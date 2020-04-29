В Абхазии продлили часть ограничительных мер до 15 мая, общественный транспорт возобновит работу

В Сухуми под председательством премьер-министра самопровозглашенной республики Абхазия Александра Анкваба сегодня состоялось заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.

Принято решение о продлении до 15 мая ряда ограничительных мер, - сообщает «Абхазия-Информ».

В частности, до 15 мая запрещается:

проведение собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и забастовок;

проведение культурных, физкультурных, спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий;

проведение свадебных, торжественных и иных мероприятий, а также деятельность свадебных и иных торжественных залов.

туристская и экскурсионная деятельность, а также деятельность объектов посещения туристами и экскурсантами.

бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, санаториях, домах отдыха, гостевых домах и иных местах размещения;

деятельность магазинов беспошлинной торговли (Duty Free);

работа ресторанов, кафе, баров, пацх, столовых, закусочных и иных объектов общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких заведений, а также доставки заказов.

работа по оказанию стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

деятельность учреждений культуры (театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные залы и историко-культурные заповедники);

посещение гражданами культовых объектов (территорий) религиозных организаций, за исключением служителей и религиозного персонала религиозных организаций;

работа по оказанию стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

Руководителям органов госуправления, госучреждений, предприятий и организаций рекомендовано освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста от выполнения служебных обязанностей с сохранением заработной платы.

Ограничен въезд в Абхазии через де-факто границу по реке Псоу всех категорий граждан, за исключением дипломатов; российских военных; водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки; машинистов грузовых поездов; граждан, выписанных из медицинских учреждений иностранных государств, сопровождающих их лиц (близких родственников); новорожденных и их родителей, выписанных из медицинских учреждений иностранных государств; провоза тел умерших граждан и сопровождающих их лиц (близких родственников).

До 15 мая приостановлена деятельность детских дошкольных учреждений; продлены каникулы в школьных образовательных учреждениях; приостановлены занятия в Абхазском государственном университете, Сухумском открытом институте, в средне-профессиональных образовательных учреждениях, образовательных кружках, спортивных, танцевальных, репетиционных залах и секциях.

По итогам совещания было решено снять ограничения на работу общественного транспорта. Внутригородской транспорт будет работать ежедневно, а пригородный - только в дни работы рынков.

Также снимаются ограничения на деятельность парикмахерских, салонов красоты, косметологических салонов, фитнес-центров, спортивных залов, SPA-салонов, саун и массажных салонов, которые имеют право работать ежедневно.

Граждане, прибывающие из России, будут размещаться в сухумской гостинице «Айтар» на двухнедельный карантин.