Обратная сторона короны

За последние сутки в Грузии было зафиксировано 27 новых случаев инфицирования коронавирусом. Среди них – менеджер скорой помощи Марнеули. Сколько всего врачей оказалось в роли пациентов и как эффект коронавируса сказывается на кармане людей?

С тех пор как ряд ограничений в Грузии отменили, открытым сельскохозяйственным рынкам разрешили возобновить работу. Но не всем, а только тем, которые соответствуют требованиям, установленным Минздравом. А их совсем немного - из 80 рынков допущены к работе около 25. Торговцы жалуются, что покупателей немного, покупатели – что все дорожает.

«40 дней рынок был закрыт. Два дня как открыли. Мы пришли, а цены повысились – что мне делать? Я тоже повышаю, мне ведь надо две копейки заработать. Я бы тоже хотела дома сидеть, но у меня нет такой возможности», – сказала женщина, торгующая на рынке в Зугдиди, журналистам.

В еще более сложном положении люди, которые и после отмены ограничений не смогли вернуться к работе. Сегодня торговцы глданского рынка провели акцию с требованием открыть рынок. В противном случае они обещают прибегнуть к более радикальным мерам. Люди говорят, что товар, подготовленный на продажу, просто гниет:

«За это деньги заплачены, понимаете?! А что нам еще остается делать? Кто ответит нам? У людей денег на хлеб нет! Никто не спрашивает, как мы, что у нас есть, чего у нас нет, живы мы или умираем!»

В свою очередь, администрация рынка отказывается пускать торговцев на его территорию: заявляют, что их оштрафуют, если рынок, не имея на то разрешения, возобновит работу. В аналогичном положении находится рынок в Рустави. Там тоже сегодня собрались люди и требовали дать им возможность вернуться к работе.

О том, что в условиях карантина многие оказались без средств к существованию, говорил сегодня, в Международный день трудящихся, и Ираклий Петриашвили, глава Объединенных профсоюзов Грузии. Он упомянул и тот аспект модели соцпомощи населению, который касается самозанятых и проблем, с которыми они столкнулись:

«Существует ряд компаний, которые проигнорировали права своих сотрудников: ограничили им зарплаты, сократили их, отправили в неоплачиваемый отпуск (…) Если бы у нас сегодня были пособие по безработице, трудовые книжки, люди, трудоустроенные в неформальном секторе, не остались бы в таком ущемленном положении: они бы получили ту мизерную, неадекватную, но полагающуюся им финансовую помощь».

Тем временем телекомпания «Мтавари архи» со ссылкой на врача Первой университетской клиники объявила, что коронавирус был выявлен у 10 сотрудников этой больницы. Это врачи, медсестры, санитары, а кроме того, родственники некоторых из них. Директор клиники – Леван Ратиани в ходе традиционного брифинга утром проигнорировал вопрос, касающийся инфицирования его медперсонала, а позже опроверг эту информацию.

В то же время известно, что коронавирус был выявлен у 25 врачей скорой помощи. Большинство из них относятся к т.н. болнисскому кластеру. Диагноз COVID-19 был поставлен и менеджеру скорой помощи Марнеули.

Всего, согласно данным на вечер 1 мая, в Грузии зафиксировано 566 случаев инфицирования коронавирусом.

«На этом этапе в ковид-центрах лечится 376 пациентов. Среди новых 27 пациентов 13 имеют отношение к Болниси, один – к Тетрицкаро, два – к Марнеули, четверо – из карантинных зон. В случае с остальными источник пока не известен, находится в процессе изучения», – заявила медицинский директор тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.

К вечеру стало известно, что число вылечившихся увеличилось на 23 человека. Всего их теперь 207.