Коронавирус впервые зафиксирован в Кахетии

Первый случай инфицирования коронавирусом выявлен в Кахетии – COVID-19 подтвердился у врача скорой помощи Кварельского района. Об этом журналистам сегодня, 2 мая, сообщил губернатор края Ираклий Кадагишвили.

Пациентка – женщина в возрасте примерно 50 лет. Дежурства в службе скорой помощи она совмещала с работой в кварельской клинике «Эвекс». У нее обнаружили коронавирус во время планового тестирования медперсонала. Источник инфицирования женщины неизвестен. С утра у дома врача работают эпидемиологи. Уже установлены до 60-ти ее контактов, в том числе четверо членов семьи. Родственники женщины прошли тестирование, на данном этапе ни у одного из них коронавирус не подтвердился.

Продолжается тестирование сотрудников «скорой» и клиники «Эвекс», с которыми в последние дни общалась женщина. По словам Кадагишвили, параллельно специалисты пытаются установить всех больных, к которым врач приезжала по вызову. Губернатор Кахетии добавил, что на данном этапе не существует оснований для установления режима строгого карантина в Кварели, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. К сегодняшнему дню число инфицированных по стране достигло 582. Из них выздоровели 207 человек, восемь пациентов в возрасте от 68 до 86 лет скончались.

Накануне руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе сообщил, что в стране зафиксировано 72 случая инфицирования медперсонала коронавирусом. Сегодня стало известно о заболевшем враче из Кахетии, а также о восьми инфицированных сотрудниках «скорой» Марнеули.