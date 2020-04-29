Язык доведет «Грузинскую мечту» до Киева с Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили против назначения Михаила Саакашвили на пост вице-премьера по вопросам реформ Украины. Это оскорбит грузинское общество и нанесет урон грузино-украинским отношениям, говорится в ее заявлении. Из-за Саакашвили не стоит портить отношения с Тбилиси, заявили и сегодня представители правящей «Грузинской мечты». Недипломатичный тон грузинских властей настораживает многих в стране.

Видимо, информация о том, что Михаилу Саакашвили не удалось заручиться поддержкой «Слуги народа» в Верховной раде, не развеяла опасений грузинских властей по поводу возможного назначения третьего президента Грузии на пост вице-премьера Украины. Отговорить украинского коллегу теперь попыталась президент Саломе Зурабишвили. Накануне она распространила заявление, которое повторило содержание прежних протестов представителей правящей «Грузинской мечты».

Саломе Зурабишвили также говорит о грузино-украинских дружеских и стратегических отношениях, об общей судьбе в вопросах территориальной целостности двух государств, об их евроатлантических устремлениях. Но, как выясняется из заявления президента, дальше Тбилиси и Киеву может оказаться не по пути. Их разлучит Михаил Саакашвили, который осужден в Грузии за «тяжкие преступления».

«Я даже не могу представить, как один человек может быть настолько важным, чтобы Украине стоило из-за него положить на чашу весов давние отношения между нашими государствами, проигнорировав наши институты и оскорбив наше общество», – говорится в заявлении президента Саломе Зурабишвили.

Михаил Саакашвили не стоит того, чтобы рисковать политическим сотрудничеством наших государств, заявил вслед за президентом уже сегодня и спикер парламента Арчил Талаквадзе. Он еще до Зурабишвили обратился к своему украинскому коллеге, спикеру Рады Дмитрию Разумкову, не голосовать за Михаила Саакашвили. Арчил Талаквадзе не стал сегодня уточнять, получил ли он ответ на свое письмо от Разумкова. Последний украинским СМИ заявил, что еще не определился с поддержкой кандидатуры Саакашвили.

О том, что кандидатуру Саакашвили, по всей вероятности, не будут выносить на рассмотрение Верховной раде завтра, 30 апреля, как об этом ранее сообщал сам Михаил Саакашвили, есть только неофициальная информация. И, судя по острой реакции «Грузинской мечты», в их рядах нет полной уверенности, что их желания учтут в Киеве. Позиция президента Грузии и заявления правящей «Грузинской мечты» возмутили многих. В частности, бывшего спикера парламента, лидера оппозиционного объединения «Лело для Грузии» Давида Усупашвили. Он обвиняет власти в политической близорукости и лицемерии:

«Власть постаралась еще раз назначить Саакашвили главным оппозиционным пугалом в Грузии. Иначе никак не объяснить, почему у правительства Грузии не было проблем с Украиной прежде, когда она не помогала Грузии посадить в тюрьму осужденного грузинской судебной системой Саакашвили. Пока кандидатуру Саакашвили не начали рассматривать где-то, грузинская власть о нем и не вспоминала. Если завтра его не утвердят, нам объявят о победе, и все образуется».

Давид Усупашвили вспоминает, как в прошлый раз, когда президент Порошенко назначил Саакашвили главой Одесской областной администрации, Тбилиси и Киев смогли урегулировать этот вопрос, не прибегая к крайностям. И это несмотря на то, что и после разлада Порошенко с Саакашвили Украина так и не подняла вопрос экстрадиции третьего президента в Грузию. С учетом нынешней риторики грузинских властей политолог Гия Хухашвили предполагает, что теперь проблемы, возможно, придется ждать со стороны украинских властей:

«Язык, к которому прибегли президент и другие представители власти, выходит за рамки дипломатии. Есть дипломатические каналы, и можно было корректно объяснить, какие неудобства возникнут при назначении Саакашвили. Но когда прибегают к языку ультиматума, шантажа, а в обращении президента Зурабишвили появились даже оскорбительные элементы к власти дружественной страны, – это выходит за все рамки».

В соцсетях и экспертных кругах допускают, что до сих пор хранивший молчание президент Владимир Зеленский из-за давления грузинских властей, напротив, станет более активно и публично продвигать кандидатуру Михаила Саакашвили.

На фоне этого кажется маловероятным, что украинский президент прислушается к словам президента Зурабишвили. В «Нацдвижении» напомнили, что ее визит в Киев был назначен на февраль этого года и отменен по инициативе украинской стороны.

Сам Михаил Саакашвили второй день обходит вопрос о его назначении вице-премьером. Ближе концу рабочего дня Саакашвили на своей странице в Facebook поделился мнением поддерживающего его украинского журналиста Дмитрия Гордона, которое он высказал депутату «Слуги народа» Александру Качуре: «Саакашвили – это спасательный круг для Украины, вам его бросают, говорят, хватайтесь, а вы хотите тонуть. Тоните».

Пока же ситуация остается в подвешенном состоянии. 30 апреля Рада не будет рассматривать кандидатуру Михаила Саакашвили – об этом грузинской службе Радио Свобода сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Но по поводу назначения вице-премьером Саакашвили Арахамия настроен оптимистично, не исключив, что оно состоится в ближайшем будущем. По словам Арахамия, у Саакашвили есть твердая поддержка президента Владимира Зеленского.