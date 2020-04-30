Кровь и корона

Грузинские врачи рассматривают возможность лечения пациентов с COVID-19 плазмой крови уже переболевших людей. Что подразумевает этот метод и при каких условиях его могут начать использовать в Грузии? Что известно о препарате ремдисивир, который, по словам инфекционистов, подает большие надежды, и правда ли, что инфицированных может быть намного больше, чем официально заявляется?

От COVID-19 все еще нет ни лекарства, ни вакцины. Врачи в разных странах мира продолжают использовать ряд препаратов, которые в той или иной степени помогают побороть заболевание. Впрочем, их эффективность пока однозначно не доказана.

В Грузии «ставку» делают на плаквенил. Несмотря на споры, которые этот медикамент вызвал, в ведущей инфекционной клинике Тбилиси заявляют, что на сегодняшний день – это лучшее из того, что можно выбрать. Впрочем, есть препарат, который может оказаться более эффективным, – ремдисивир. Говорит глава Центра контроля заболевания и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе:

«Ремдисивир – один из препаратов, созданных компанией Gilead Sciences в 2015 году. Эту компанию в Грузии все знают – она обеспечивает нас препаратами для лечения гепатита С. Gilead – одна из ведущих в сфере производства антивирусных препаратов. Она создала ремдисивир во время эпидемии эболы. Есть несколько взаимоисключающих заключений, хотя есть в то же время и обнадеживающие. Вчера было выступление большого ученого (Энтони) Фаучи, который сказал, что, согласно крупному исследованию, этот (препарат) на 5-6 дней сократил срок обнуления вируса в организме и в то же время снизил показатель летальности».

«Так же, как и с другими медикаментами, по поводу ремдисивира существуют разные точки зрения. Но мнение, что он хорош сегодня, – преобладает», – заявил в свою очередь Тенгиз Церцвадзе – директор инфекционной больницы Тбилиси. По его словам, если эффективность препарата подтвердится, Грузия может стать одной из первых стран, которая получит его.

В то же время инфекционисты рассматривают возможность лечения пациентов при помощи плазмы крови людей, уже переболевших COVID-19. Такой метод, как говорит Церцвадзе, применялся еще век назад – во время «испанки», а также во время эболы и птичьего гриппа. Но он весьма специфичен:

«Мы практически дошли до того, чтобы начать применение этого метода. Мы уже начали собирать плазму. Сейчас должен появиться подходящий пациент. Это должен быть тяжелый пациент, в случае которого другие медикаменты не дадут эффекта, – ему мы и перельем кровь. Но здесь должно быть совпадение группы, резуса и целого ряда лабораторных параметров. В противном случае плазму использовать нельзя».

Этот метод не может применяться массово, говорит инфекционист. По данным на 30 апреля, в Грузии в общей сложности 178 выздоровевших, но донорами могут стать далеко не все:

«Мы проверяем кровь доноров. Для лечения подойдет кровь только тех людей, у которых выработался сильный иммунитет и у которых фиксируется высокая концентрация защитных антител. По нашим предварительным расчетам, это один человек из 20».

Тем временем в Минздраве анонсируют переход на более масштабное тестирование. До 15 мая планируется проводить по 1500-1700 тестирований в день, а с середины месяца – до 2500. Часть экспертов полагает, что власти, руководствуясь политическими интересами, в преддверии выборов намеренно растягивают этот процесс во времени. В ответ на обвинения в том, что настоящие цифры занижены, Церцвадзе заявил, что реальное число больных во всем мире больше, чем говорит статистика. И, если вместе с выявленными инфицированными есть еще столько же бессимптомных больных, – это только снижает процент летальности, сказал он:

«Исследования подтверждают, что таких людей очень мало. Мы знаем, что пациентов – 550, и их может стать больше, если мы всех проверим, но ненамного. Некоторые используют это для спекуляции».

За последние сутки было выявлено 22 новых случая инфицирования. В общей сложности их 539. В режиме карантина находится 5256 человек, под стационарным наблюдением – 548. Летальных случаев – шесть, а выздоровело 178 человек.