Посол США о фейках про лабораторию Лугара: «Это ложь и безответственность»

Посол США в Грузии Келли Дегнан вместе с заместителем главы Службы госбезопасности Грузии Александром Ходжеванишвили посетила разделительную линию у села Одзиси (Душетский муниципалитет).

Дегнан заявила, что впервые ознакомилась с ситуацией у линии оккупации и назвала тревожными сообщения последних дней о «бордеризации» - незаконном монтаже заграждений.

«Особенно во время пандемии коронавируса мы должны работать над тем, чтобы спасать жизни, а дополнительная угроза в виде «бордеризации» - негуманна. Я знаю, что пропускные пункты были закрыты в сентябре. Как минимум, 13 человек умерли – их можно было спасти, если бы им дали возможность перейти на территорию, контролируемую Тбилиси, дали возможность получить медицинскую помощь. Очень обидно видеть такую военно-политическую ситуацию», - заявила посол.

Дипломат затронула и тему российской дезинформации. По её словам, хакеры и безответственные люди в России и других местах нападают на Грузию и лабораторию Лугара в процессе контроля пандемии. Дегнан отметила, что лабораторией управляют грузинские специалисты, которые отлично справляются с диагностикой и нераспространением вируса. «Атаки на лабораторию Лугара – просто ложь и безответственность. Мне очень жаль, что являюсь свидетелем этого», - отметила посол.

Дегнан заявила и о поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии. «Когда я вижу строительство по ту сторону линии оккупации, еще больше убеждаюсь в том, что Россия должна выполнить свои обязательства по соглашению 2008 года о прекращении огня и вывести войска в соответствии с документом, который она подписала», - заявила она.

Разделительную линию у села Тахтисдзири Карельского муниципалитета посетила и госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили. Она встретилась в местными жителями и выразила им поддержку.

В Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии 17 апреля сообщили о незаконном монтаже заграждений в Карельском районе. В Цхинвали накануне обвинили Тбилиси в распространении ложной пропаганды.