфире, выступил исполняющий обязанности министра здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Тамаз Цахнакия:

«На сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается относительно благополучной, если не учитывать факт, что, к сожалению, утром 26 апреля в результате осложнений в Гудаутской ЦРБ скончалась тяжелобольная пациентка. Сегодня новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 у нас в стране не зарегистрировано. Мы отслеживаем ситуацию, которая складывается в сопредельных государствах и, прежде всего, в Российской Федерации. Поскольку практически ежедневно наши граждане возвращаются из России на родину, и нас не может не волновать тот факт, что сегодня в той же Москве и в других регионах РФ пока идет рост числа инфицированных. Так, по данным Роспотребнадзора, такая тенденция будет сохраняться как минимум до 15 мая текущего года. Очень сложно сказать однозначно, каким путем пойдет эпидпроцесс в течение мая, поэтому мы считаем, что до 15 мая необходимо соблюдать все меры ограничительного характера, в том числе самоизоляцию, исключение каких-либо массовых мероприятий, и другие пункты должны выполняться в полном объеме».

Названная дата не раз прозвучала и в ходе его дальнейшего выступления:

«Только к 15 мая мы можем дать какую-то оценку дальнейшего развития ситуации. Все будет зависеть от того, какое количество инфицированных выявят на сопредельных территориях, в том числе, в ближайшем к нам Краснодарском крае и в городе Москве, поскольку основной поток наших граждан в Абхазию идет именно из этих регионов. Говорить о том, что у нас сегодня нет новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – это, безусловно, хорошо, поскольку соответствующие службы работают в оперативном режиме, все необходимые меры принимались и принимаются. Однако в то же время у нас, к сожалению, нет стопроцентной гарантии того, что зараженных не будет завтра в большем количестве. Этого не надо бояться, к этому необходимо готовиться и принимать, как и принимали, все необходимые меры по профилактике, диагностике и, соответственно, лечению этой инфекции. По нашим сегодняшним оценкам, после 15 мая, если все будет протекать в таком же благополучном режиме, как сейчас, в том числе, и в Российской Федерации, то, конечно, определенные послабления будут приняты по распоряжениям оперативного штаба. Это будет решаться позже в дополнительном порядке. Но до 15 мая все те меры жесткого ограничительного характера, которыми, к сожалению, в последнее время люди пренебрегают, должны приниматься. Это, в том числе, ношение средств индивидуальной защиты. Поэтому мы призываем граждан четко выполнять наши рекомендации. И я надеюсь, что нам все же удастся избежать серьезных последствий пандемии, которые мы наблюдаем сегодня в других странах».

Многие встретили эти рекомендации с разочарованием, если не сказать, «в штыки». Ведь после интервью министра просвещения Адгура Какоба еще двухнедельной давности, в котором он сообщил, что, возможно, занятия в школах возобновятся 4 мая, и после того, как 20 апреля в стране не стали продлевать режим чрезвычайного положения, большинство населения настроилось на серьезные послабления карантинных мер. Ведь единственный маленький очаг коронавируса, зафиксированный в девятиэтажке в Гагре, уже ликвидирован: последним вылечился и выписан первый пациент, привезший вирус месяц назад на самолете из Москвы. Следовательно, рассуждают люди, надо просто держать границы на замке, а самим внутри Абхазии возвращаться к нормальной жизни. Ведь у нас нет сегодня ни одного болеющего, а даже в некоторых странах Западной Европы, где были зафиксированы тысячи инфицированных, стали отменять ограничительные меры. Вот и посыпались интернет-комментарии: «Что? Продолжаем ходить пешком значит?»; «Пустите, наконец, общественный транспорт! Не у всех же свои машины». И наверняка именно это недовольство вылилось в вопрос: «Раньше ограничения вводили по указанию и.о. президента. Разве у нас теперь Цахнакия взял на себя его обязанности?» На это и подобные недоумения ответили: «На среду 29 апреля премьер-министр Александр Анкваб назначил заседание координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. А министр лишь озвучил свое мнение, никаких решений по карантину единолично он не может принимать».

Что ж, дождемся среды. Решение о дальнейшей тактике и стратегии борьбы с пандемией должно приниматься с учетом мнений и рекомендаций всех членов координационного штаба. Причем тут не все так просто, как многим кажется. Уже после закрытия границы на Псоу 30 марта ее продолжали пересекать многие граждане Абхазии, которые возвращались из России домой и которых просто нельзя было не впустить, в частности, студенты российских вузов. Никто не может дать гарантий, что среди них нет носителей COVID-2019, у которых болезнь протекает в бессимптомной форме, но которые могут заразить других людей. Вирус этот, как известно, еще очень мало изучен и, что называется, коварен. А в Испании, где пошли на снятие некоторых карантинных мер, ситуация ухудшилась и пришлось отыгрывать назад.

С другой стороны, еще в середине апреля гендиректор Сухумского русского театра драмы Ираклий Хинтба писал на своей странице в Facebook: «Посмотрите, что происходит в Сухуме: вот уж где строгость законов смягчается необязательностью их исполнения. Людей не остановить, их много на набережной, в магазинах, на рынке, в церквях, на традиционных мероприятиях. Идет ползучее размывание ограничений. У многих возникают резонные вопросы: почему другим можно, а нам нельзя, почему нас закрыли, а при этом мало кто соблюдает правила?.. Смысл в карантине есть тогда, когда он соблюдается хотя бы на 70-80 процентов. То есть либо он соблюдается, либо с ним надо что-то делать. Принятые государственные решения были своевременными и правильными. Есть хороший результат. Низкий поклон и государству, и коммерческим компаниям, частным лицам, бизнесменам, диаспоре за вклад в борьбу с коронавирусом. Сегодня у нас неплохая эпидемиологическая ситуация. Это не значит, что все должны расслабиться. Надо и впредь стараться соблюдать социальную дистанцию, воздерживаться от пожатия рук, соблюдать иные меры предосторожности. Возможно, я ошибаюсь…Но все-таки надеюсь, что режим будет смягчен. Экономике и людям нужен воздух».

Кстати, арендаторы торгового комплекса «Сухумприбор» направили сегодня президенту Абхазии письмо за двумястами подписями с просьбой разрешить возобновить работу. По их словам, спустя месяц самоизоляции те небольшие накопления, которые у них были, у многих закончились. Сейчас речь не идет о закупке нового товара, пока можно продавать то, что у них есть. «Есть открытые магазины, в них идет продажа товара, раз им можно, то и мы хотим что-то продать», – говорят они.

Многие авторы в последние недели, и я в том числе, рассуждали в своих публикациях о том, что правительства самых разных стран пытаются сейчас пройти между Сциллой потерь множества человеческих жизней и Харибдой экономического коллапса. Можно применить и другую аллегорию: витязь на распутье перед камнем с надписью: «Направо пойдешь – столько-то людей заболеет и умрет, налево пойдешь – столько-то обнищает». К затруднениям нового руководства в Абхазии я бы добавил и следующее: позитивное отношение к тем указам о карантинных мерах, которые подписывал и.о. президента Валерий Бганба, в известной мере было сопряжено с тем, что он воспринимается в обществе как неполитизированный руководитель, «центрист», а вот на любое решение новой власти будет неизбежно накладываться его негативное восприятие оппозиционно настроенными, теми, кто ее давно и крепко не любит.

Что касается кадровых решений, то тут пока разгорелись страсти вокруг кресла мэра столицы Абхазии. В субботу в разное время двое собеседников уверяло меня, что Кан Кварчия снят, и называли имя человека, который назначен на его место. Я удивлялся и просил у них ссылок на источник, а они говорили, что в соцсетях так пишут. А потом увидел, как кто-то устроил зондаж общественного мнения в Facebook, предложив высказать отношение к варианту, когда Кана Кварчия заменит председатель горсобрания Константин Пилия. Подавляющее большинство откликнувшихся интернет-пользователей высказалось против: «Кана хотим!»

После начала рабочей недели и.о. главы администрации Сухума Кан Кварчия разместил на странице администрации города в Facebook обращение к жителям столицы Абхазии:

«Сегодня в социальных сетях много пишут…У нас город маленький, общество небольшое… то там, то здесь слышны разные слухи. Думаю, эти слухи чуть-чуть преувеличены. Я никуда не ушел, я не собираюсь никуда уходить. Я не вижу смысла самому писать (заявление об уходе). Если, конечно, руководство примет такое решение, будет указ…Я не держусь за это место, но единственное, я попросил бы, чтобы объяснили жителям Сухума, по какой причине будет указ о моем увольнении. Знаете, я хотел бы маленький экскурс сделать… В 19 лет я пошел на войну, как каждый любящий свою страну. Мы мечтали о том, как мы освободим наш город и как мы восстановим наш город. Сегодня мне посчастливилось воплотить свою мечту в жизнь. Как я это делаю, как это делают люди, которые рядом со мной находятся, должны судить жители нашего города. Что должен был сделать и что сделал и не сделал исполняющий главы города Кварчия? Я считаю, что если оценивать по пятибалльной системе, я и команда, которая со мной работала, за полгода выполнила ее на твердую четверку с плюсом».

В качестве своих недочетов он назвал нерешенные кадровые вопросы. При этом Кварчия уверен, что во многих случаях сделал правильные назначения, причем без оглядки на политическую позицию того или иного специалиста. Он согласен, что назначения глав городов и районов – прерогатива президента, но не учитывать мнение жителей считает неправильным.

Кан Кварчия был назначен исполняющим обязанности главы администрации города Сухума 21 октября 2019 года бывшим президентом Абхазии Раулем Хаджимба. После объявления Центризбиркомом республики о проведении повторных выборов главы государства 1 февраля 2020 года инициативная группа выдвинула на эту должность Кана Кварчия в качестве кандидата. Но вскоре он отказался от участия в президентской гонке, заявив о своем политическом нейтралитете.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия