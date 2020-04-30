Студентов-медиков бросят на передовую борьбы c COVID-19

Карантин в Южной Осетии продлен до 11 мая, а особый режим выезда в Россию – до 31 мая. Правительство установило контроль над розничными ценами. На продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости надбавка не может превышать 20 процентов, на лекарства и медицинские товары – не больше 10% таможенной стоимости.

До 31 мая останется закрытой граница с Российской Федерацией. Пересекать ее по-прежнему смогут граждане РЮО, которые возвращаются по спискам консульского отдела МИД в Северной Осетии, члены официальных делегаций, сотрудники дипломатических представительств, российские военнослужащие, граждане, выезжающие в связи со смертью близкого родственника, лица, направляемые Минздравом для получения высокотехнологичной медицинской помощи, а также водители грузового транспорта. Граница с Грузией остается полностью закрытой с конца февраля этого года.

Президент Анатолий Бибилов поручил усилить меры по недопущению проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики исходя из неутешительной статистики заболеваемости в соседних странах. В Северной Осетии, откуда идет поток грузов в Южную Осетию и возвращаются люди, скончался четвертый пациент с коронавирусом, а общее число зараженных на сегодня составило 836 человек. «Мы должны приложить максимум усилий и не допустить вирус в республику», – отметил президент.

В Цхинвале остаются закрытыми объекты общественного питания, спортивные и развлекательные центры. Большинство ресторанов и кафе города перестроили свою деятельность и работают только «на вынос». С 25 марта начали работать объекты сферы обслуживания и непродовольственные магазины.

Школьники и студенты Южной Осетии останутся дома до 11 мая. По словам Анатолия Бибилова, «с 12 мая уже можно будет снять некоторые ограничения, касающиеся Министерства образования, объектов общественного питания и др. Но эти послабления и снятие ограничительных мер напрямую связаны с эпидемиологической обстановкой, которая будет ясна к 11 мая. Мы посмотрим до 8 мая, если эпидемиологическая обстановка останется такой же, то 12 мая будем считать первым рабочим днем».

На заседании правительства еще раз прозвучала рекомендация жителям республики воздержаться от массовых поминальных и свадебных мероприятий. Свадьбы в Цхинвале действительно не отмечаются, а вот поминки проводятся в прежнем формате – при большом скоплении людей.

После паники снизились цены в овощных магазинах, товар для которых везут из России. К примеру, стоимость огурцов уменьшилась в среднем на 50 рублей, хотя дорогими все еще остаются лимоны – по 45-50 рублей за штуку.

Руководство Южной Осетии прорабатывает и вопрос возвращения на родину около 300 студентов военных вузов России, которые заканчивают учебный процесс 5 мая. Пресс-служба оборонного ведомства республики сообщает, что «военнослужащие, у которых имеются симптомы ОРВИ или гриппа, пока останутся в лечебных заведениях Минобороны России. Остальные по прибытии в Южную Осетию будут помещены на карантин в течение необходимого времени».

По словам учащейся одного из московских вузов Анны, студенты уже задумываются над тем, как они вернутся домой после летней сессии. Кому-то из них придется работать и с вирусными больными, продолжает Анна:

«Я слышала, что многих студентов выселили из общежитий, и им пришлось вернуться в Осетию. Но мы остаемся на месте, нас никто не выгонял, учеба продолжается в дистанционном режиме. Конечно, в общежитии введены некоторые ограничения: мы можем выходить только в аптеку и магазины, и дают нам на это полтора часа. Нас контролируют, меряют нам температуру каждый раз при входе. И если вдруг она у тебя повышена, то тебя сразу забирают. Сессию нам объявили дистанционной. Сессия будет проходить в конце июня, и потом возникает вопрос, будем ли мы возвращаться обратно домой. Конечно, просидеть две недели на карантине – это возможно, но это большая часть каникул, и мне кажется, большинство студентов не пойдут на этот шаг. Тем более работающие уже старшекурсники не потратят весь свой отпуск на сидение в гостинце или больнице. Было объявлено, что студенты, которые учатся в военизированных вузах, будут возвращены на родину в ближайшее время. Но мои одноклассники учатся в одной из таких академий, и им ничего пока не говорят, они сидят, им объявили жесткий карантин, не выпускают даже до магазинов, им все приносят, они сидят на одном этаже. Им сказали о госэкзаменах, дипломных, объявили даты, и они, как у всех, будут в июне. Поэтому об их возвращении обратно пока ничего не известно.

– А твои однокурсники-медики?

– Те, кто учатся в медицинских вузах и являются старшекурсниками, – практику им перенесли с июня на май. Поэтому им придется сейчас работать в больницах, причем в тех, которые переквалифицировали под ковид. Это в обязательном порядке, каждый медуниверситет отправит своих студентов, в том числе, под это попадают мои одноклассники. Они подписывают какие-то документы и в ближайшее время приступят к работе».

По данным Югосетпотребнадзора на 30 апреля, в республике нет ни одного выявленного случая заражения COVID-19, протестировано уже 170 человек. Под наблюдением врачей в стационарах остаются 44 человека.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия