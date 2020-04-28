COVID-19 в Грузии: есть плато, пика не будет

Анонсированного пика COVID-19 не будет, уверяет министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе. Но она не исключила, что число инфицированных новым коронавирусом будет расти. Ее ведомство намерено начать агрессивное тестирование населения, что также может увеличить число инфицированных. Оппозиция властям по-прежнему не верит и считает, что они скрывают реальную статистику. Ее лидеры сегодня в очередной раз призвали власти снять ограничения, введенные из-за пандемии.

«Мы готовы уже завтра начать массовое тестирования в домах престарелых и пансионатах для лиц с ограниченными возможностями», – сказала министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе журналистам после встречи с главами клиник, в которых размещены пациенты с COVID-19. Именно на этой встрече были определены новые группы риска, к которым ранее относили представителей духовенства и сферы обороны. Это – заслуга агрессивного тестирования, пояснила министр Тикарадзе:

«Агрессивное тестирование на самом деле уже начато в Грузии. Мы считаем, что целевое тестирование является одним из значительных компонентов агрессивного тестирования, которое мы осуществляем в Марнеули, Болниси, Тетрицкаро и во всех тех регионах, где были зафиксированы большие очаги. Мы исследовали там всех граждан, имеющих симптомы заболевания или имевших контакты с инфицированными».

Это абсолютно правильная тактика, и поэтому она не будет меняться, добавила Екатерина Тикарадзе. Благодаря этой тактике и ограничениям в борьбе с пандемией в Грузии пика распространения COVID-19 больше не ожидается, уверена министр:

«В Грузии у нас не было пика, мы смогли общими усилиями управлять распространение вируса и достигли плато, но это не означает, что в будущем у нас не увеличится количество инфицированных».

Плато означает вялотекущее пополнение количества инфицированных. К примеру, к полудню 28 апреля за сутки было выявлено 14 новых случаев, и общее число инфицированных достигло 511. Также вяло, но постоянно увеличивается и число выздоровевших. Сегодня их ряды пополнились еще четырьмя пациентами. Среди них один онкобольной был в самом тяжелом состоянии. Общее число выздоровевших составило 156. На эти показатели сегодня еще раз обратил внимание директор Инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе:

«В Грузии всего 511 пациентов, и еще лучше ситуация в показателе смертности – всего шесть умерших пациентов, что является одним из лучших показателей в Европе и Северной Америке. Все это с очень большой долей вероятности указывает на то, что в стране применяется правильная тактика лечения и ухода за пациентами».

Тенгиз Церцвадзе также сообщил, что, несмотря на острые дискуссии по воду эффективности применения в лечении COVID-19 препарата плаквенил, он остается главным для грузинских врачей в процессе лечения коронавируса. Этот препарат, как сообщил Церцвадзе, – единственное средство, рекомендованное Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США, а в Швейцарии начали изучать его свойства для применения в профилактических целях.

Тем не менее грузинскую оппозицию, которая уже давно требует начать в стране агрессивное тестирование, все еще терзают сомнения, что «в правительстве что-то скрывают», в том числе и реальную статистику инфицированных. Сегодня один из лидеров «Европейской Грузии» Зураб Чиаберашвили снова потребовал у властей повсеместно проводить подобное тестирование, а также призвал правительство регулярно предоставлять обществу более детальную информацию по регионам и инфицированным медикам:

«Мы требуем, чтобы правительство предприняло следующие шаги: увеличило количество тестирований, чтобы увидеть более четкую картину распространения эпидемии, сняло абсурдные ограничения, предотвратило избирательное применение закона. С экономической стороны необходимо сократить налоги, чтобы у людей больше денег осталось».

На замечания оппозиции остро реагируют в рядах правящей партии «Грузинская мечта». К примеру, на днях бывший спикер Ираклий Кобахидзе критику в адрес грузинских медиков и властей сравнил «с политическим мародерством в условиях пандемии».

Тем не менее некоторые замечания оппонентов власти все же отражаются в решениях правительства или просто совпадают во времени. Так было и сегодня, когда пресс-спикер премьер-министра Ираклий Чиковани сообщил, что более подробную и детальную информацию по эпидситуации в стране в виде информационного бюллетеня власти будут выкладывать на специальном сайте stopcov.ge ежедневно. Ираклий Чиковани также сообщил, что с сегодняшнего дня строгий специальный режим снят в двух локациях – в Лентехском районе и в селе Хидискури в Хашурском районе. Карантинный режим остается в Кобулети, Марнеули и Болниси. Продолжают действовать и другие ограничения. После двухдневного послабления вновь закроются большие города.

Междугороднее сообщение с Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Батуми прекращено с 15 апреля. Есть и послабления: после нескольких недель уже второй день в городах и районах открыты аграрные рынки, но продавцы жалуются на малочисленность покупателей.

Власти предупреждают, что все зависит от ответственности граждан. Если они будут четко следовать ограничениям, то они обещают послабления в ЧП, которое продлено до 22 мая. В то же время они не исключают, что в случае ухудшения ситуации и роста числа инфицированных COVID-19 эти послабления будут отменены.

По предварительным прогнозам, Грузия постепенно сможет вернуться в прежний ритм жизни к концу июня. Но это, вероятно, будет лишь маленькое отступление COVID-19. Как заявил директор Центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе, очередная вспышка коронавируса может прийтись на осень и зиму. Еще один главный инфекционист страны – Тенгиз Церцвадзе, советует гражданам не отчаиваться, а свыкнутся с мыслью о том, что «нам придется жить и быть в коабитации с этим вирусом».