В Москве задержан администратор телеграм-чата Вадима Чельдиева

В Москве задержали Арсена Бесолова - сторонника так называемого ковид-диссидента, оперного певца Вадима Чельдиева, проходящего по делам о фейке про коронавирус и применении насилия к полицейскому. Об этом сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, Бесолов был администратором чата в телеграме, где общались сторонники Чельдиева.

У задержанного забрали смартфон и сейчас, по словам адвоката Андрея Сабинина, везут во Владикавказ, где идёт следствие по делу Чельдиева.

Чельдиева обвиняют в распространении фейков о коронавирусе и нападении на сотрудника полиции. Он арестован сроком на два месяца. Чельдиев ранее в своих видеообращениях без каких-либо доказательств утверждал, что власти специально заражают людей вирусом, делая тесты. Саму эпидемию он называет результатом международного заговора, в котором якобы участвуют и российские власти.

Он стал инициатором стихийного митинга против самоизоляции во Владикавказе, прошедшего 20 апреля. Тогда сотни жителей города вышли на площадь перед домом правительства Северной Осетии с требованием помочь людям, потерявшим работу из-за ограничений по COVID-19, и предоставить более детальную информацию о зараженных коронавирусом. На митинге были задержаны 69 человек. Большую часть из них обвинили в административных нарушениях.