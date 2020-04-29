$7.51 на жителя Грузии – The Telegraph называет Иванишвили самым щедрым донором

Экс-премьер Грузии, глава правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили больше всего пожертвовал на борьбу с коронавирусом в мире – в пересчёте на душу населения. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Иванишвили перечислил в грузинский фонд StopCov 100 миллионов лари (около 30 млн долларов США). Издание указывает, что контрибуция миллиардера на каждого жителя страны составляет $7.51.

В статье говорится, что состояние Иванишвили – 4 миллиарда долларов, что около 1/3 от ВВП Грузии.

The Telegraph отмечает, что Иванишвили сделал состояние на покупке бизнеса в эпоху российской приватизации и его продаже с огромной прибылью.

Интервью британскому изданию дал действующий премьер Грузии Георгий Гахария.

«Благотворительность Бидзины Иванишвили поддерживает грузинское государство и институты в течение нескольких десятилетий, оказывая огромную помощь в сохранении грузинской культурной самобытности. Пандемия не является исключением. Снова Бидзина Иванишвили продемонстрировал большую поддержку и сострадание к своим согражданам перед лицом общей угрозы», - заявил Гахария.

На второй позиции после Иванишвили в рейтинге крупнейших доноров (учитывая пожертвование на душу населения) – австралийский бизнесмен Эндрю Форрест. Грузинский экс-премьер также опережает Билла Гейтса, Джеффа Безоса, Марка Цукерберга, Майкла Блумберга, Сильвио Берлускони и Алишера Усманова.